[株式会社 ザ・シネマ]

『パラサイト 半地下の家族』、『殺人の追憶』、『タクシー運転手』など5作品を放送





洋画専門CS放送ザ・シネマでは、近年賞レースを席巻し世界を魅了する韓国映画を10月より3か月に渡って特集放送してきました。最終月となる12月は、名実ともに世界を代表する韓国の至宝ソン・ガンホを特集いたします。12月31日(土)にソン・ガンホの主演作5作品を一挙にお届けいたします。



【KシネマGUIDE:韓国の至宝 ソン・ガンホ】

ザ・シネマでは近年賞レースを席巻し世界を魅了する韓国映画を3か月に渡って特集放送。

特集最終月となる12月は、今年公開した『ベイビー・ブローカー』でカンヌ国際映画祭男優賞を受賞して、

名実ともに世界を代表する俳優となったソン・ガンホを特集。

鬼才ポン・ジュノと4度目のダッグを組み、米国アカデミー賞を受賞したサスペンス『パラサイト 半地下の家族』、

韓国で実際に起きた未解決事件を基に描く韓国のアカデミー賞「大鐘賞」主演男優賞受賞の『殺人の追憶』など

ソン・ガンホの主演作を5作品、12月31日(土)に一挙にお届け。

特集ページ:https://www.thecinema.jp/tag/384



《放送作品情報》





●『パラサイト 半地下の家族』

放送日:12月31日(土)21:00~

[PG12]貧困から抜け出そうともがく一家の運命は?

アカデミー賞4部門を制覇した衝撃の韓国サスペンス

<あらすじ>

韓国の貧困地区にある半地下のアパートに暮らすキム一家。父ギテクと母チュンスクは失業中で、息子ギウは浪人し大学を目指していた。そんなある日、IT企業社長の娘の家庭教師を務めるギウの友人が海外へ留学することになり、ギウに家庭教師の代役を託す。ギウが一家の信頼を得ると、続いて妹ギジョンが幼い息子の家庭教師、父が社長の運転手、母がメイドと、それぞれ経歴詐称や謀略によって職を得て富豪一家に寄生する。





●『殺人の追憶』

放送日:12月31日(土)13:45~ほか

[PG-12]対照的な2人の刑事が連続殺人事件の深い闇に迫る!

名匠ポン・ジュノの出世作にして代表作

<あらすじ>

1986年。ソウル郊外の農村で若い女性が無残な死体で発見される。地元警察のパク刑事が事件の解決に挑むが捜査は思うように進まず、ソウル市警からテユン刑事が派遣される。経験と勘を頼りにするパクと、科学捜査を重んじるテユンはことあるごとに衝突。そんな中、再び事件が起き、新たな犠牲者が生まれる。共通点として事件が起きた時にラジオで同じ曲が流れていたことが判明し、テユンは曲をリクエストした人物を追う。





●『タクシー運転手 ~約束は海を越えて~』

放送日:12月31日(土)18:30~ほか

あの日、光州で何が起きた?

平凡なタクシー運転手の目線で民主化運動の真実に迫る感動ヒューマンドラマ

<あらすじ>

1980年の韓国・光州。軍事独裁政権が戒厳令を敷く中、民主化を求める市民たちと軍が衝突を繰り返していた。日本在住のドイツ人記者ピーターは現地の実態を取材するためソウルに降り立ち、タクシー運転手を高額で雇い光州へ向かおうとする。その話を聞きつけた個人タクシー運転手マンソプは抜け駆けし、ピーターを車に乗せて光州にたどり着く。ピーターの取材に同行するうちにマンソプも危険な闘争に巻き込まれていく。





●『JSA』

放送日:12月31日(土)11:45~ほか

朝鮮半島を南北に分断する38度線。

その共同警備区域で起きた射殺事件と男の友情を描く社会派サスペンス

<あらすじ>

韓国と北朝鮮の軍事境界線にある板門店の共同警備区域(JSA)で、北朝鮮の警備兵チョン・ウジンが射殺される。証言記録によると、詰所にいた韓国兵イ・スヒョクが北朝鮮兵に拉致され、脱出のため発砲したという。中立国監視委員会から派遣された韓国系スイス人女性将校ソフィーはスヒョクと面会するが、スヒョクは黙秘を続けるばかり。困惑するソフィーが被害者の遺体を検死したところ、不可解な事実が次々と判明する。





●『グエムル -漢江の怪物-』

放送日:12月31日(土)16:15~

不気味な巨大怪物が大都会に出現!鬼才ポン・ジュノ監督が最新VFX技術で描くモンスター・パニック

<あらすじ>

駐韓米軍基地で大量の薬品が下水に捨てられ、その水がソウルの中心を貫く漢江へと流れ込む。その後、複数の尾びれを付けた魚が目撃される。さらに数日後の休日、パク一家が商売を営む漢江の河川敷に異様な怪物“グエムル”が出現。怪物は人々を次々と襲い、中学生の娘ヒョンソをさらってしまう。怪物と接触したパク一家は病院に強制隔離されるが、娘の生存を信じて病院から脱出。政府や警察に頼らず自力で下水溝を捜索する。



『パラサイト 半地下の家族』(C) 2019 CJ ENM CORPORATION, BARUNSON E&A ALL RIGHTS RESERVED 『殺人の追憶』(C) 2003 CJ E&M CORPORATION, ALL RIGHTS RESERVED 『タクシー運転手 ~約束は海を越えて~』(C) 2017 SHOWBOX AND THE LAMP. ALL RIGHTS RESERVED. 『JSA』(C) myungfilm2000 『グエムル -漢江の怪物-』(C) 2006 Chungeorahm Film. All rights reserved.

------------

ザ・シネマとは

王道のハリウッド大作から、未ソフト化/ソフト廃盤の激レア作やミニシアター系作品、懐かしのTV吹き替え版まで、洋画ファンの「見たい!」に応える洋画専門チャンネルです。スカパー!、J:COM、ケーブルTV、ひかりTV、au ひかり 等でご視聴いただけます。

【公式WEBサイト】 https://www.thecinema.jp/

【公式Twitter】 https://twitter.com/thecinema_ch

------------



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/29-15:46)