マーケティング部 ゼネラルマネージャーの安田が登壇。EC事例を徹底解説!CXのあるべき姿



株式会社NTTドコモのマーケティング分野における新規事業型子会社である株式会社DearOne(本社:東京都港区、代表取締役:河野 恭久、以下:DearOne)は、2023年6月28日、神田明神ホールにて開催される、デジタル顧客体験を知りつくすためのイベント「CX Circle Tokyo 2023」に登壇します。

ゼネラルマネージャー 安田 一優が「EC事例を徹底解説!CXのあるべき姿」というテーマで講演します。







■セッションの内容

講演タイトル:「EC事例を徹底解説!CXのあるべき姿」

公式アプリを使ったOne to Oneマーケティングが一般的になってきました。アプリはロイヤルカスタマー育成に有効なツールですが、まだ使いこなせている企業が多いとは言えません。

本セッションでは、アプリマーケティングのメリットや基本的な進め方を踏まえて、CX向上を実現したアプリマーケティングに成功している企業の事例をお伝えします。アプリによるロイヤルカスタマー育成、マーケティング強化に興味のある方はぜひご覧ください。



・日時:2023年6月28日(水)16:40~16:50

・お申し込み・詳細ページ

https://bit.ly/42YA2AQ



■講演者紹介



安田 一優 マーケティング部 ゼネラルマネージャー @ 株式会社DearOne

中小企業診断士資格保有。パソコン販売店店長、ITエンジニア、ITインフラSIerのマーケティングを経て、2020年よりDearOneへ参画。DearOneではマーケティング、インサイドセールス、パートナーアライアンス等のマネージャーを担務。マーケティング、インサイドセールス、セールスの連携体制を構築。



■CX Circle Tokyoについて

「CX Circle」は、デジタル顧客体験分析のNo.1プラットフォーマーであるContentsquare(コンテンツスクエア)が世界各地で開催してきたイベントです。2023年は5月17日のメルボルンを皮切りに、ロンドン、東京、ニューヨーク、シドニー、ミュンヘン、ミラノ、パリ、リヤドで順番に年間を通して開催していきます。

2023年度はグローバル共通テーマとして「Enter the New Era of Digital Experience――デジタル体験の新時代に踏み出そう」を掲げ、新型コロナウィルスの世界的な流行を経て顧客の獲得とエンゲージメントの両面でますます重要なチャネルになっているデジタル接点の体験をブランド運営者がどう創っていくべきかを議論します。

・会期:2023年6月28日(水)13:00~19:00

・会場:東京都千代田区外神田2-16-2 神田明神ホール

・費用:無料(事前登録が必要)

CX Circle Tokyo 2023公式ページ

https://bit.ly/42YA2AQ





■Contentsquareについて

Contentsquareがお届けするのは、デジタルの世界をより人間らしい世界へと変える「力」です。ContentsquareのAI搭載型プラットフォームは、カスタマージャーニーにおけるあらゆるタッチポイントで、顧客の行動、感情、意図に関する、コンテクストを重視した豊富なインサイトを提供します。このインサイトを利用することで、ブランド運営者は顧客との間に共感を築き上げ、持続的なインパクトを生み出すことが可能です。

デジタル体験分析のグローバルリーダーであるContentsquareは、世界中のブランドのビジネス手法の変革を促し、各ブランドがその社内で部門横断的なアクションを起こして、セキュリティ、プライバシー、アクセシビリティの面で顧客からの信頼を勝ち取れるよう支援しています。実際にContentsquareを利用してビジネスの成長と顧客満足度の向上を実現し、常に変化する世界により機敏に対応しようとしている大手企業は1000社を超えており、Contentsquareが提供するインサイトは世界中の100万を超えるウェブサイトの顧客体験の向上に貢献しています。そして日本でも、楽天グループ、オイシックス、ソニー、JCB、リクルートといった数々の大手企業に活用されています。

パリで創業し、現在は東京を含む世界各地にオフィスを持つContentsquareは、BlackRock、Bpifrance、Canaan、Eurazeo、Highland Europe、KKR、LionTree、Sixth Street、SoftBank Vision Fund 2の管理するファンドやアカウントを含め、著名な投資家たちから14億ドルの投資資金を集めました。詳しくは、 https://contentsquare.com/jp-jp/ をご覧ください。



■株式会社DearOneについて

株式会社NTTドコモのマーケティング分野における新規事業型子会社です。2021年4月1日、株式会社ロケーションバリューから商号変更しました。スマートフォン黎明期から積み重ねたアプリ開発ノウハウを元に、プッシュ配信機能やクーポン機能をはじめとした豊富なアプリ機能の中から、企業や金融機関・官公庁・自治体が必要とする機能を組み込むだけで公式アプリを開発できる「ModuleApps2.0」を提供しております。

また、米国No.1のユーザー行動分析ツールである「Amplitude」の日本総合代理店として、Amplitude認定資格を有したグロースチームによる、Amplitudeのサービス組込みから分析示唆出しを総合支援するメニューを提供しております。

・代表者:代表取締役社長 河野 恭久

・本社:東京都港区虎ノ門 3-8-8 NTT虎ノ門ビル 4階

・URL: https://www.dearone.io/



