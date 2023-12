[オリックス・ホテルマネジメント株式会社]

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル ユニバーサル ポート」(所在地:大阪市此花区、総支配人:野田 良勝)は、2023年12月26日(火)~2024年2月29日(木)の期間、カフェにて「苺スイーツフェア」を、2023年12月26日(火)~2024年3月8日(金)の期間、ラウンジにて「ショコラカクテルフェア」を開催しますのでお知らせします。





冬のスイーツ「苺スイーツフェア」(イメージ)

冬のカクテル「ショコラカクテルフェア」(イメージ)



「苺スイーツフェア」では旬の真っ赤な苺を主役にした6種のスイーツをご用意します。ハート型のチョコやハートの形にカットした苺をトッピングしたケーキはバレンタインにぴったりです。また「ショコラカクテルフェア」では、チョコレートや苺のリキュールを使った可愛い2種のカクテルと、ホワイトチョコレート風味のノンアルコールカクテル1種をご用意します。



一足早く、ホテル ユニバーサル ポートで、心まで甘くとろけるスイートな時間をお過ごしください。



1. 冬のスイーツ『苺スイーツフェア』概要

「風花が舞う景色を眺めながら、大好きな人と一緒に」をテーマに、みずみずしい真っ赤な苺を主役にした、冬の季節に合うなめらかなでしっとりとした味わいの、バレンタインにもぴったりな可憐な装いのスイーツ6種を販売します。



冬のスイーツ「苺スイーツフェア」(イメージ)

期 間:2023年12月26日(火)~2024年2月29日(木)

場 所:1階 レックスカフェ

販売時間:午前11時~午後10時









■苺のマカロンサンド 897円

ラズベリージャムを合わせたほんのり甘いピンク色のチーズクリームをマカロンでサンド。トップにハート型の苺を飾り、バレンタイン仕様に。苺とクリーム、サクサク食感のマカロンのハーモニーが楽しいスイーツです。















■苺とチョコのムース 897円

プラリネガナッシュの生チョコタルトにショコラフランボワーズムースをのせた、ハートの形の苺がちょこんとキュートなバレンタインにぴったりのケーキです。深い味わいのチョコレートとフランボワーズの酸味をバランス良く仕上げました。















■苺とホワイトチョコのムース 897円

ホワイトチョコムースの中にほろ苦い抹茶ムースとマンゴーの華やかな香りのジュレを包み込んでいます。ハート型のホワイトチョコをトッピングした、“ホワイトバレンタイン”をイメージしたケーキです。















■苺とピスタチオのタルト 897円

アーモンドクリームを使ったしっとりとしたタルト生地の土台に、数種類のベリーのコンポートとチーズクリーム、ピスタチオクリームを盛りつけました。甘酸っぱい果実たちとなめらかな2種のクリームが織りなす味わいをお楽しみください。















■苺のショートケーキ 897円

北海道産の乳脂肪分が異なる純生クリームをブレンドしたクリームはコクがありながら後味は軽やかで、みずみずしい苺とふわふわスポンジ、三位一体の美味しさが魅力です。















■苺のプリン 509円

■苺のプリン 509円

北海道産の生クリームを使用した、なめらかな口当たりの良いホテルオリジナルのプリンです。

北海道産の生クリームを使用した、なめらかな口当たりの良いホテルオリジナルのプリンです。











※料金は全て、消費税が含まれています。



2. 冬のカクテル『ショコラカクテルフェア』概要

「ちょっぴり大人な甘い想いをカクテルにのせて」をテーマにした、3種のカクテルを販売します。

期 間:2023年12月26日(火)~2024年3月8日(金)

場 所:1階 ラウンジR

販売時間:午前11時~午後10時







■チョコレートロマンス 1,100円

クッキー&チョコレートの甘い香りを纏わせた、香り華やかなストロベリー風味の甘酢っぱいカクテル。ミルキーピンクの色合いに苺を飾りつけた可愛いルックスはバレンタインにぴったりです。

















■ホットチョコレート 1,100円

チョコレートリキュールにブランデーをプラスし、深みのある大人のホットチョコレートに仕上げました。添えたマシュマロとのコラボレーションも楽しい、とびきり寒い夜におすすめのカクテルです。

















■ミルキーチョコレート(ノンアルコール) 1,100円

ホワイトチョコレートシロップとミルクを使用したデザートのようなノンアルコールカクテル。スノースタイルのココアパウダーとトッピングしたチョコのほろ苦さ、食感がアクセントになっています。











※料金は全て、消費税およびサービス料が含まれています。



