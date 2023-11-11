【Alexander McQueen】クイーン・ラティファ：…
［Alexander McQueen］
アレキサンダー・マックイーンを纏ったクイーン・ラティファ。
11月3日ニューヨークにて行われた「第38回Rock & Roll Hall Of Fame Induction Ceremony」にてクイーン・ラティファが2023年秋冬コレクションより、スケルトンオーキッドが描かれたジャカードのオーバーサイズトレンチコートとオーキッドのピアスを着用し登場しました。
@AlexanderMcQueen
#SeenInMcQueen
【お問合せ先】
アレキサンダー・マックイーン
tel. 03-5778-0786
https://www.alexandermcqueen.com
企業プレスリリース詳細へ （2023/11/11-23:40）
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