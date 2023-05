[株式会社 ネキスト]

"Unconventional life"- 型にはまらない生活のための服 -



今期のシーズンテーマは、「 Unconventional life(アンコンベンショナルライフ) - 型にはまらない生活のための服 - 」。CONFECTでは、「ファッション」と「普段着」、それぞれが持つ”型”を崩し、日常生活に溶け込む装いを追求しました。











CONFECT

Spring Collection

CONFECT では、「ファッション」と「普段着」、それぞれが持つ”型”を崩し、日常生活に溶け込む装いを追求しました。





トラッドやワーク・ミリタリーというブランドの根幹に、古い服のディテールを継承しつつも、今の生活環境だからこその着方や使い方が生まれる、デザインや素材使いをCONFECTの視点でこのコレクションに落とし込んでいます。



春に次ぐ、夏のコレクションでは、メンズ服の”型”として稀な、大胆な透けが生み出されたファブリックを取り入れたり、プリントやオーバーダイを駆使したりなど、新しいニュアンスの柄表現をご提案します。





-





The theme for this season is "Unconventional life - clothes for unconventional living".



Breaking the mold of common fashion, we pursue outfits that blend into everyday life.



While inheriting the details of old clothes from the brand's roots in traditional workwear and military clothing, the collection incorporates CONFECT's perspective on design and the use of materials to create ways of wearing and using clothes that are unique to today's living environment.



We have incorporated bold, sheer fabrics rarely seen in men's clothing. We have also incorporated new nuances of pattern into this collection through the use of prints and overdyed.































「CONFECT (コンフェクト)」について

https://nestrobe.com/mens

CONFECT」は “スローメイド” をコンセプトに、国内生産による丁寧かつこだわりのモノづくりを展開しているメンズファッションブランドです。



CONFECTの服は、リネン素材をはじめとした上質な天然素材を使用し、着心地や素材感にとことんこだわりながら日本のものづくりの精神を大切に、一つ一つ丁寧に生産しています。

商品のほとんどは、昭和25年創業の国内自社工場で縫製。着るほどに体になじみ、自分らしく育てていけるのが特徴です。



スタンダード、シンプル、トラッド、ミリタリー、ワーク、トラッド、クラシック、モダン…etc。メンズ服の普遍的な要素を根底におきながら、染め、洗いを駆使しながら独自のバランスで融合させた服作りをコンセプトにしています。2021年春夏コレクションより新たな取り組みとして、ゴミを出さない洋服作り「UpcycleLino(アップサイクルリノ)」を発売いたしました。





