プライム1スタジオの10周年を記念したYouTube番組「NEXT LEVEL SHOWCASE X」。11月のパート1に続いて、12月24日(土)朝10時よりパート2をプレミア公開することが決定いたしました。今回も豪華ゲストのコメントなどを交えながら、世界最高峰とうたわれる精巧なスタチューの最新情報をお届けします。



キャラクターコンテンツを愛するすべての人々に贈る至高のオンラインエンターテインメント、それがYouTube番組『PRIME 1 STUDIO NEXT LEVEL SHOWCASE』。美しい映像、詳細なレビュー、クリエイターたちのメッセージなどを交え、プライム1スタジオの最新ラインナップを大ボリュームでご紹介します。



今回お贈りする『X』の パート2は、11月のパート1に続いてプライム1スタジオの10周年を記念した特別編。アニバーサリーイヤーならではの豪華内容をご用意しています。プレミア公開は12月24日(土)朝10:00からスタート。ぜひお見逃しなく!





NEXT LEVEL SHOWCASE X PART TWO









[YouTubeプレミア公開]

2022年12月24日(土)朝10:00スタート



会社概要



株式会社プライム1スタジオ





株式会社プライム1スタジオは、キャラクターコンテンツの魅力をさまざまな製品で発信する企業です。世界最高峰のキャラクタースタチュー「PRIME1STATUE」をはじめ、フィギュア・アパレル・グッズを製作・販売しています。

・所在地:東京都台東区浅草6丁目36-2

・代表者:松本 理恵

・オフィシャルサイト:https://www.prime1studio.co.jp/



