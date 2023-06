[株式会社日立ソリューションズ]

株式会社日立ソリューションズ(本社:東京都品川区、取締役社長:山本 二雄/以下、日立ソリューションズ)は、ビジネスエンジニアリング株式会社(本社:東京都千代田区、取締役社長:羽田 雅一/以下、ビジネスエンジニアリング)が毎年主催している、生産・販売・原価統合パッケージ「mcframe(エムシーフレーム)」ビジネスへの貢献がめざましいパートナー企業を表彰する「mcframe Award 2023」において、最高賞である「Partner of the Year」を受賞しました。





「Partner of the Year」は、販売実績、認定資格取得者数などにおいて大きな成果を収め、かつmcframeの拡販に最も貢献した企業に贈られます。本賞はこのたび2社に授与され、そのうちの一社として受賞しました。



日立ソリューションズは、2022年度における導入実績や、MCCP認定資格者数*1、複数のプロジェクトを安定して遂行している点など、mcframeビジネス発展への貢献を高く評価され、6年連続で「Partner of the Year」の受賞となりました。

*1 mcframe Certified Professional認定資格:パートナー企業を含めた全体的なmcframe導入技術の向上を図るとともに、お客さまへのサービス品質の保証、安心を高めることを目的とした認定制度。日立ソリューションズはmcframe 7 生産管理認定コンサルタントおよびmcframe 7 販売管理認定コンサルタントの保有資格者数がパートナーの中で最多。





■mcframeについて

mcframeは、ビジネスエンジニアリングの製造業向けの生産管理・販売管理・原価管理の基幹業務パッケージです。製造業の多種多様なニーズに応える基本機能とカスタマイズできる高い柔軟性を備えており、2023年3月時点の導入実績は同製品シリーズで1,000社以上を誇る製品です。

mcframe Awardについては、以下をご覧ください。

URL:https://www.mcframe.com/partner/award



■日立ソリューションズのmcframe Awardの受賞歴について

mcframe Awardは2003年に創設され、mcframeビジネスへの貢献がめざましいパートナー企業に対し、「Partner of the Year」、「Excellent Partner」などを授与しています。日立ソリューションズの受賞歴は以下のとおりです。

2018~2023年 Partner of the Year (6年連続)

2016、2017年 Most Excellent Partner

2015年 Partner of the Year など



■今後について

日立ソリューションズでは、今後もこれまでプロジェクトで培ってきた経験と日立グループ内におけるシナジーを最大限に活かしてmcframe事業のさらなる拡大に努めるとともに、幅広い業界のお客さまから信頼いただけるビジネスパートナーとして取り組んでいきます。



■mcframe事業について

URL:https://www.hitachi-solutions.co.jp/mcframe/



■商品・サービスに関するお問い合わせ先

URL:https://www.hitachi-solutions.co.jp/inquiry/



※mcframeは、ビジネスエンジニアリング株式会社の登録商標です。

※その他記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/07-14:46)