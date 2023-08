[Digital Entertainment Asset Pte.Ltd]

KDDIグループとWeb3領域で幅広く協業予定、KDDIのメタバース・Web3サービス「αU」と連携し、更に社会課題解決を推進



シンガポールを拠点にグローバルでGameFiプラットフォーム事業を展開するDigital Entertainment Asset Pte. Ltd.(本社:シンガポール、Founder&CEO:吉田 直人、Founder&Co-CEO:山田 耕三、以下、DEA)は、2023年8月4日、有望なベンチャー企業との新たな事業共創を目的とした「KDDI Open Innovation Fund 3号」(運営者:グローバル・ブレイン株式会社、以下、KOIF3号)から資金調達を実施いたしました。









KDDIは2023年3月にメタバース・Web3サービス「αU(アルファユー)」を立ち上げ、「新世代が現実と仮想世界を自由に往来する世界」の実現に向けて取り組んでおります。これにはNFTマーケットプレイス「αU market」や次世代ウォレット「αU wallet」をはじめとする全方位的なWeb3サービスの展開が含まれます。



一方、DEAのGameFiプラットフォーム「PlayMining」は2020年5月26日にサービス開始以来、2023年8月現在で全世界100カ国以上、270万人を超えるユーザーを有しています。DEAPcoin は日本で初めて流通するPlay to Earnトークンであり、PlayMiningも世界初のPlay to Earnトークンエコノミーとして、世界のGameFi領域をリードする存在となっています。



本出資により、DEAとKDDIはWeb3領域で広範な協業を予定しています。具体的には、KDDIのメタバース・Web3サービス「αU」とDEAの展開するPlayMiningのゲーム連携の他、DEAが推進する「社会課題解決型ゲーム」への共同での取り組みなどを視野に入れています。



DEAはKDDIとの協業を通じて、GameFiのマスアダプションおよびWeb3の社会実装をさらに進めてまいります。



KDDI 事業創造本部 Web3推進部 部長 舘林俊平 氏のコメント





急激に拡大しているWeb3分野において、着実に成果を上げ、グローバル展開を実現してきたDEA社の実績は確固とした信頼の証です。また「エンターテインメント」と「持続可能な社会貢献」を両立するビジョンには深い共感を覚え、吉田さんと山田さんの両CEOの経験と推進力に対しても大きな期待をしています。当社が提供するメタバース・Web3サービス「αU 」との連携と、DEA社の事業を支援することで、Web3時代への取り組みを一層加速し、新たな価値を共に創出していくことを目指しています。



DEA Founder & CEO 吉田直人のコメント





この度、KDDI様との協業および出資について合意に至ったことを非常に喜ばしく思っています。KDDI様は、メタバース・Web3サービス「αU」を通じて、Web3を活用した先進的な体験を広く人々に提供することを目指されており、この方向性は、エンターテインメントとトークンインセンティブを組み合わせてWeb3の社会実装を推進する私たちのビジョンと合致しており、今回の出資・協業が実現しました。



今後、PlayMiningのアセットを活用した「αU」との連携を皮切りに、社会課題解決型ゲームを含む多様な取り組みを通じて、Web3の価値を社会全体に広く伝える役割を両社で連携して果たしてまいります。今回のパートナーシップが、GameFiのマスアダプションおよびWeb3の社会実装をさらに加速させ、新たなデジタル時代におけるエンターテインメントの未来を切り開くことを期待しています。



KDDI Open Innovation Fund | https://www.kddi.com/open-innovation-program/koif/





KDDI Open Innovation Fundは、ベンチャー企業を広く支援するコーポレートベンチャーファンドです。現在活動している「KDDI Open Innovation Fund 3号」は、運用総額約200億円規模で、AI・IoT・データマーケティング・フィンテック・B2B SaaS・エンターテインメントなどを注力分野としています。



Digital Entertainment Asset Pte. Ltd. | https://dea.sg/jp/





2018年8月に設立されたシンガポールを拠点とするグローバルなWeb3エンターテインメント企業です。DEAはPlay to Earnゲームの開発会社であり、GameFiプラットフォーム「PlayMining」 、NFTマーケットプレイス「PlayMining NFT」、メタバースプロジェクト「PlayMining Verse」、自社発行の暗号資産「DEAPcoin(DEP)」の運営を行っています。3社のIPOを含むスタートアップ企業の設立、ヒットゲームの制作、ウェブテレビ番組の制作、NFTゲームに対する深い理解など、数十年にわたる経験に基づいて、吉田直人と山田耕三の2人の共同CEOがチーム全体を牽引しています。



代表者: 吉田直人 山田耕三

所在地: 7 Straits View, Marina One East Tower,#05-01,Singapore 018936

設立: 2018年8月

事業内容:GameFiプラットフォーム事業



PlayMiningについて





PlayMiningは全6タイトルのPlay to Earnゲームを有するGameFiプラットフォームです。

Web3の知識がなくても、誰もが簡単に参加でき、ゲームを通じて暗号資産DEAPcoin(DEP)を獲得することができます。現在、世界に約270万人の会員を有しており、”誰もが「楽しみながら」生活できる経済社会を”をコンセプトにコンテンツの拡充とユーザー拡大を続けています。



【事業に関するお問い合わせ先】

・ビジネスパートナー、アライアンス提携などをご検討いただける個人、法人

・チームメンバーへのジョインをご検討/ご希望の方

PlayMiningプロジェクト|recruit@dea.sg



