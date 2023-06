[株式会社いいオフィス]

ベーカリーカフェ併設&会議室完備で地域に愛され、根付くワークスペース



全国47都道府県に約900拠点のワークスペースを展開する株式会社いいオフィス(本社:東京都港区、代表取締役:龍崎 宏 以下、「いいオフィス」)は、シェアキッチン・シェアオフィス事業を展開する窯茶業(かまちゃごう)と提携し、埼玉県さいたま市に「いいオフィス与野 by 窯茶業」をオープンしました。





与野駅から歩いて4分の閑静な住宅街にオープン





「いいオフィス与野 by 窯茶業」は、JR京浜東北線・与野駅から徒歩4分の住宅地に位置しています。駅前には飲食店が立ち並び、ランチのお店選びに困らない充実した環境。さいたま新都心の大型ショッピングモールが徒歩圏内のため、ショッピングや映画鑑賞など、仕事終わりに気分転換できる便利な立地です。



民家をまるごとリノベーション!五感で楽しむワークスペース





「いいオフィス与野 by 窯茶業」は民家をまるごとリノベーションした複合施設です。コワーキングスペースに加えて、曜日ごとに飲食店営業や菓子製造業が可能なシェアキッチンを併設しています。



敷地内には山採りの木々と水が流れる緑の庭が広がり、住宅街にあると思えない景色が広がります。四季の移ろいを感じる木々やパンやコーヒーの香り、水のせせらぎと鳥の声を体感できるコワーキングスペースです。





もともと民家だったとは思えない広々としたワークスペース。天井が高くて開放感があり、居心地も良く仕事が捗ります。





オープン席に加えて半個室完備で、web会議にも最適です。





集中して作業したいときは、半個室がオススメ。モニター貸出も行っています。





大きな窓に沿って設置されたオープン席。建物2階にあるワークスペースだから、視線を変えるだけで作業の息抜きに景色を楽しむことができます。





大型モニターやホワイトボードがある貸会議室は、会議利用はもちろん、ミニセミナーやワークショップの場としても活用可能です。



店舗運営者からのメッセージ





朝8時から夜21時まで利用できる無人運営店舗です。シェアベーカリー(窯)とシェアカフェ(茶)、シェアオフィス(業)の3事業をひとつの建物内にて運営しています。地域に愛され根づく、与野ならではのスペースづくりを心がけています。フリーランスや会社員をはじめ、学生など多くの方々のご利用をお待ちしています。



いいオフィス与野 by 窯茶業 店舗情報





■インフォメーション

住所:〒338-0002 埼玉県さいたま市中央区下落合2-12-11

電話:080-7839-3244

営業時間:8:00~21:00

定休日:なし

webサイト:https://e-office.space/spaces/kanto/saitama/saitamashi/yono-by-kamachagou



■特徴

【立地】

・JR京浜東北線「与野駅」西口から徒歩4分

【席数】

・15席

【各種サービス】

・Wi-Fi、電源

・モニター

・HDMIケーブル

・ホワイトボード・黒板

・ウォーターサーバー

・飲食持ち込み可

・会議室

・ベーカリーカフェ併設



■各店舗の利用方法

アプリをダウンロード&会員登録いただき、ご利用ください。

https://e-office.space/

(1)月額プレミアム会員 月額22,000円(税込)

全国各地にあるいいオフィスが利用可能です。

(2)ドロップイン

時間・価格は店舗に準じます。



窯茶業 企業情報





本社:埼玉県さいたま市中央区下落合2-12-11

代表者:鈴木亜紀子

事業内容:シェアキッチン・シェアオフィス

ホームページ:https://kamachagou.jimdofree.com/



株式会社いいオフィス 企業情報





「どこでもいい世界。(The world is good anywhere.)」をつくることを理念に、定額制でワークスペース「いいオフィス」を国内外どこでもご利用できるサービスを提供しています。



現在は首都圏を中心に、国内・海外含めて約900拠点を展開。働く人が快適に働ける環境をつくり、場所にとらわれない、多様な働き方のサポートをいたします。



個人が組織や場所にとらわれずどこでも好きな場所で自分らしく働ける、私たちの理念であるすべての人を「場所」から開放し「どこでもいい世界」をつくることを自ら体現しながら事業を展開しています。



■会社概要

本社:東京都港区南麻布2丁目15番5号

設立日:2018年4月

資本金:401,273,400円(資本準備金含む)

代表者:代表取締役 龍崎 宏

事業内容:コワーキングスペースの運営、貸会議室の運営、アプリの運営&開発、クラウドソーシング事業、イベント



■関連リンク

ホームページ:https://e-office.inc/

公式Twitter:https://twitter.com/ii_office

公式Instagram:https://www.instagram.com/iioffice.inc/

公式Facebook:https://www.facebook.com/iioffice110



いいオフィス会員募集中





テレワークやワーケーションなど、新しい働き方の普及に伴い、コワーキングスペースやシェアオフィスなど快適に働くことができるワークスペースが急激に増加しています。



私たち、いいオフィスは全国47都道府県で約1,200拠点と提携し、全店舗使いたい放題のプレミアムパスポートや法人プランを提供しています。



ご利用はアプリをダウンロードいただき、会員登録をお願い致します。ご利用方法やアプリについてのご紹介はこちらのサイトをご覧ください。

https://e-office.space



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/05-10:16)