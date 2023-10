[Jackery Japan]

~Jackery 防災ハンドブックの大判パネル展示およびJackery ポータブル電源とソーラーパネル各製品の展示を実施~



ポータブル電源・ソーラーパネルのリーディングカンパニー・Jackeryの日本法人である株式会社Jackery Japan(所在地:東京都港区)は、2023年10月21日(土)から22日(日)にメ~テレ本社屋・東別院境内(愛知県名古屋市)で開催される「ドデ祭2023」に出展をいたします。昨年に引き続き2年目連続の出展となりました!







▲昨年実施「ドデ祭り」の様子



出展内容





■Jackery 防災ハンドブック 大判パネル展示

Jackeryでは「パワフル防災 by ジャクリ」と題した防災ハンドブックを製作し、11月から家電量販店やホームセンターなどの店頭で設置する予定です。

今回のイベントでは冊子版の配布に先駆けて、大判パネルで展示を実施します。



■製品展示

防災だけでなくアウトドアでも活用できるJackeryのブースでは、Jackery Japanで販売しているポータブル電源、ソーラーパネルの各モデルを厳選して展示します。ご来場の方はぜひブースで実物に触れてみてください!



イベント概要







・イベント名:「ドデ祭2023」 ※入場無料

・開催日時:2023年10月21日(土)-22日(日) 10:00-19:30(予定)

※雨天決行/荒天中止

・開催場所:メ~テレ本社屋・東別院境内(名古屋市中区橘2丁目)

・主催:メ~テレ(名古屋テレビ放送株式会社)

・特別協力:真宗大谷派名古屋別院(東別院)・ リンタツ株式会社

・公式HP:https://www.nagoyatv.com/dodematsuri/

・番組公式X:https://twitter.com/dodesuka_6ch/

・番組公式Instagram:https://www.instagram.com/dodesuka_6ch/

・クラウドファンディングページ:https://camp-fire.jp/projects/view/688295

※イベント専用の駐車場はございませんので、公共交通機関でお越しください。



Jackeryについて







2012年、アメリカ・カリフォルニア。「グリーンエネルギーをあらゆる人に、あらゆる場所で提供する」という、壮大なビジョンのもと、私たちJackery は、誕生しました。

2016 年には、世界初となるアウトドア用ポータブル電源を発売。さらにその2 年後には、世界初のポータブルソーラーパネルを開発しました。



製品を世に生み出すだけでなく、「あらゆる人に、あらゆる場所で」というビジョンを実現させるため、少しでも軽く、少しでも出力を高め、あらゆる安全機能を追加して、製品を日々向上させています。



私たちが、「あらゆる人に、あらゆる場所で」提供したいのは、ただのエネルギーではありません。私たちは、冒険に、アウトドアに、グリーンエネルギーをもたらしたい。ソーラーパワーという、限りのないクリーンなエネルギーをもたらしたい。Jackery はこれからも、世界中の冒険家やアウトドア愛好家たちがサステナブルな方法で自然を楽しみ、地球を守り、協力しあえるよう、太陽光という贈り物を生かして、全力でサポートを行なっていきます。グリーンエネルギーが、当たり前になるその日まで。私たちの冒険はつづきます。



- Explore further with Jackery solar -





会社概要





会社名:株式会社Jackery Japan

所在地:東京都港区新橋1-11-2 I/O SHIMBASHI 2F

事業内容:ポータブル電源とソーラーパネルの販売

公式サイト:https://www.jackery.jp

X(旧Twitter):https://twitter.com/jackeryjapan

Instagram:https://www.instagram.com/jackeryjapan

Facebook:https://www.facebook.com/jackeryjapan

TikTok:https://www.tiktok.com/@jackeryjapan

LINE:https://page.line.me/jackeryjapan

YouTube:https://www.youtube.com/JackeryJapan



