株式会社リチカ(本社:東京都渋谷区、代表取締役:松尾幸治 以下、当社)は、株式会社SUPER STUDIO(本社:東京都目黒区、代表者:林 紘祐 以下、SUPER STUDIO)と株式会社DYM(本社:東京都品川区、代表取締役社長:水谷 佑毅 以下、DYM)と共催セミナーを5月18日に開催します。







開催概要





昨今ではECサービスが充実し、ECの立ち上げが容易になったことにより、EC事業の参入数は年々増加傾向にあります。そのため、EC/D2C業界はますます競争が激化しており、CPAの高騰、顧客離反により事業の維持や成長が難しくなっています。また、消費者のニーズや購買パターンが多様化し、従来のマーケティング手法による成果創出も困難になってきています。こういった課題を解決するためには、今までより効果的な広告やECサイトの運用だけではなく、適切なKPIの設定と分析、先天的にLTVが高い顧客をどう獲得するか、後天的にどうLTVを向上させるを意識した動きが必要です。今回のセミナーでは、下記トークテーマをもとに「KPI設定」「先天的なLTV向上方法」「後天的なLTV向上方法」の3つの視点から徹底的に議論いたします。



セミナーの内容





・EC/DtoC業界が抑えるべき重要なKPIとは

・購買時に考慮すべき先天的なLTV向上施策とは

・購買後に考慮すべき後天的なLTV向上施策とは

本セミナーは、獲得/LTVそれぞれの部分最適化ではなく、獲得・LTVの両輪を叶える全体最適化の方法について徹底討論します。EC/D2C業界のマーケティング責任者や事業責任者のみなさまは、ぜひご参加くださいませ。



※本セミナーはトークテーマをもとに各社が討論を行うパネルディスカッション形式になっております。



セミナーの参加方法





お申し込みURL:https://attendee.bizibl.tv/sessions/seCJhKRR0eBC?s=fbg43hug5m

場所:Zoomにて開催。

※お申込み後、Zoom視聴用URLを送付いたします。

日時:2023年5月17日(水) 13:00~14:00

アーカイブ配信:

2023年5月18日(木) 13:00~14:00

2023年5月19日(金) 10:30~11:30/14:00-15:30

2023年5月20日(土) 10:00~11:00/17:00-18:00

会費:無料

定員:200名



登壇者プロフィール





土方悠生|株式会社SUPER STUDIO

セールスグループ/パートナーサクセスユニット/シニアコンサルタント



大学在学中にモバイルアプリ分析サービスのITベンチャー企業へ入社。その後、モールECを得意としたECコンサルティング企業の創業期に入社し、コンサルティングマネージャーとして累計25社を担当。大手企業や中小ベンチャー企業のEC向け商品開発やショップ立ち上げ、販売戦略の策定から見直しなど様々なプロジェクトを牽引する。フリーランスとしての活動を経て2022年2月にSUPER STUDIOに入社。D2Cコンサルティング支援を中心に売れるECサイトの仕組みやノウハウを提供し、事業成長をサポート。



阿久津潤|株式会社DYM

WEB事業部 部長代理



2015年にDYM入社後、100件を超えるアカウント運用を経て、複数媒体をまたぐ広告運用やCRMなど外部ツールの連携を経験。現在、広告運用部署の責任者として、広告運用全案件に対して改善や新たな取り組みに関する方針を出して、運用レベルの底上げをミッションとして行っている。事業の各フェーズに合わせたKPI設定や分析業務を得意としており、D2Cについては薬事などの法的リスクにも真摯に向き合う。



菊池 智裕|株式会社リチカ|

マーケティング&セールス本部 VP of Marketing & Sales



東京理科大学卒業後、大手日用品・化学品メーカー、大手コンサルティングファームを経て2023年1月より現職。

当社参画以前は大手日用品・化学品メーカーにて法人営業を経験した後、通販チャネルの戦略立案、マーケティング、フルフィルメント、損益管理までの一貫した事業管理を行い事業全体の事業統括を担う。その後、コンサルティングファームにて日用品、食品、飲料、半導体など幅広い業種を対象に戦略/DXを中心としたコンサルティングを行いクライアントと並走。上流から下流に至る幅広い業務の経験とデータサイエンスの知識から多面的で定量的な現状認識、課題特定を得意とし、既存ビジネススキームに囚われない解決策の提案を強みとしている。



株式会社SUPER STUDIOについて





会社名:株式会社SUPER STUDIO

代表取締役:林 紘祐

本社:東京都目黒区下目黒2-23-18 目黒山手通ビル8階

設立日:2014年12月24日

WEBサイト:https://www.super-studio.jp/



株式会社DYMについて





会社名:株式会社DYM

代表取締役社長:水谷 佑毅

本社:東京都品川区大崎 1-11-2 ゲートシティ大崎 イーストタワー10階

設立日:2003年8月22日

WEBサイト:https://dym.asia/



株式会社リチカについて





「Switch to The RICH. クリエイティブで、世界を豊かに。」



会社名:株式会社リチカ

代表取締役:松尾幸治

本社:東京都渋谷区代々木1-6-12 MFビル3F

設立日:2014年10月14日

WEBサイト:https://richka.co.jp/



報道関係者からのお問い合わせ





株式会社リチカ(担当:根岸)

E-mail:pr@richka.co.jp

電話番号:03-6687-1744



