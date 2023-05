[野原ホールディングス]





インテリア内装材・壁紙ブランド「WhO(フー)」を運営する野原ホールディングス株式会社 インテリスタイルカンパニー(本社:東京都新宿区 代表取締役社長:野原弘輔)は、アメリカの壁紙ブランド「look.」のデザインを扱うシリーズに8柄25点を追加。オフィス空間を想定したデザインテーマに沿って、直線的なモチーフや幾何学模様など、ポジティブな印象のリズミカルでポップなパターンを中心に展開します。





会議室や個室ブースのような限られたスペースから、共有空間や執務エリアといった広い空間でも使いやすい柔軟なデザインです。

また、グラフィカルなベタ塗での表現がベースになっていますが、一部デザインでは布地のようなテクスチャや、ドットを用いたアナログなニュアンスも特徴となっています。

LOOK NEW LINEUP

SERIES look. Walls & Interiors



No. LKNF001 - 025



PRICE ¥7,200 / m(税別・送料別)





〈 ラインナップ一例 〉













【5月17日(水)、18日(木)開催】

最新の空間エレメントが集結する”BAMBOO EXPO 19”へ出展



店舗や商業施設などの空間デザインに使われる内外装材や、さまざまなマテリアルが集まる展示会”BAMBOO EXPO 19”へ、今年もWhOが出展。粘着剤付き塩ビシートのご紹介他、最新のラインナップもご覧いただけます。



〈開催概要〉

日 時:2023年5月17日(水)、18日(木)11:00~20:00

会 場:東京都立産業貿易センター浜松町館 2F

入 場:無料 (下記サイトより事前登録が必要)

https://bamboo-expo.jp/be19_entry/

主 催:BAMBOO MEDIA Co.Ltd.









「look. Walls & Interiors」について



アメリカ・ダラスを拠点に展開する壁紙ブランド「look. Walls & Interiors」は、写実的なグラフィックや多彩なパターン、アーティストを起用したコレクションなど、感性に訴えるドラマティックなデザインを揃えます。







「WhO(フー)」について



「WhO(フー)」は、より美しく、より愛され、より良い空間を目指し、新しい表現を模索する人のための壁紙ブランドです。2015年7月に、家具・空間・プロダクト・グラフィックのデザインから食、アートにわたってさまざまなクリエイティブ活動を展開する「graf」プロデュースのもと、壁紙ブランド「WhO」を立ち上げました。



海外ではすでにトレンドとなっている感性豊かで多様な壁紙デザイン。「WhO」は、日本における壁紙の可能性を広げながら、日本の住まいや空間に適した、日本人の感性にあうデザインの壁紙を提供しています。2016年にはグッドデザイン賞を受賞。現在では2,500点を超える個性的で表情豊かなラインナップを揃えます。



今後さらに拡大するであろう日本のリフォーム・リノベーション市場や、装飾ビジュアル化が進む宿泊施設、店舗・不動産物件などにおいて、より特徴的で美しく空間を彩るデザイン性の高い壁紙に対するニーズに応えます。



また、WhOの製品ではインクジェットプリントでの制作を手法として取り入れています。近年注目されるSDGsへの取り組みとして、VOCや有害大気汚染物質を含まない、人や環境に優しい次世代インクを使用。完全受注生産方式とカタログの廃止により、過剰在庫、過剰生産を行わないサスティナブルなビジネスモデルを展開しています。https://whohw.jp/







「野原ホールディングス株式会社」について



野原ホールディングスを中心とする野原グループは、建設業界を中心に建材や鉄鋼関連、セメントなどの資材販売、道路交通標識などの販売・施工を通して事業を拡大してまいりました。私たちは、2020年8月より掲げる新ミッション「CHANGETHE GAME.クリエイティブに、面白く、建設業界をアップデートしていこう」のもと、これまでの知見をさらに磨き未来へつなげて、より一層社会に貢献して参ります。

