LIFESTYLE DESIGN for ALLをミッションにカスタムオーダーのビジネスウェアブランドを展開しているFABRIC TOKYOは、このたびオフィスのビジネスカジュアルのニーズ拡大に合わせて、オーダーブレザー(紺ブレ)に最適な生地を取り揃えたコレクションをリリースしました。

価格は26,000円(税込)からオーダーメイド可能で、全国のFABRIC TOKYOのリアル店舗、およびECサイトで購入いただけます。







コロナ禍をきっかけに、ビジネススタイルの多様化が進み、オフィス回帰後、職場のドレスコードがビジネスカジュアルに変更になったという話が聞かれるようになりました。

一方で、「何を着ていいかわからない」「どこまでOKか不安なので、結局スーツを着ている」というお客さまの声は未だ多くあります。



そこでFABRIC TOKYOは、1着取り入れるだけできれいめなビジネスカジュアルのコーディネートを作ってくれる「ブレザー」におすすめの生地を取り揃えました。



ビジネス使いに適したサイズと豊富な機能性生地のオーダーブレザーが26,000円から





FABRIC TOKYOで作るブレザーの魅力は、サイズ、機能性、そして価格です。

基本のボックスシルエットや、トレンドのオーバーサイズといったスタイルが多いブレザーですが、カジュアルなイメージになりすぎるため、ビジネスでは使いにくいという側面がありました。



FABRIC TOKYOのジャケットパターンは、ウエストのシェイプが効いたデザインが特長のひとつ。

ビジネス使いに適したシルエットのブレザーを自分のサイズでオーダーできます。



上質な仕立て映えの生地はもちろん、機能性を備えた生地も豊富にご用意。

自宅で洗える、ストレッチ、シワになりにくい、など、さまざまなニーズに合わせて選べるオーダーブレザーを26,000円(税込)からご購入いただけます。



オーダーだから、カスタマイズも思いのまま





ブレザーをオーダーするメリットとして、「カスタマイズを自由に選べる」という点もあります。



ビジネスシーンにはシングルジャケット、よりファッション性を強めたい方はダブルブレストがおすすめ。

ブレザーの定番パッチポケットも、カジュアルになりすぎないようノーマルポケットにするなど、シーンやお好みに合わせてカスタマイズを楽しむことができます。





老舗メーカーが作るこだわりのメタルボタン





ブレザーに必須のメタルボタン※は、昭和7年の創業以来、金属ボタンの製造を中心に行ってきた服飾資材総合メーカー、清水工業のもの。

王道であるゴールド、ヴィンテージ感のあるアンティークゴールド、人と被りたくない方にはシルバーのメタルボタンまで、3パターンのメタルボタンをラインナップしています。



※有料オプション4,000円(税込)でカスタマイズ可能



金属のボタンは、その重さで下に傾き、ボタンの表面が見えなくなってしまうという課題がありましたが、清水工業では台となる脚を平らな面で作る「角足(かくあし)」と呼ばれる技術があり、これによってボタンが傾くことなくジャケットをより美しく見せてくれます。



-Our Craftmanship- ここにしかない技術が生み出すメタルボタン

https://fabric-tokyo.com/story/factory/shimizu-kogyo







オーダーブレザーの決定版は、この5選





WASHABLE ACTIVE ダークネイビー / シャークスキン 26,000円(税込)~



ポリエステルながらも、天然繊維のような風合いや色合いを持つのが特長。

表面に毛羽のあるスパン糸を用いることで自然な風合いを出し、さらに染まり方の違う2種類のポリエステルを使うことで、深みと高級感のある色合いを実現しています。

シワになりにくく、 自宅で洗えるという機能を備えています。



TECH TWEED JERSEY ダークネイビー / シャークスキン 26,000円(税込)~



秋冬ブレザーの定番として長く愛されているツイードのような表情のジャケット。

ツイードの独特の風合いを再現しつつ、ジャージーの素材を用いることで高いストレッチ性を備え、着心地と動きやすさを実現。

さらにシワになりにくく、自宅で洗える、豊富な機能性が魅力です。



AUTHENTIC TRAVEL ネイビー / 無地 49,800円(税込)~



生地に凹凸の表情はありつつ、ホップサックよりも控えめでカジュアルになりすぎません。ウール100%のため上品なブレザーを求めている方におすすめの一着。シワになりにくく、置きジャケにも最適。



SHETLAND WOOL TWEED by BISHU ネイビー / ピンヘッド 55,000円(税込)~



防寒性や保温性に優れた、ウール100%のツイード生地です。

ざっくりと粒立った生地の表情は、取り入れるだけで季節感を演出できます。

本格ツイード素材の中でもビジネス使いしやすい、「都会的なツイード」と言える仕上がりです。



CANONICO FLANNEL PREMIUM FABRIC ネイビー / 無地 59,800円(税込)~



ブレザーの定番であるフランネルは、保温性と防寒性を持ち、秋冬の時期に活躍します。

イタリアの生地らしく、滑らかでしっとりした風合いが、起毛感のある生地ながらも上品でビジネス使いをしやすい見た目となっています。





ブレザーが初めてのあなたへ!ビジネスシーンに紺ブレがおすすめな理由とおすすめ生地5選

https://fabric-tokyo.com/answer/business_casual/blazer-lineup





今後も株式会社FABRIC TOKYOでは、”Lifestyle Design for All”というミッションの実現に向けて、カスタムウェアの民主化を通じ、服を、人生を、この世界をもっと楽しいものにしていくことを目指して挑戦してまいります。



FABRIC TOKYOとは





“Fit Your Life.”をブランドコンセプトに、体型だけでなく、お客さま一人一人の価値観やライフスタイルにフィットする、オーダーメイドのビジネスウェアを提供するブランドです。

一度、ご来店いただき、店舗で採寸した体型データがクラウドに保存されることで、以降はオンラインからオーダーメイドの1着を気軽に注文することができます。リアル店舗も自社で展開し、関東・関西・名古屋・福岡の合計10店舗を運営中。



公式サイト

https://fabric-tokyo.com/



会社概要





株式会社FABRIC TOKYO

所在地:東京都渋谷区神宮前 2丁目 34-17 住友不動産原宿ビル 4F

代表取締役CEO:森 雄一郎

事業内容:カスタムオーダーサービス「FABRIC TOKYO」の運営

URL:https://corp.fabric-tokyo.com/



