ヘアアイロンの人気ランキングや美容師のコメントを見ても最適な1本を選べない!という方必見。幅広い髪質、長さ、アレンジに対応する3wayアイロンなら、初心者も上級者も大満足間違いなし。



美容家電メーカーAreti.(本社:東京都中央区 以下アレティ)はオフィシャルサイトにて、期間限定でAll in one 3wayアイロン 26mm(i38BL)の半額セールを2月17日より開催。

1台で3役の多機能設計に加え、髪が傷まない温度設定もこだわりです。















まずはヘアアイロンの種類、特徴をチェック!







「ヘアアイロン」と言っても、実はいろんな種類があります。髪質やなりたい髪型に合わせて選ぶと失敗しません!



ストレートアイロン

2枚のプレートで髪を挟みながら滑らせることで髪をストレートに伸ばす他、毛先をワンカールさせるなどニュアンス付けにも最適。

頑固なクセをリセット、ボリュームダウン、ツヤ出しにも重宝する。



カールアイロン

筒状のバレルを熱し、髪を巻きつけてカールなどのクセを付けるヘアアイロン。発熱部分がむき出しのため、ヘアアイロン初心者は慣れが必要ですが、巻き髪や細かいカール、ミックス巻きなども作り込め、ボリュームアップも簡単。



ブラシアイロン

ブラッシング感覚で髪をとかすことで寝癖も短時間でリセットできるヒートブラシ。「面」も整えるストレートアイロンと比べ、ブラシアイロンはプレスせずに「毛流れ」を整えるためナチュラルストレートに仕上げることができる。



ロールブラシアイロン

ブラシの根元部分のみ発熱し、ブラシピンは熱くならないためカール初心者でも火傷をしにくく、しっかりカールをキープ。巻き髪はもちろん、ボブの丸いフォルムを作る、後頭部のボリュームアップなども手を添えながらでき、テクニックは不要。



いろんな種類を持っているとヘアアレンジのバリエーションが広がりますが、収納場所がないという方には次に紹介する2wayが役立ちます。







ストレート、カールの両用ならコスパも抜群







初めてのヘアアイロン選びで迷っている方、ストレートも、カールやウェーブも楽しみたいという方におすすめなのが2wayタイプのヘアアイロンです。



普段は巻き髪が多い方はバレルの間に髪を挟むタイプ、ストレートが多い方はプレートの外側も熱くなってカールなどのクセ付けが可能なタイプが使いやすいはず。



また旅先などでもきちんとスタイリングしたいという方は「2way+コンパクトサイズ」で選ぶとさらに用途が広がります。







「アレンジ幅が広い&簡単!」欲張りニーズに応える1本がコチラ







「ストレートもカールも1本で」となると、便利な反面 “重くて使いにくいのでは?”というデメリットも浮かびますが、アレティのヘアアイロンはほとんどのヘアアイロンが200g台と軽量(さらに軽いヘアアイロンも展開中)。



しかも、

・ダメージを抑えてストレートにしたい

・巻き髪も火傷を気にせず、簡単に仕上げたい

・前髪は崩したくない

・トップのボリュームアップは絶対

という要望に応えるAll in one 3wayアイロン 26mm(i38)も2wayモデルを超える人気ぶり。

ストレート、カール、ミックス巻き、ロール、ウェーブ、根元の立ち上げ、全てをこなすマルチな1台なのです。



設定温度は80℃~200℃まで髪質に合わせて設定でき、15分で自動オフの安全機能付き。

海外でも使え、本体重量は235gのため春の旅行にも気軽に携帯できます。



All in one 3wayアイロン(i38)

・1台3役のオールインワン

・1分で160℃のスピード加熱

・ダイヤル式の簡単温度設定

・摩擦が少ないチタニウムプレート

・火傷防止ブリッジ付き





3wayで顔周りのディテールも作りやすいAll in one 3wayアイロンのブルー(i38BL)。今なら期間&台数限定で半額セールを実施中。

詳細はこちらからご確認ください。

https://areti.jp/products/i38?prtimes

通常販売価格¥4,980→10台限り¥2,490

セール期間:2023年2月17日(金)~2月20日(月)



ヘアアイロンやドライヤーをはじめ、美顔器やスキン&ヘアケアコスメを展開する東京・日本橋発の美容家電メーカー。 様々なスタイリングを楽しめるだけではなく、顔まわりの髪がうねる、年齢とともにボリュームがなくなったなど、ユーザーの悩みに応えるため、ヘアアイロンは特にバリエーションが豊富。 自社ブランドには、品質・保証にもこだわったAreti.(アレティ)、“使いやすい”をリーズナブルにお届けするClarity(R)(クラリティ)、Amazon限定家電の(Exelentialエクセレンシャル)、Amazon限定コスメのEssenshil(エッセンシル)がある。



