[ヴェレダ・ジャパン]

夏に特に気になる頭皮のベタつきや汚れをスッキリ洗い流す、スペシャルケアセット。



ヴェレダの人気*1 ヘアケア製品“ローズマリー スカルプクレンジング”を2本セットにしたスペシャルケアセット『スカルプクレンジングダブルセット』が7月11日(火)より発売開始いたします。





1 本でクレンジング、マッサージ、トリートメントに使える3 in 1 タイプのオーガニック スカルプクレンジングで、夏に特に気になる頭皮のベタつきや汚れをスッキリ洗い流します。洗い上がりの髪は根元から立ち上がるふんわりサラサラの仕上がりに。

この夏、ご家族みんなでスッキリ体験をしませんか?









スカルプクレンジングダブルセット 詳細













セット名: スカルプクレンジングダブルセット

発売日:2023年7月11日(火)

セット内容:ローズマリー スカルプクレンジング ×2本

価格:5,500 円( 税込)

- 単品購入より1,000円(税込み1,100円)お得なセットです







夏におすすめ! ヴェレダのヘア&バスアイテム











頭皮すっきり、髪ふんわり

3 in 1 ヘッドスパクレンジング

ローズマリー スカルプクレンジング

200g/3,300 円( 税込)



1 本でクレンジング、マッサージ、トリートメントに使える3 in 1 タイプの頭皮のディープクレンジング。2 種のクレイ*2 と竹炭*2 でで汚れをからめとり、毎日のシャンプーでは落としきれない皮脂詰まりやスタイリング剤の残留物をすっきり取り除き、頭皮を快適に保ちます。









クール& リフレッシュ! 目の覚めるような爽快感

ニオイも抑える*3 洗い流さないシャンプー

ローズマリー ドライシャンプー

115mL/2,640 円( 税込)



汗や皮脂でベタつきがちな頭皮にシュッとスプレーするだけで、髪と頭皮をクイックにリフレッシュできる「ドライシャンプー」。頭皮を爽やかに、髪をサラサラに整えて快適さをキープします。スーッとする清涼感が心地よい天然由来のメントールを配合。天然精油の香りで頭皮の気になるニオイも抑え*2 ます。









さっぱりと入浴したい時や気分をリフレッシュしたい時に

シトラスの香りが心地よいバスミルク

シトラス バスミルク

200mL/3,410 円( 税込)



柑橘系の香りが爽やかに香る、さっぱりとした入浴剤です。気分をリフレッシュしたい時に、朝の入浴やスポーツ後にさっぱりと入浴したい時にもお勧めです。







*1 ヴェレダ ブランド内

*2 洗浄成分

*3 天然精油の香りによるマスキング効果





ヴェレダについて







1921年にスイスで誕生したオーガニック化粧品ブランドの世界的パイオニア「ヴェレダ」。サステナビリティを企業理念として、現在『人と自然は本来、一体であること』を語り掛け、世界50カ国以上で愛されています。原料調達から使用する電力やパッケージ等に関し、到達すべきゴールを自社で明確に定め、事業にまつわる全項目を「真にサステナブルであるか」で決断しています。その上で、ゆるぎない信念に基づいた高い品質基準をつくり上げています。



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/10-14:46)