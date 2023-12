[株式会社インタラクティブメディアミックス(IMX)]

~2024年2月9日・11日に東京と大阪の2都市で開催~



株式会社インタラクティブメディアミックス(IMX、本社:東京都品川区、代表取締役:孫一亨)は、K-POP第4世代のスーパールーキーとして洗練されたストーリーテリングと音楽で魅了するBilllie(ビリー)の初となるSHOW-CON「Billlie SHOW-CON “Domino Effect” IN JAPAN」を2024年2月に東京、大阪の2都市で開催させていただく運びとなりました。







Billlieは、2021年に韓国でデビューをした、K-POP第4世代を代表する実力派ガールズグループ。音楽、パフォーマンス、アートワークなどを通じて、Billlieだけのストーリー「ビリーバース(Billlie+ユニバース)」を構築し、独歩的なストーリーテリングで、世界中の同年代とK-POPファンを虜にしています。今年5月に待望の日本デビューを果たし、8月には大阪・京セラドームで開催された関西コレクション2023に出演。ライブパフォーマンスはもちろん、モデルとしてランウェイにも登場し、新たな魅力を披露し話題となりました。



様々な活躍が注目される中、今回Billlie初となるSHOW-CON「Billlie SHOW-CON “Domino Effect” IN JAPAN」が2024年2月に東京・大阪の2都市にて開催決定。公演詳細については、改めて発表いたします。



「Billlie SHOW-CON “Domino Effect” IN JAPAN」にぜひご期待ください。



「Billlie SHOW-CON “Domino Effect” IN JAPAN」会場・日程





[東京] Zepp Haneda 2024年2月9日(金)

[大阪] Zepp Namba 2024年2月11日(日)

※公演に関する詳細につきましては後日お知らせいたします。

※本公演は、ハラム、つき、ション、シユン、はるなの5名での出演となります。



Billlie PROFILE





日本人つき、はるなを擁するK-POP第4世代の実力派ガールズグループ。グループ名「Billlie」には、「誰もが持っていて共感できる内面の自我、自分たちの『B-side』を表現する」という意味が込められている。



■Billlie Japan Official Site:https://billlie.jp/

■Billlie Japan Official X:https://twitter.com/Billlie_JP



