[パーソルテンプスタッフ株式会社]

~ 在校生を対象に日本で活躍するための就業支援・学生サポートを行います ~



総合人材サービスのパーソルグループのパーソルファクトリーパートナーズ株式会社(本社: 大阪府大阪市、代表取締役社長: 石黒 和昭、以下パーソルファクトリーパートナーズ)は、FPT大学ハノイ(FPT University Hanoi、校長: Dr. Nguyen Khac Thanh、以下FPT大学ハノイ)と、日本語を学ぶ在校生を対象に日本企業でのインターンシップ(職業体験)や交流を通じて、日本で活躍するための就業支援・学生サポ―トに関する連携協定を締結、2023年5月30日に調印式を執り行いました。







*FPTは、Corporation for Financing and Promoting Technologyに由来



■協定締結の背景

パーソルファクトリーパートナーズは、2005年4月パナソニック株式会社における製造アウトソーシング部門として設立され、2015年よりパーソルグループに参画しました。創業以来、モノづくり技術を伝承し、技術者の育成にも取り組んでいます。製造業を中心とした顧客企業約440社に対し、さまざまな人材サービスを提供し、日本のモノづくり産業の発展に取り組んでいます。

近年は、外国人材の活用支援にも力を入れており、2018年より、ベトナムやミャンマーなど約450名の技術者が当社を通じて、多くのモノづくりの現場で活躍しています。



一方、FPT大学ハノイは、ベトナム初の私立大学として設立されたIT技術系大学で、日本企業から講師を招くなどし、多くの技術者を輩出しています。同大学では、卒業単位として「企業でのインターンシップ(職業体験)」が必須科目となっています。また日本語を学ぶ在校生に、日本企業におけるインターシップ促進にも力を入れています。



■FPT大学ハノイとの協力内容

日本企業におけるインターシップの支援

・FPT大学ハノイの日本語を学ぶ学生を対象に日本企業でのインターンシップ実施を支援

・日本企業の人材ニーズとFPT大学ハノイの学生情報の定期情報交換を実施

・インターンシップ受け入れ企業によるフィードバックと教育プログラムへの反映



こうした取り組みを通じて、ベトナム人材の育成およびインターンシップ支援、学生サポート、日本企業への就業機会の拡大を図るとともに、日本国内の技術者不足の緩和にも貢献してまいります。



■FPT大学ハノイについて< https://uni.fpt.edu.vn/campus-ha-noi >

FPT大学ハノイは、ベトナム初の私立大学として設立されたIT技術系大学。同国最大手のFPTソフトウェアの親会社、FPTコーポレーションにより創立され、日本企業から講師を招くなどし、技術者を養成している。



英語名:FPT University Hanoi

所在地:Education and Training Park - Hoa Lac Hi-Tech Park, Km29 Thang Long Avenue,

Thach That District, Hanoi City

設 立:2006年

学生数:18,000名(2023年) FPT大学(全国)約40,000名

校 長:Dr. Nguyen Khac Thanh(グエン・カック・タン博士)



■パーソルファクトリーパートナーズ株式会社について< https://persol-factorypartners.co.jp/ >

パーソルファクトリーパートナーズは、2005年4月パナソニック株式会社における製造アウトソーシング部門として設立。2015 年よりパーソルグループに加わり、モノづくり技術を伝承しつつ、人材ビジネス企業として高いコンプライアンス力を強みとし、製造全般におけるさまざまな課題に対し、お客さまにソリューションを提供、日本のモノづくり産業の発展に取り組んでいます。また、積極的に人づくりをする人材サービス会社として、従業員が最大限に力を発揮できる様、社内のキャリアサポート体制を活用しながら製造専門能力の高いスキル人材の育成を図っています。



商 号:パーソルファクトリーパートナーズ株式会社

本 社:大阪市北区曽根崎新地2-2-16 関電不動産西梅田ビル3F

設 立:2005年4月

資本金:3,000万円 パーソル エクセルHRパートナーズ株式会社100%出資

事 業:製造アウトソーシング事業

労働者派遣事業 派27-300523

有料職業紹介事業 27-ユ-300558



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/17-17:40)