[株式会社日立ソリューションズ]

独自テンプレート活用と Microsoft Dynamics 365 の機能を生かした構築で、迅速なビジネス立ち上げに貢献



株式会社日立ソリューションズ(本社:東京都品川区、取締役社長:山本 二雄/以下、日立ソリューションズ)は、株式会社サザビーリーグとCanada Goose Holdings Inc.が出資するアパレル企業、株式会社カナダグースジャパン(所在地:東京都渋谷区、社長 平井 洋司/以下、カナダグースジャパン)の設立に伴い、マイクロソフト社の「Microsoft Dynamics 365(Finance/Supply Chain Management)」を導入し、国際会計基準(IFRS)と米国の内部統制基準(SOC)に適合した会計システムとSCMシステム(販売・購買・在庫管理)を構築しました。7か月間で構築した会計システムは創業に合わせて2022年4月に稼働し、その後の3カ月間で構築したSCMシステムは7月に稼働しています。





新システムは、カスタマイズを極力行わず、パッケージの標準機能を生かして構築するFit to Standard方式で構築されました。さらに、日立ソリューションズのノウハウを生かしたテンプレートも適用することで、短期間での構築が可能となりました。

カナダグースジャパンは、輸入卸として欠かせない輸入と在庫配分のほか、一般会計、購買、サプライチェーンを含む受発注、仕入、販売までを扱えるシステムを構築し、ビジネスの迅速な立ち上げを実現しました。 今後は、直営店舗のPOSシステムと新システムとの連携や、eコマースへの対応なども計画しています。

日立ソリューションズは今後も、欧米やインド、APACでの Microsoft Dynamics 365 の実績を生かし、カナダグースジャパンをはじめ、企業のグローバルビジネスのデジタルトランスフォーメーションを支援していきます。



■ 背景

カナダグースジャパンは、株式会社サザビーリーグとCanada Goose Holdings Inc.(カナダグース社)の出資によって2022年4月に設立されました。防寒用高級衣料「CANADA GOOSE」を取り扱い、直営店とオンラインストアでの小売りのほか、専門店向けの卸売りも行っています。

同社の設立は2021年春に決定し、事業を開始する2022年4月までに基幹システムを立ち上げるためのプロジェクトがサザビーリーグの情報システム部を中心にスタートしました。

設立まで1年に迫る中、会計システムを稼働させることが最重要課題でした。また、カナダグース社は米国に上場しているため、会計システムと出力レポートが国際会計基準(IFRS)と米国の内部統制基準(SOC)に適合し、監査の承認を得られることが条件でした。さらに、今後必要に応じてeコマース機能などを追加できることも必要でした。

このような背景の下、カナダグースジャパンは、パッケージとして小売業特有のサイズ違いや色違いを含むSKU(Stock Keeping Unit)の多さに標準機能で対応しており、また、カナダグース社が使用している Microsoft Dynamics 365(Finance/Supply Chain Management)を選択しました。

日立ソリューションズは北米、欧州、インド、APAC、日本の世界5極体制で2,600名の技術者を有し、Microsoft Dynamics 365 構築における一貫したサービスを提供しています。日立ソリューションズグループ全体で、グローバルに850社以上のMicrosoft Dynamicsの導入実績があります。また、過去の導入プロジェクトのノウハウを活かした独自のテンプレートを保有しています。さらに、マイクロソフト米国本社および日本マイクロソフトとの強固なパートナーシップで密に連携し、7年連続でAWARDを受賞しています。

これらの実績や提案内容が評価され、受注に至りました。





■導入効果

1.海外展開や合弁会社の設立に対応可能な国際標準に対応したSaaS方式の基幹システムを構築

国際会計基準(IFRS)と米国内部統制基準(SOC)に適合した基幹システムを構築することで、管理精度の向上を実現し、本国カナダにおける監査の承認を得られました。

海外展開や合弁会社設立などグローバル展開においても、カナダグース社と統一基準で経営判断を図ることが可能です。



2.テンプレートの活用により、業務に適合したシステム構築のコスト低減、期間短縮に寄与

日立ソリューションズが独自に保有する「グローバル製造業向けSCMテンプレート for Microsoft Dynamics

365」および「グローバル製造業向け会計テンプレート for Microsoft Dynamics 365」を適用することで、短期間の構築を実現しました。



3.拡張性の高い基幹システムを1つの製品で構築

小売業特有のサイズ違いや色違いを含むSKUの多さに標準機能で対応できる「Microsoft Dynamics 365」を選定し、今後を見据えた拡張性の高い基幹システムを1つの製品で構築することができました。eコマースなど今後必要な機能のみを追加することが可能な投資対効果の高いシステムを実現しています。将来的な店舗拡大や他ブランド展開においても、本システムの導入ノウハウを生かし、短納期・低コストでの導入が可能となります。



■お客様からのコメント

カナダグースジャパン リテール部 部長 潮田 英行氏、サザビーリーグ 執行役員 IT統括コーポレートシステム部 部長 石橋 晃氏、同部 プロジェクトマネージャー 日下 勇輝氏より、以下のコメントをいただいています。

「カナダグースジャパンの事業開始に支障なくシステムが準備でき、同社の経営層もシステム立ち上げは成功したと評価しています。スケジュールに間に合わせることができ、本国から来た監査人の承認も得られました。

提案内容のレベルの高さから日立ソリューションズを選びましたが、人間性も優れていました。1つのチームとなって取り組めたことが成功に結びついたと思っています。

マスターについては、データ変換用マクロを日立ソリューションズに用意してもらい、それを使用し Microsoft Dynamics 365 にインポートしました。パッケージにデータを適合させていく中でも日立ソリューションズのきめ細かな支援があったので助かりました。

店舗での使い勝手にまだ改善の余地があるため、今後予定されている Microsoft Dynamics 365 のモジュール追加やその他のシステム改修の際に、必要性や効果を見極めたうえでカスタマイズしていきたいと考えています。サザビーリーグとして Microsoft Dynamics 365 が当社グループの標準ERPになりうるのかを確かめたいという思いもありますので、機能追加や改修を経て判断していきます」





■「Microsoft Dynamics 365 統合ERP構築サービス」について

製造業におけるグローバルサプライチェーンの標準化・最適化を支援するソリューションを提供します。

Microsoft Dynamics 365 の最新版に対応するとともに、非推奨機能を排除しています。

URL:https://www.hitachi-solutions.co.jp/dynamics/sp/solution/ax/



■「グローバル製造業向けSCMテンプレート for Microsoft Dynamics 365」

Microsoft Dynamics 365 をベースに、商流別の価格・請求先設定、外部の製造・検査システムとの実績連携

など日系製造業でのニーズが高いものの、標準では実装されていない機能を幅広くカバーします。グローバル

展開する日系企業の Microsoft Dynamics 365 導入に伴うコスト低減、期間短縮に寄与します。



■「グローバル製造業向け会計テンプレート for Microsoft Dynamics 365」について

大量伝票の一括登録、取引先別の入出金金額集計、締め単位の決済条件変更といった日系企業必須の要件を

Microsoft Dynamics 365 上で実現します。また、ニーズの多い汎用データ出力機能、相殺入力、外貨再評価

機能をサポートしています。これにより、日系企業へのグローバルERP導入に伴うコスト低減、期間短縮に

寄与します。



■日立ソリューションズグループのMicrosoft Dynamics 事業について

日立ソリューションズグループは、グローバル対応力、多数の導入実績、業種知識を生かしたソリューション群、マイクロソフト社とのパートナーシップ、の4つの強みを持っています。これらの強みを生かし、グループ各社とともに、全世界で一貫したグローバルソリューションを提供しています。

日立ソリューションズは、今後も、「Microsoft Dynamics 365 統合ERP構築サービス」の提供を通じて、意思決定の迅速化と業務効率向上に貢献していきます。

URL:https://www.hitachi-solutions.co.jp/dynamics/sp/



■導入事例紹介のサイト

URL:https://www.hitachi-solutions.co.jp/dynamicsax/case06/



■商品・サービスに関するお問い合わせ先

URL:https://www.hitachi-solutions.co.jp/inquiry/



※Microsoft Dynamics、Dynamics 365は、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または

登録商標です。

※その他、本文中の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/31-17:46)