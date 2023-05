[株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド]

大人気の「推し事バッグ」シリーズから、「マイメロディ」「クロミ」をモチーフにした全6アイテムがラインナップ。



株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド(代表取締役社長:米田幸正、所在地:東京都港区)は

『「どんなときにも、どんなあなたにも」あなたのいつもに寄り添うアンドシュエットな毎日を』をコンセプトに

モールを中心に展開する& chouette(アンドシュエット)から

株式会社サンリオのキャラクター「マイメロディ」「クロミ」とのコラボレーションアイテムを発売いたします。







アンドシュエットで大人気の「推し事」シリーズ×サンリオコラボコレクションが初登場!

マイメロディとクロミをモチーフに、それぞれのイメージカラーでデザインされたキュートなデザインの

クリアポケット付きハンドバッグ・カードケース・缶バッジケースチャームの全6アイテムがラインナップ。



商品ラインナップ











■【マイメロディコレクション】クリアポケット付きバイカラーハンドルトート ¥16,500



マイメロディのイメージカラー・ピンクとホワイトでデザインされたハンドバッグ。

フロント部分のポケットは、愛らしいキュートなマイメロディをイメージしたハート型のカッティングに。







イメージカラーのピンクのストーンや、マイメロのリボンをモチーフにしたプレートなど 細部までさりげなくマイメロ仕様。







背面側にはマイメロのプリントが施されており、セットのアレンジクッションには、直径57mmの缶バッジを15個付けることが出来ます。



同シリーズのカードケースはフロントポケットにすっぽり収まる仕様。

缶バッジチャームをDカン部分に着けて、セット持ちしても可愛いデザインです。



【マイメロディコレクション】カードケース ¥5,500-



マイメロのチャームポイント、垂れたお耳と大きなリボンを立体的に表現したデザイン(ハート)

裏面はマイメロディのロゴと、ハートモチーフのくりぬきになっていて、カードの取り出しがしやすい仕様。

カードは全部で2枚収納でき、クリアポケット付きバイカラーハンドルトートの中央ポケットにすっぽり収まるので、バッグとセットで使って頂くのがおすすめです。



【マイメロディコレクション】缶バッジケースチャーム ¥7,700-

マイメロディの顔が大胆にプリントされた、可愛くてインパクト大なチャーム(ハート)缶バッジや小物を大切に守りながらお出かけできます。60mm以下の缶バッジに対応。バッグのDカン部分に着けて、アレンジしても◎!



【クロミコレクション】クリアポケット付きバイカラートート

クロミのイメージカラー・ブラックとパープルでデザインしたバッグ。フロント部分のポケットはクロミをイメージしたカッティングに。







イメージカラーのパープルのストーンや、クロミのトレードマークのどくろマークがデザインされたリボンプレートなど細部までこだわったデザイン(ハート)





サイドには、クロミのしっぽがデザイン。レースアップデザインはクロミだけの仕様です♪















背面側にはクロミのプリントが施されており、セットのアレンジクッションには、直径57mmの缶バッジを15個付けることが出来ます。





同シリーズのカードケースはフロントポケットにすっぽり収まる仕様。

缶バッジチャームをDカン部分に着けて、セット持ちしても可愛いデザインです。



【クロミコレクション】カードケース ¥5,500-



クロミのとがったお耳を大胆に表現したデザイン。チャームポイントのピンクのどくろマークのプリントがポイント♪

裏面はクロミのロゴと、クロミの尻尾をイメージしたデザインのくりぬきになっていてカードの取り出しがしやすい仕様。

カードは全部で2枚収納でき、クリアポケット付きバイカラーハンドルトートの中央ポケットにすっぽり収まるので、バッグとセットで使って頂くのがおすすめです。



【クロミコレクション】缶バッジケースチャーム ¥7,700-

クロミのお顔が大胆にプリントされた、可愛くてインパクト大なチャーム(ハート)缶バッジや小物を大切に守りながらお出かけできます。60mm以下の缶バッジに対応。バッグのDカン部分に着けて、アレンジしても◎!



■販売スケジュール





・5/1(月)~ マガシークにて先行予約スタート。

・5/26(金)~6/18(日) アンドシュエット公式オンラインショップとアンドシュエット池袋サンシャインシティアルパ店にて先行販売スタート。

・6/19(月)~アンドシュエット 推し事アイテム取り扱い店舗(※)にて販売スタート。



※アンドシュエット 推し事アイテム取り扱い店舗一覧

・池袋サンシャインシティアルパ店

・カメイドロック店

・ららぽーと海老名店

・イオンモール羽生店

・イオンレイクタウンkaze店

・ルクアイーレ店

・ららぽーとEXPO CITY店

・ららぽーと堺店

・ピオレ姫路店

・ららぽーと福岡店



(C) 2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L640910



