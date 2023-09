[ビチェリン・アジアパシフィックアンドミドルイースト株式会社]

「JAPANブランド」の確立!沖縄産100%コーヒー豆を100年以上続く産業へ。



ビチェリン・アジアパシフィックアンドミドルイースト株式会社(本社:東京都中央区日本橋 代表取締役社長 南里清久 以下「当社」)は、2020年に【Bicerin OKINAWA COFFEE FARM Project】を立ち上げ、沖縄県内のコーヒー生産者や地域の方々と共に信頼を構築してまいりました。









Bicerin OKINAWA COFFEE FARM Project

イタリア・トリノ最古のカフェであるBicerin。

260年続く老舗のイタリアンカフェのバリスタが、世界中から最高のコーヒー豆を探して行き着いた先、それは沖縄でした。

近年、地球温暖化の影響により沖縄でもコーヒー豆が栽培できるようになりました。沖縄産コーヒー豆は、香りと味のバランスが良いものの収穫量が限られるため、世界的にとても希少なことで知られています。

最高品質のコーヒー豆を生み出す為に、沖縄の地元生産者の皆様と共に、無農薬栽培、完熟した実だけを手摘みすることによる高品質な豆の選別、天日干し等、全ての工程でこだわり抜いた豆を丁寧に焙煎致しました。沖縄の風土に育まれたコーヒー豆の優しい味わいと高貴な香りは、皆様に「ひとときの贅沢」をお約束いたします。



本プロジェクトとして日本におけるコーヒー豆の生産を世界に発信していくため、沖縄復帰50周年にあたる年を記念して沖縄県名護市の山間部に位置するINAHO FARMと提携し、自社農園を開設。2022年5月17日に沖縄の地域企業の方々及び、一般社団法人サスティナブル推進協会NAMIMATI、東京都立大学経済経営学部・経営学研究科 宮本弘曉研究室の宮本教授及び学生の方々、弊社代表取締役社長 南里清久が植樹式を執り行いました。





今後は当プロジェクトの発展に向け、「Made in Japan」ブランドとともに、日本人による丁寧なモノづくりとしての国際的な「Made by Japanese」ブランドを海外の富裕層市場にアピールし、品質の追求と安定的な商品の供給に取り組んで参ります。

「Bicerin OKINAWA COFFEE FARM Project」の活動

政府専用機への搭載等―2022年5月

2021年に提携農園産にて収穫されたコーヒー豆をBicerin伝統のロースト技術で焙煎。Bicerin OKINAWA COFFEE初期ロットが政府専用機に搭載され、政府要人の方々に提供されています。

また5月11日にフィンランドのマリン首相と岸田総理の首脳会談が行われました。

フィンランドは、世界一コーヒー豆の消費量がある国であることや勤務中のコーヒー休憩が法律で義務付けられているなど、コーヒーに対して大変なじみの深い国であることから、マリン首相へのギフトとして、Bicerin OKINAWA COFFEEが採用されました。





第1回 植樹式―2022年5月22日

沖縄県名護市の山間部で【Bicerin OKINAWA COFFEE FARM Project】の記念すべき農園開設の植樹式が執り行われました。

5月15日に開催された沖縄復帰50周年記念式典へ出席された岸田総理大臣から、植樹式に対して祝辞を頂戴いたしました。



第2回 植樹式―2023年7月25日

2022年度に植樹したコーヒーの樹の一部に実がなり、成長をみることができました。晴天の中、暑さに負けず社員やNAMIMATIスタッフ、研修生ら約15名で2度目の植樹を行いました。また、昨年植樹したコーヒー樹に初の結実を確認。今後のコーヒーチェリーの成熟に期待が持てそうです。

また、8月初旬に台風6号が名護市を直撃しましたが、弊社農園のコーヒー苗木は無傷で被害を免れることができました。



「TOMORROWLAND」のオリジナルユニフォーム

創業から40年以上にわたりアパレル業界をけん引し続け、「徹底したモノづくり」とチャレンジ精神で挑戦を続けている「TOMORROWLAND」様のご協賛により、当プロジェクトオリジナルデザインのユニフォームを製作いただきました。



本プロジェクトの中核となるファームで農作業のしやすいよう、細かい部分をこだわりつつも優雅な雰囲気のユニフォームが「TOMORROWLAND」様のデザインにより完成。シンプルでありながら、洗練されたエレガントさと機能性に優れた素敵なユニフォームとなりました。

インナーは、JAMES PERSEのTシャツを協賛いただき、ワイルドでありながらシックな装いのコーディネートで着用させていただきました.



1978年 佐々木啓之により創業。

ニットメーカーとしてスタート。

オリジナルブランドを中心に上質でエレガントなウエア・グッズを企画・生産。

全国にてショップを展開する。また<JAMES PERSE>や<DRIES VAN NOTEN>などパートナーシップのもとブランドビジネスにも注力。食やアートに至るまで、遊び心と本質を捉える心地よいライフスタイルを提案。

2023年11月 一般販売開始予定

提携農園にて2022年度に収穫されたコーヒー豆に関しては、発酵作業などを終え生豆としての生成が進んでいます。今後、豆の個性を見極めつつ、2023年11月の一般販売開始予定で準備を進めております。





一般社団法人サスティナブル推進協会NAMIMATI



環境問題・社会問題に関心のあるZ世代が集まるプラットフォーム。

2020年7月28日に任意団体として設立し、2022年8月に「一般社団法人サスティナブル推進協会NAMIMATI」として登記。

主にSDGsをはじめとした環境社会問題全般の解決を目指し活動を行う。現在は日本とアメリカを合わせて全5支部に展開し、総勢300名のZ世代のメンバーとともにイベント、事業、発信に取り組み問題の根本的な解決を目指している。Z世代という世代柄を利用し、SNSの発信は特に力をいれ、誰しもが環境社会問題に関心を持てるきっかけづくりを行っている。また、新SDGsとトライセクターリーダーの理念を基に、枠に囚われない柔軟な思考と発想で全てのセクターをつなぐ架け橋となり、教育という面で世代間をつなぐ架け橋ともなっている。

===会社概要===

【カフェ/販売店舗情報】

<銀座シックス店 直通:03-6280-6088>

<新宿高島屋店 直通:03-5269-0008>

<霞ヶ関中央合同庁舎第2号館店 直通:03-4590-0888>

<ミッドランドスクエア店(名古屋) 直通:052-527-8828>

<阪急うめだ店 直通:06-6313-0066>

<博多阪急店 直通:092-419-5558>

<阪急メンズ東京店 直通:03-6252-5285>

【販売店舗情報】

<羽田SMILE TOKYO 本社:03-6262-1236>

<日本橋高島屋本館地下1階『THE BEST CHOICE』 代表:03-3211-4111>

<神保町いちのいち グランスタ丸の内店:03-6551-2956>

<神保町いちのいち 有楽町店:03-3213-4556>

<神保町いちのいち 経堂店:03-6413-1296>

<公式オンラインショップ:http://shop.bicerin.co.jp/>

<バーチ ・ディ・ダーマ>:https://bicerin.co.jp/baci/

社名: ビチェリン・アジアパシフィックアンドミドルイースト株式会社

代表者: 代表取締役社長 南里清久

設立: 平成17年1月24日(平成30年7月1日社名変更)

本社: 東京都中央区日本橋2-15-8

URL: http://www.bicerin.co.jp/

主な事業内容: コーヒーショップ並びにレストランの経営。コーヒーショップを加盟とするフランチャイズ組織の運営、経営指導、店舗設計、財務管理、ならびにこれらの教育・指導。



