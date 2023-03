[株式会社 丸紅フットウェア]

アウトドアフィールドを超越し、ストリートでも異彩を放つ存在感が魅力



MERRELLが協定を結ぶ熊野古道を舞台に「アウトドアへの誘い」をテーマにしたスペシャル動画

「 HIKE YOUR WOLD -MOAB 3 x KUMANO KODO- 」も同日公開開始https://youtu.be/G5dK_O6Y7jU





米国アウトドアブランドMERRELL(メレル、輸入総代理店:株式会社丸紅フットウェア)は、2007年の発売以来、2800万足以上を売り上げるブランドのパフォーマンスアイコン「MOAB」シリーズより、アッパーに上質なリアルレザーをあしらい、希有なカラーパターンで仕上げた最新ハイキングシューズ「MOAB 3 GORE-TEX(R) (モアブ 3 ゴアテックス(R))」を2023年3月17日(金)よりMERRELL直営店、及びMERRELL公式オンラインショップ限定にて発売致します。









アウトドアフィールドを超越し、ストリートでも異彩を放つ存在感が魅力



昨年秋に堂々リニューアルを遂げたMOABシリーズ最新作「MOAB 3」は、コロナ禍における消費者の感情の変化(アウトドアへの憧れや切望)と共に、ファッショントレンドの移り変わりにも反応し、従来の製品の在り方に再解釈を生じさせることに最も成功したブランドトップセラーアイテムです。



従来の役割であるマルチアウトドアユースを基軸とした”ハイキングシューズ”の機能を全うしつつ、現在ではトリプルブラックカラーを筆頭に、タウンユースのスニーカーとしてストリートスタイルへの定着化が進んでいます。



そんな人気沸騰中の「MOAB 3」より、SS23シーズンではリアルレザーの質感と希有なカラーパターンによって、アウトドアフィールドを超越し、ストリートで異彩を放つ存在感を発揮する最新作「MOAB 3 GORE-TEX(R)」が直営店、公式オンラインショップ限定にて登場します。



アウトドアパフォーマンスを語るうえで切り離すことのできないGOREーTEX(R)メンブレンやVibramアウトソールを標準機能として搭載しつつ、メンズには旬な”いなたさ”を感じる新色”Navy”カラーと自然発生の力強さ感じる原色”Avocado”カラーを展開。反してウィメンズには、MOABファンより多くの声を受けていたベーシックな”Black”カラーと優しい生成色(きなりいろ)を表現する”ALUMINUM”を採用。どちらのカラーもアウトドアから街まで、スタイルの足元にインパクトを与える事間違いナシな1足です。









熊野古道を舞台に美しいアウトドアの世界を魅せるスペシャルムービーがローンチ



MERRELLは、世界遺産にも登録されている「熊野古道」の保全活動の一環として、三重県と協定を結び協力しています。熊野古道の歴史・文化を来訪者に伝える活動を行っている「熊野古道語り部友の会」へMERRELLのハイキングシューズを寄付し、活動を足元からサポートしています。



この度、MERRELLが掲げるブランドフィロソフィー「LET’S GET OUTSIDE.」の名目の元、美しい熊野古道の自然を一人でも多くのアウトドアファンに届け、「アウトドアへの誘い」を実現すべく、スペシャルムービー「HIKE YOUR WORLD. -MOAB 3 x KUMANO KODO- 」を配信致します。ドアを開けたその先にある世界へ さぁ出かけよう!



「 HIKE YOUR WOLD -MOAB 3 x KUMANO KODO- 」 動画URL: https://youtu.be/G5dK_O6Y7jU











製品概要



MENS:





WOMENS:







名称: MOAB 3 GORE-TEX(R) (モアブ 3 ゴアテックス(R))

●サイズ ・ カラー:

[MENS] 25.0 – 28.0, 29.0cm, 30cm ・ NAVY, AVOCADO

[WOMENS] 22.5 – 25.0cm ・ MOONBEAM, BLACK, ALUMINUM

●販売価格:¥19,800 (税込)

●販売開始時期:2023年3月17日(金) 予定

●販売場所:MERRELL直営店、MERRELLオンラインストア





MERRELL(メレル)とは







世界160ヵ国で愛され続けるアメリカ発祥のアウトドアブランド。1981年に、カスタムメイドのカウボーイブーツの職人ランディ・メレルが職人としての腕を試すため、ハイキングブーツを作ったことからMERRELLの歴史は始まりました。MERRELLは創業から常にこれまでにない「新しさ」を追求し続け、ハイキングブーツやトレイルランニングシューズ、スポーツサンダルなど、アウトドアからライフスタイルまで、多彩なシューズを展開しています。世界中のバックパッカーから定評のある「モアブ」シリーズや、1998年の登場以来、累計販売1,700万足を超える「ジャングルモック」シリーズ、アウトドアシーンからタウンユースまで幅広い用途で人気の「カメレオン」シリーズはMERRELLの代表作とも言えます。2021年にブランド誕生から40周年を迎えたMERRELLは、次の40年もあらゆる人と自然を楽しみ、自然を大切にしていきたい。そんな思いを抱きながら歩み続けます。



MERRELL公式ウェブサイト:https://merrell.jp/

MERRELL HISTORY:https://merrell.jp/pages/about_merrell

MERRELL YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UC13E10yckCdRU8vCAhe1I-Q



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/13-14:16)