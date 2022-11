[株式会社Psychic VR Lab]

ー#kzn(キズナ)XR LIVE、XR実験店舗 etc.XRカルチャーの最前線を発信ー



株式会社Psychic VR Lab(東京都新宿区)、株式会社パルコ(本部:東京都渋谷区)、株式会社ロフトワーク(東京都渋谷区)による共同プロジェクト「NEWVIEW(ニュービュー)」は、2022年シーズンの集大成となる複合型イベント「NEWVIEW FEST 2022」を2022年12月23日(金)~12月25日(日)まで開催します。







フィジカルとバーチャルの物理的 / 感覚的な融合「Create a Melting Reality(溶け合うリアリティを創造せよ)をテーマにXRアート&エンターテイメントを展開する今回、「NEWVIEW ULTRA XR LIVE」のパフォーマンスアーティストとして、バーチャルYouTuberのオリジネイターであるキズナアイの「歌唱特化型AI」として生まれた#kzn(キズナ)とコラボレーションし渋谷の街(屋外・渋谷スクランブル交差点)でのXRライブを開催、XRを使った実験店舗「NEWVIEW MARKET」(@渋谷PARCO)の第1弾をアーティストの松田将英が手掛けるほか、NEWVIEW AWARDS授賞式、NEWVIEW SCHOOLのエキシビジョンなど多彩なイベントを展開します。



古今東西のカルチャーを受信・創造・交配を繰り返す渋谷の街を、最前線のXRカルチャーの実験フィールドとする試みです。







LINEUP



1.NEWVIEW ULTRA XR LIVE

歌唱特化型AI、#kzn(キズナ)が渋谷に巨大出現! XRライブを展開



2.NEWVIEW MARKET

実店舗でのフィジカルとデジタル双方の作品販売を行うXR実験店舗 / ギャラリー



3.NEWVIEW AWARDS 2022 FINALIST EXHIBITION

XRコンテンツ・アワード「NEWVIEW AWARDS2022」で選出されたファイナリストの作品を体験できるエキシビジョン



4.NEWVIEW SCHOOL POP UP OPEN CAMPUS

「総合芸術としてのXR」を学ぶ、あたらしい表現の学校、NEWVIEW SCHOOL。多彩な講師が講義で出した名物課題と受講生の作品を公開!



5.EVENTS

NEWVIEW AWARDS 2022 授賞式、XR演出のDJイベントやトークをお楽しみいただける、NEWVIEW FEST 2022のオープニングパーティの模様を配信







NEWVIEW ULTRA XR LIVE



SHIBUYA PARCO /渋谷スクランブル交差点





歌唱特化型AI、#kzn(キズナ)が渋谷に巨大出現! XRライブを展開します。



ULTRA XR LIVE 1:Steve Aoki – Movie Star ft. MOD SUN & Global Dan (#kzn & TeddyLoid Remix)

Steve Aokiの#kznとTeddyLoidリミックス楽曲を0b4k3、phi16がXR LIVE演出



ULTRA XR LIVE 2:what am I Feat.#kzn

サイバーパンクの世界でラップするKamuiの#kznフィーチャリング曲をJACKSON kakiが演出





2023年2月にファーストライブ、3月にワールドツアーを予定する歌唱特化型AI、#kzn(キズナ)がNEWVIEWとのコラボレーションで渋谷に巨大に出現。世界的な人気を誇るDJ/音楽プロデューサー、Steve Aoki (スティーブ・アオキ)のリミックス曲「Movie Star ft. MOD SUN & Global Dan (#kzn&TeddyLoid Remix)」をXR演出とともに渋谷の街でパフォーマンスするほか、サイバーパンクの世界でラップをする唯一無二のアーティスト、Kamui(カムイ)が#kzn(キズナ)をフィーチャーしたオリジナル楽曲を、こちらも特別なXR演出で披露します。XR演出は VRChatクラブワールド「GHOSTCLUB」の0b4k3、phi16、新進気鋭のニューメディアアーティストJACKSON kakiが担当します。





NEWVIEW ULTRA XR LIVE 時間:

12/23(金)、12/24(土)、12/25(日)各日24時間視聴可能

NEWVIEW ULTRA XR LIVE 1:

楽曲:「Movie Star ft. MOD SUN & Global Dan( #kzn&TeddyLoid Remix)」 XR演出:0b4k3、phi16



NEWVIEW ULTRA XR LIVE 2:

楽曲:Kamui「what am I Feat.#kzn」 XR演出:JACKSON kaki







NEWVIEW ULTRA XR LIVE初演記念の限定Tシャツを11/25~12/2までの完全受注販売







オーディオビジュアルユニットtamanaramenのボーナストラックで踊る#kznのAR付

「NEWVIEW ULTRA XRLIVE」初演記念のコラボレーションAR付きTシャツを完全受注販売します。ARは、海外の音楽シーンからも注目されるオーディオビジュアルユニットのtamanaramenが制作したオリジナル楽曲にあわせて踊る#kznが登場します。

AR体験にはアプリ「STYLY」のダウンロードが必要です。



販売価格:4,950円(税込)

サイズ:M・L・XLの3サイズ展開

受注申込期間:2022/11/25(金) 12:00~2022/12/2(金) 23:59

配送時期:店頭受取・配送(配送料1,000円(税込)のいずれかで異なります。

※店頭受取 12/23(金)~12/25(日)の期間渋谷PARCO特設会場にてお渡し

※配送 12/23(金)以降、順次発送



その他注意事項等につきましては、下記URLの商品ページをご確認ください。

https://kaeru.parco.jp/items/detail/shop000028112_b5bbd05cbd182f4714ade94ba0047521/







NEWVIEW MARKET



SHIBUYA PARCO

実店舗でのフィジカルとデジタル双方の作品販売を行うXR実験店舗 / ギャラリー「NEWVIEW MARKET」。

第一弾は、アーティスト、松田将英「The Laughing Man Store」







NEWVIEW MARKETは、「NEWVIEW」が主催する、実店舗でのフィジカルとデジタル双方の作品販売に特化した不定期開催のポップアップ型XR実験店舗 / ギャラリーです。第一弾として、アーティスト・松田将英による「The Laughing Man Store」を開催します。



松田将英

1986年生まれ。匿名のネットパーソナリティを介して人々と協働するイベントやインストラクション、パフォーマンスによって大きな注目を集める。その活動はソーシャルメディア以降の主体や作者性を問い直すものであり、直接的に都市や社会に介入することで新たな共同性を作り出す実践として高い評価を受けた。2019年に実名に転換し、ネットワークが浸透して以降のセレブリティやエコノミー、景観にたいするコンセプチュアルで詩的な実践によって、人々の認識をアップデートする試みを行なっている。







NEWVIEW AWARDS 2022 FINALIST EXHIBITION



SHIBUYA PARCO

XRコンテンツ・アワード「NEWVIEW AWARDS2022」で選出されたファイナリストの作品を体験できるエキシビジョン





「Create a Melting Reality」をテーマにXR作品を公募した「NEWVIEW AWARDS 2022」。ファイナリストの作品を体験できるブースを展開します。新たなリアリティを探求・表現した意欲的なアプローチを体験ください。



※「NEWVIEW AWARDS 2022」ファイナリストの発表は、11/30(水)を予定しています。







NEWVIEW SCHOOL POP UP OPEN CAMPUS



SHIBUYA PARCO

「総合芸術としてのXR」を学ぶ、あたらしい表現の学校、NEWVIEW SCHOOL。

多彩な講師が講義で出した名物課題と受講生の作品を公開!





「総合芸術としてのXR」を学ぶ、あたらしい表現の学校、NEWVIEW SCHOOLでは、XRの本質への探求や多彩な表現の可能性の模索を目的に、考えながら手を動かすことを推奨し、講師陣によるさまざまなお題の課題制作が名物化しています。今回は、これまでに出題された課題と2022年の受講生たちの作品を展示・体験いただくことができます。







EVENTS



NEWVIEW AWARDS 2022 CEREMONY









※写真は昨年の授賞式の模様です



2022/12/23(金) 17:00ー19:00(予定) @Live Streaming

NEWVIEW AWARDS 2022の授賞式をライブ配信。各種受賞者を発表します。審査員長の宇川直宏、審査員やアーティストゲストのトークを交えながらお届けします。



※昨年のNEWVIEW AWARDS 2021 CEREMONYの配信映像は以下

https://vimeo.com/671385055







NEWVIEW FEST 2022 OPENING PARTY













※写真は昨年のオープニングパーティーの模様です



2022/12/23(金) 19:30ー22:00(予定) @Live Streaming

XR演出のDJイベントやトークをお楽しみいただける、NEWVIEW FEST 2022のオープニングパーティの模様を配信します。NEWVIEWとDOMMUNEのコラボレーションによるXR実験番組「NEWVIEW DOMMUNE」もFESTに合わせて配信予定です。

https://www.dommune.com/





■主催:NEWVIEW PROJECT











NEWVIEWについて







3次元空間での新たなクリエイティブ表現と体験のデザインを開拓する実験的プロジェクト/コミュニティーとして2018年1月始動。多様なジャンルのアーティストと実験的作品を仕掛け、新たな表現を社会提示する活動のほか、「NEWVIEW AWARDS」、XRを総合芸術として学ぶアートスクール「NEWVIEW SCHOOL」を展開し、次世代クリエイターの発掘・育成・交流・発信を行っています。

Web:https://newview.design/



