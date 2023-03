[弥生株式会社]





弥生株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:岡本 浩一郎)は、4月1日付けで現取締役 執行役員である前山貴弘が代表取締役 社長執行役員に就任することをお知らせします。現代表取締役 社長執行役員の岡本浩一郎は顧問に就任します。

さらに、昨年10月に社外取締役として当社に参画した平野拓也 (元 日本マイクロソフト株式会社 代表取締役社長 / 現 Three Fields Advisors Co-founder/共同設立者)が、同日付けで当社の取締役会長(非常勤)に就任します。

加えて、さらなる新経営体制の強化を目的として、同日付けでマーケティング本部の執行役員として土肥渉氏が就任します。









(写真左:代表取締役 社長執行役員 前山貴弘、右:取締役会長(非常勤) 平野拓也 ※ともに2023年4月1日付の役職)



当社は、おかげさまで多くのお客さま、会計事務所や金融機関をはじめとするビジネスパートナーの皆さまに支持をいただき、創業から40年以上が経った現在においても、事業、業績ともに安定的に成長しています。他方で、連続的に実行される大きな法令改正やテクノロジーの急速な進化など、市場ならびに当社を取り巻く環境変化が加速していることも事実です。直近では、今年10月にインボイス制度が開始、来年1月には電子帳簿保存法の本格適用を控えており、企業のデジタル化ひいては社会全体のデジタルトランスフォーメーションがさらに進んでいくことが見込まれます。

そんな環境下において、当社はスモールビジネスおよび会計事務所のデジタル化、業務効率化の支援を加速し、多くのお客さまに、これまで以上にご満足いただける製品・サービスを提供するべく、新たな経営体制を構築することとしました。新体制においては、創業時から続く”スモールビジネスに寄り添う”姿勢と思いのもとで、これまで以上に速いスピードでの製品・サービス提供と、新しい価値づくりのためのチャレンジを行ってまいります。





以上





岡本浩一郎のコメント

2008年の社長就任以来、この15年間で弥生は大きな成長を遂げることができました。これは当社単独で成し遂げたものではなく、弥生を信頼し、ご利用いただいているお客さまと大切なパートナーの皆さまのご愛顧、ご支援の賜物であると心より感謝しております。また、昨年からは当社の大株主がKKRとなって新たな協業体制がスタートし、大胆な挑戦もできるようになりました。今後の更なる成長とそのために必要な変革を見据えると、弥生にとってはこのタイミングで次世代のリーダーにバトンタッチをすることがふさわしいと判断いたしました。新たなリーダーシップのもとで弥生はさらに大きな躍進を遂げると確信しています。



前山貴弘のコメント

このタイミングで社長のバトンを受け継ぐことに非常に大きな重みを感じております。弥生は国内中小事業者様の業務効率化や生産性向上、さらにはDXやクラウド化の支援という重要な役割を担っております。私自身が公認会計士・税理士を務めてきた経験も活かし、より一層お客さまのニーズに寄り添い、そして先取りできるよう努めてまいります。さらに、当社株主であるKKRのグローバルネットワークも活用し、海外におけるソフトウエアやクラウド・SaaS分野における経験を日本でも取り入れることにより、新たなソリューションを提案し、弥生の次の成長ステージを切り拓いてまいります。



平野拓也のコメント

日本では中小事業者様が、日本経済を支えているといっても過言ではありません。その一方で、世界のデジタル化とグローバル化の波は、企業規模にかかわらず絶え間なく押し寄せてきています。国内中小事業者様のビジネスの成長と効率化に貢献したいという強い思いをもって、弥生の会長に就任いたしました。グローバルのソフトウエア企業における経営で培ってきた知見を活かし、新社長の前山氏と共に弥生のネクストステージへの飛躍に貢献して参ります。



【補足情報】

2023年4月1日付の経営体制

■役員の新任









■新経営体制













■新役員の略歴

代表取締役 社長執行役員 前山 貴弘 (1977年9月9日生)

2001年10月 プライスウォーターハウスクーパース入社(現 PwC税理士法人)

2005年4月 公認会計士 登録

2005年9月 前山公認会計士事務所 開所 代表社員

2005年9月 シネマ・インヴェストメント株式会社 入社

2007年1月 弥生株式会社 入社 内部監査室 社長付(2011年3月 退社)

2011年6月 税理士 登録

2017年1月 アンカー・ジャパン株式会社 入社

2018年7月 デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社 入社

2020年6月 弥生株式会社 入社 執行役員 兼 管理本部長

2020年10月 同社 取締役 執行役員

2023年4月 同社 代表取締役 社長執行役員



取締役会長(非常勤) 平野 拓也 (1970年8月11日生)

1995年12月 兼松株式会社 米国法人 入社

1998年2月 Hyperion Solutions Corporation(現 Oracle Corporation) 入社

2001年2月 ハイペリオン株式会社 日本法人 社長

2005年8月 日本マイクロソフト株式会社 ビジネス&マーケティング部門 シニアディレクター

2006年2月 同社 執行役員 エンタープライズサービス担当

2007年7月 同社 執行役員常務 エンタープライズビジネス担当 兼 エンタープライズサービス担当

2008年3月 同社 執行役員常務 エンタープライズビジネス担当

2011年9月 Microsoft Central and Eastern Europe, General Manager

2014年7月 日本マイクロソフト株式会社 執行役専務 マーケティング&オペレーションズ担当

2015年3月 同社 代表執行役 副社長

2015年7月 同社 代表取締役社長(2019年8月 退任)

2019年9月 Microsoft Corporation, Vice President, Global Service Partner Business

2022年9月 Three Fields Advisors Co-founder/ 共同設立者

2022年10月 弥生株式会社 社外取締役

2023年4月 同社 取締役会長(非常勤)



執行役員 土肥 渉 (1970年1月7日生)

1993年4月 株式会社 野村総合研究所入社

1996年8月 マイクロソフト株式会社入社(現日本マイクロソフト)

1998年8月 IRPシャンドウィック株式会社入社(現ウェーバー・シャンドウィック)

1999年10月 レベルスリー・コミュニケーションズ株式会社入社 マーケティング責任者

2001年4月 i2テクノロジーズ・ジャパン株式会社入社 マーケティング責任者

2005年10月 ウェブメソッド株式会社入社 マーケティング責任者

2007年11月 オートデスク株式会社入社 マーケティング責任者

2011年12月 オートデスクにてアジアパシフィック製造業マーケティング責任者に就任

2014年1月 株式会社box Japan入社 マーケティング責任者

2016年12月 ドキュサイン・ジャパン株式会社入社 マーケティング責任者

2022年5月 think-cell Software GmbH の日本ビジネス立ち上げに参加

2022年6月 think-cell Japan株式会社設立、代表取締役社長就任

2023年4月 弥生株式会社入社 執行役員





【弥生株式会社について】

弥生は、中小企業、個人事業主、起業家の事業を支える社会的基盤(インフラ)として日本の発展に能動的に貢献することを使命としています。そのために、事業者の皆さまが事業を立ち上げ、進め、発展する過程で直面するさまざまな課題にお応えできる「事業コンシェルジュ」を目指して、「弥生シリーズ」や「事業支援サービス」を開発・提供・サポートしています。

代表的なサービスである「弥生シリーズ」は、クラウド会計ソフト7年連続利用シェアNo.1※aデスクトップアプリで23年連続売上実績No.1※bを獲得しており、登録ユーザー数は280万を超えました。「事業支援サービス」は、起業・開業ナビ※c、資金調達ナビ※d、税理士紹介ナビ※e、事業承継ナビ※fなど業務ソフトウエアの枠を超えたサービスを提供しています。2020年より社外活動として、社会全体のDX推進に取り組む団体※gの立ち上げを主導するなど、事業者の圧倒的な業務効率化の実現に向け活動しています。

弥生の詳細についてはhttps://www.yayoi-kk.co.jpをご覧ください。



※a 2022年5月31日付プレスリリース:弥生、7年連続で個人事業主向けクラウド会計ソフトシェアNo.1を獲得(https://bit.ly/3CpaL88)

※b 2023年1月17日付プレスリリース:「BCN AWARD2023」で、弥生のデスクトップアプリが24年連続で年間販売数量No.1を達成(https://bit.ly/3CWE567)

※c 2021年3月31日付プレスリリース:「起業・開業ナビ」サービス開始(https://bit.ly/3igD01Y)

※d 2021年10月29日付プレスリリース:「資金調達ナビ」サービス開始(https://bit.ly/3ZoWRgj)

※e 2021年12月13日付プレスリリース: 「税理士紹介ナビ」サービス開始(https://bit.ly/3VQYLTI)

※f 2022年6月29日付プレスリリース: 「事業承継ナビ」サービス開始(https://bit.ly/3GHeVe2)

※g 立ち上げた2団体。2020年6月「社会的システム・デジタル化研究会」(https://bit.ly/3Coaoe4)、2020年7月「デジタルインボイス推進協議会」(https://bit.ly/3G9XktC)









企業プレスリリース詳細へ (2023/03/09-21:46)