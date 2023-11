[サムライト株式会社]

BtoCのマーケターに焦点を当て、実践的な知見や戦略を共有します(11月28~30日開催)



企業のコンテンツマーケティングやメディアビジネス等を支援するサムライト株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:池戸聡、以下「サムライト」)は、株式会社PLAN-B(東京都品川区、代表取締役:鳥居本真徳)主催の「生活者に選ばれる新たなブランド体験の創造」がテーマのカンファレンスcom/PASS 2023へ登壇いたします。





com/PASS申し込みサイト:

https://www.plan-b.co.jp/conference/compass_202311/?utm_source=co_somewrite&utm_medium=conference&utm_campaign=2311





■「com/PASS」とは

「com/PASS」は各業界のリーディングカンパニーとともにマーケターの新たな未来を創造するプロジェクトです。マーケターの道しるべ(羅針盤)として、共に(com)新しい領域への突破口(PASS)を切り開くという想いが込められています。業界を代表する企業とともにマーケターの好奇心をくすぐる「試したくなる知識」を発信してまいります。





■「com/PASS 2023」概要

本カンファレンスは「ポジショントークはしない」というコンセプトにもとづいて集まった各業界のリーディングカンパニーの登壇者が「試したくなる知識」を「ホンネ」でセッションします。





記念すべき第1回目のテーマは「生活者に選ばれる新たなブランド体験の創造」です。特にBtoCのマーケターに焦点を当て、実践的な知見や戦略を共有します。内容は3部構成となっており、1部では「SNSプラットフォームの現状と未来」を、2部では「コミュニケーションとコンテンツの現代の流れとその真髄」を、そして3部では「ブランドの存在意義と顧客体験の革新的な創出方法」を探求します。参加者は、各セッションを通じて、明日からでも活用できるマーケティング戦略やブランド構築のヒントを得ることができます。





カンファレンス名:「com/PASS 2023」

開催日程:11月28日(火)~11月30日(木)

会場:オンライン開催

企画・運営:株式会社PLAN-B

共催(順不同):株式会社リチカ,株式会社ガラパゴス,株式会社TORIHADA, 株式会SUPER STUDIO

※現時点での情報であり、内容に変更が生じる可能性があります。





予定プログラム:

1部「SNSプラットフォームのイマとミライ」

2部「コミュニケーション・コンテンツの潮流と本質」

3部「ブランドの在り方と顧客体験の創造」





タイムスケジュール:

11月28日(火)[DAY1 SNSプラットフォームのイマとミライ]

・10:00~11:00:「好き」と「欲しい」を作るのは誰だ ~Instagramで求められる価値共創~

株式会社PLAN-B Cast Me!事業部 部長 森山佳亮

株式会社GiftX 代表取締役 飯高悠太

テテマーチ株式会社 ブランドグロース事業部 ゼネラルマネージャー 小林 憲史





・11:05~11:50:「LINEヤフー社」になりどう変わる? データ × 生成AI “マーケティング” 新たな当たり前とは?

LINEヤフー株式会社 ビジネスデザイン統括本部OAセールス本部 アカウント営業3部ビジネスコネクト第3チーム 由井 大臣

株式会社ギブリー プロフェッショナルサービス事業部 ディレクター兼DECA for LINE エヴァンジェリスト 守屋 翔太

株式会社ギブリー 事業推進GROUP マーケティング 須藤巧斗





・13:00~13:45:最新!今、企業が取り組むべきTikTok運用の定石 ~失敗から学ぶTikTokのビジネス活用とは?~

ByteDance株式会社 TikTok for Business SMB Marketing - Partnership Manager 小林 誉

株式会社TORIHADA Planner 平山 美颯

株式会社リチカ デジタルブランド部 SNSディレクター 青木 晃一



・13:50~14:05:【PR】データでわかるインフルエンサーマーケティング「Cast Me!」

株式会社PLAN-B Cast Me!事業部 部長 森山佳亮





11月29日(水)[DAY2 コミュニケーション・コンテンツの潮流と本質]

・10:00~10:45:これからのSNSマーケティングは消費行動をどう変えるのか。本質を捉え、潮流を掴む

株式会社ホットリンク 執行役員 アドテクノロジー事業・CNS事業担当 鈴木 脩平

サムライト株式会社 ソーシャルメディア事業 マネージャー 半澤 弘幸





・10:50~11:35:インフルエンサーマーケティング創造的破壊メソッド ~疑うべきは「当たり前思考」~

株式会社PLAN-B Cast Me!事業部 部長 森山佳亮

株式会社BitStar マーケティングソリューション本部 執行役員 玉置 智啓





・13:00~13:45:~事業をドライブする顧客体験を生み出す~プロが語るクリエイティブのあり方とは?

株式会社リチカ 営業部グループ長/アドエキスパート 本田 佳佑

Goodpatch Design Div. Creative Director 栃尾 行美

株式会社ガラパゴス 執行役員 内藤 太郎





・13:50~14:40 : なぜ、そのファンマーケティングは成功しないのか。「ファン」を再定義し、見つける突破口

株式会社トライバルメディアハウス執行役員、Modern Age事業本部本部長/レーベルヘッド 高野修平

コミューン株式会社 執行役員CMO 杉山 信弘

株式会社visumo 取締役 千林 正太朗





・14:45~15:30:AIと共に歩む新時代!マーケターが知っておくべきAIの落とし穴と活用術

株式会社ガラパゴス 取締役 兼 執行役員CPO 島田 剛介

株式会社Kaizen Platform 事業開発部 部長 多田 朋央

株式会社wevnal / BOTCHAN AI 事業責任者 / 森川 智貴





・15:35~15:50:【PR】インフルエンサー×自社SNS運用の新常識「Creator’s Club」





11月30日(木)[DAY3 ブランドの在り方と顧客体験の創造]

・10:00~10:50:事業成長に貢献するブランディング ~GOの手口を大公開~

The Breakthrough Company GO General Manager/Business Producer 田中陽樹

The Breakthrough Company GO General Manager/Creative Director 松田健





・10:55~11:40:【CM×デジタル施策の最前線】CM出稿によって動く”ユーザー”を捉えデジタル施策にどう活かすか

株式会社PLAN-Bマーケティングパートナーズ アライアンス事業部 マーケティング戦略ユニット コンサルタント 高橋佑輔

株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ プラットフォームビジネスセンター パフォーマンスデザイン局 局長 福原夕佳

株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ プラットフォームビジネスセンター パフォーマンスデザイン局 第3パフォーマンスデザイングループ グループ長 鈴木愛子





・13:00~14:00:3社のノウハウを結集!ECプロモーションにおける最高の顧客体験

株式会社ジーニー CVG事業本部 マーケティング部 CMO 飯田 海道

株式会社オプト 第1営業本部統括2部 統括部長 吉川 大揮

株式会社プレイド 武石啓二朗





・14:05~14:50:「購買が起こる」ECチャネル設計

株式会社SUPER STUDIO 執行役員 CMO 飯尾 元

株式会社これから マーケティング部門責任者 志岐 大地





・14:55~15:10:【PR】AIを活用したWeb広告支援サービス「AIR Design」





com/PASS申し込みサイト:

https://www.plan-b.co.jp/conference/compass_202311/?utm_source=co_somewrite&utm_medium=conference&utm_campaign=2311





■サムライト株式会社について

サムライトは「コンテンツを信じる。メディアを進める。人を彩る。」をビジョンに掲げる『MEDIA MARKETING COMPANY』として、コンテンツとテクノロジーを駆使しながら、オウンドメディア、SNSマーケティング、インフルエンサーマーケティング、運用型広告などコンテンツマーケティングを軸に、企業のビジネスやマーケティングを支援しています。





また、自社メディア運営やマスメディアとのビジネス開発、メディアコンサルティング事業を通じて、次の時代のメディアビジネスや新しいマーケティングのカタチを切り開いていきます。





【会社概要】

名称:サムライト株式会社(英文:SOMEWRITE inc.)

本社所在地:東京都渋谷区代々木3-57-6 グランフォーレB1

代表取締役社長:池戸 聡

コーポレートサイト:https://somewrite.com/





●本イベントに関するお問い合わせ

株式会社PLAN-B

新規事業統括本部 マーケティング部 広報担当:牧野

Mail:takuya.makino@plan-b.co.jp

TEL:03-3446-7577(代表)





●サムライト登壇セッションに関するお問い合わせ

サムライト株式会社 マーケティング担当

Mail:marketing@somewrite.co.jp

TEL:03-6550-8907



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/09-14:16)