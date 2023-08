[ランサーズ株式会社]

ランサーズ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長CEO:秋好 陽介、東証グロース:4484)の生成AI・大規模言語モデル(LLM)の専門チーム「Lancers LLM Labs」(責任者:VP of GenerativeAI 入江 慎吾)から、プログラミング学習アプリ「PILE(パイル)」をリリースすることをお知らせいたします。

「PILE(パイル)」は、LLM技術を用いたAIプログラミングで開発を行いました。スマートフォンでも学びやすいように全て選択式となっており、プログラミングに興味を持ち始めた初学者から、別の言語を習得したい経験者まであらゆるレベルの学習者が手軽に学び始めることができる学習アプリです。



今後もランサーズグループでは、「学び」を「仕事」に繋げることで循環を形成し、ミッションである「個のエンパワーメント」の実現を目指してまいります。







■プログラミング学習アプリ「PILE(パイル)」リリース背景

ランサーズグループのメンターマッチングサービス「MENTA」では、エンジニアをはじめ様々な職種において、学習をサポートしてほしいメンティ(教わる側)がスキルを持ったメンター(教える側)とマッチングし、学びを深めています。しかし、プログラミングを基礎から学びたい方において、いきなりメンター(教える側)に相談することは難易度が高いという声もあり、サポートしきれていない、という課題がありました。

「Lancers LLM Labs(※)」では、グループ内にある課題を解消し、プログラミング初学者の方や既存エンジニアの方が別の言語を身に付けたい時に手軽に始められる「PILE(パイル)」を開発いたしました。



「PILE(パイル)」は、「Lancers LLM Labs(※)」の責任者である入江が、LLM技術を用いたAIプログラミングで開発を行いました。本アプリのコンテンツにおいてもChatGPTを活用したプログラミングを学べるコースを設定する等、現在実用性が高い13個のスキルを取り揃えております。学習負担を大幅に減らし、挫折することなく学び続けられることを意識いたしました。

今後さらに、「PILE(パイル)」のコンテンツ拡充を図り、新しく学び始めることへの障壁を軽減し、新たなスキル習得に挑戦する方をサポートしてまいります。



(※)「Lancers LLM Labs」についてはこちら:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000179.000010407.html



■プログラミング学習アプリ「PILE(パイル)」の特徴

「PILE(パイル)」の特徴についてご紹介いたします。

「いつでもどこでも。手のひらでプログラミングを学ぼう。」をコンセプトに、手元のスマートフォンから幅広いプログラミングスキルを学ぶことができる



解説→3択問題→穴埋め問題の手順で、ゲーム感覚で学べてプログラミングの楽しさを実感できる



各セクションは5分~10分程度の時間で完了



手のひらでも学びやすいように選択式の設計になっており、スマートフォンのキーボードを使って入力する負荷を軽減



学習負担を大幅に減らすことで、プログラミング初学者でも挫折せずに学び続けることが可能



月額1,000円のプレミアムプラン会員は、アプリ内の全コースを無制限に学習することができる。無料会員は各コースのセクション1を無料で体験可能(※)





(※)今後料金体系を変更する可能性があります。なお現在、HTML /CSS入門コースは全て無料で利用可能です。





<「PILE(パイル)」で学べるスキルについて>

HTML/CSS入門から始まり、Java、PHP、Ruby、Python等のプログラミング言語や、ChatGPTでのプログラミングなど13スキルを用意しております。今後も、需要の高いスキルを追加していく予定です。



▼学べるスキル一覧

HTML /CSS入門



ChatGPTでプログラミング



GPTモデルを使った開発



JavaScript入門



SQL入門



Docker入門



GiitHub入門



Vue.js入門



PHP入門



Laravel入門



Ruby入門



Ruby on Rails入門



Python入門







▼利用イメージ





■プログラミング学習アプリ「PILE(パイル)」の利用方法

下記URLまたはQRコードよりアプリをダウンロードいただけます。

https://apps.apple.com/jp/app/pile-%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0%E5%AD%A6%E7%BF%92%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id6450435431





■ランサーズ株式会社について

ランサーズ(東証グロース:4484)は、「個のエンパワーメント」をミッションに掲げ、個人と企業をオンラインでマッチングする受発注プラットフォームを運営しております。テクノロジーを活用した新しい働き方を提供することで、個人の生活・働き方、あり方を変革し、一人でも多くの個人が働き甲斐を感じられるよりよい豊かな社会づくりに貢献します。また、150万人を超えるフリーランスとの適切なマッチングにより企業の人材不足、生産性向上、DX化促進への課題にも寄与し、外部人材活用によるイノベーション、技術革新を推進しております。



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/01-13:16)