[株式会社 ザ・シネマ]

『蜘蛛の巣を払う女』、『ライリー・ノース 復讐の女神』など10作品を一挙放送





洋画専門CS放送ザ・シネマでは、クリスマスシーズンに過激なバイオレンスアクションから痛快な逆転劇まで“復讐”映画をお届け!12月24日(土)に朝から晩まで10作品を一挙特集放送いたします。



【特集】聖夜のリベンジャーズ





大切な人を奪われ、傷つけられたとき、彼らは己のすべてをかけて立ち上がる。

その名は復讐者《リベンジャ-ズ》!

ザ・シネマでは、過激なバイオレンスアクションから痛快な逆転劇まで、“復讐”映画をクリスマス・イブの朝から晩まで一挙放送。



復讐を目論む生き別れた双子に翻弄される天才ハッカーが壮絶なミッションに挑むミステリー『蜘蛛の巣を払う女』、

家族を奪われた母親が殺人マシンとなって麻薬組織に戦いを挑む復讐劇『ライリー・ノース 復讐の女神』など

12月24日(土)に10作品をお届け。

特集ページ:https://www.thecinema.jp/tag/382



《放送作品情報》





●『スティング』

放送日:12月24日(土)6:15~

『明日に向って撃て!』の名トリオが再び結集。小粋な詐欺師コンビがあっと驚かせる犯罪コメディ

<あらすじ>

1936年のシカゴ。フッカーとルーサーの詐欺師コンビは、通りすがりの男から金を騙し取る。ところがその男はマフィアの手下で、賭博の上がりを運んでいる途中だった。マフィアのボスは激怒し、ルーサーは殺されてしまう。相棒の復讐を誓ったフッカーは、ベテラン賭博師でルーサーの友人ゴンドルフに協力を求める。ゴンドルフは仲間を集め詐欺のプロジェクト・チームを結成、マフィアを破産させる大掛かりな詐欺を仕掛ける。





●『コックと泥棒、その妻と愛人』

放送日:12月24日(土)8:45~ほか

人間の欲望がむき出しになっていく…

イギリスの奇才ピーター・グリーナウェイ監督による醜くも美しい群像劇

<あらすじ>

泥棒団のボスであるアルバートは、盗みで稼いだ大金で高級フレンチレストランを経営し、妻のジョージーナと毎晩食事のために通っている。一方、ジョージーナは傍若無人で残忍な夫を心の底から軽蔑しているが、怖くて逃げられずにいた。そんなある日、彼女は店の常連である知的な学者マイケルと惹かれ合う。その後2人は、アルバートのことを嫌っている料理長リチャードの厚意で、来店するたびに店内で逢引きを重ねる。





●『マイ・ボディガード(2004)』

放送日:12月24日(土)11:30~ほか

[R15]ボディガードと少女の心温まる交流、そして壮絶な復讐劇。オスカー俳優&天才子役が感動の競演

<あらすじ>

米軍の対テロ部隊で16年間も暗殺任務を遂行し、心と体に大きな傷を負ったジョン・クリーシー。生きる希望を失った彼を見かねた部隊の先輩レイバーンは、クリーシーに仕事を紹介する。それは、誘拐事件が多発するメキシコシティに住む、実業家ラモスの娘ピタの護衛だった。はじめは仕事に対して乗り気でなく、学校までの送り迎えの車中でも無愛想なクリーシーだったが、無邪気で優しいピタと接するうちに少しずつ心を開いていく。





●『ジョン・ウィック』

放送日:12月24日(土)14:15~

[R15+]復讐に燃える伝説の殺し屋の“ガン・フー”が炸裂!強くてカッコいいK・リーヴスが完全復活!

<あらすじ>

凄腕の殺し屋として恐れられたジョン・ウィックは結婚を機に引退するが、妻を病気で亡くしてしまう。彼女が遺した愛犬デイジーと静かな生活を送っていたところ、ロシアン・マフィアのボスの息子ヨセフに愛車を盗まれ、デイジーも殺されてしまう。怒りに燃えるジョンは、自宅に封印していた武器を取り出し、組織を敵に回して復讐を遂げていく。息子がジョンの怒りを買ったと知ったボスのヴィゴは、部下にジョンの暗殺を命じる。





●『ジョン・ウィック:チャプター2』

放送日:12月24日(土)16:15~

[R15+]最強殺し屋の一撃必殺アクションが進化!

キアヌ・リーヴスの魅力が全開する人気シリーズ第2弾

<あらすじ>

ロシアン・マフィアへの復讐劇に終止符を打ってから5日後。凄腕の殺し屋ジョン・ウィックは、かつて血の誓いを交わしたイタリアン・マフィアの幹部サンティーノからの仕事を断るが、見せしめに自宅を破壊されてしまう。血の誓いから解放されるには仕事を受けるしかないと知ったジョンは、依頼に従ってサンティーノの姉を抹殺する。だが、サンティーノが賞金首を懸けたことからジョンは世界中の殺し屋に命を狙われてしまう。





●『ジョン・ウィック:パラベラム』

放送日:12月24日(土)18:30~

[R15+]裏社会を追われた伝説の殺し屋の運命は?

キアヌ・リーヴス主演の壮絶アクションシリーズ第3弾

<あらすじ>

裏社会の聖域であるニューヨークのコンチネンタルホテルで殺人を犯した伝説の殺し屋ジョン・ウィックは、闇の組織から破門宣告を受け1400万ドルもの賞金首となってしまう。次々と殺し屋たちに襲撃され絶体絶命となったジョンは、孤児だった自分を殺し屋へと育てた“指導者”の助けを得てカサブランカへ逃亡。かつて“血の誓印”を交わした旧知の殺し屋ソフィアに協力を求めるが、組織の放った暗殺集団がジョンを追う。





●『蜘蛛の巣を払う女』

放送日:12月24日(土)21:00~ほか

[PG12]パンクな天才ハッカーが再始動!ベストセラー北欧ミステリーシリーズを新キャストで映画化

<あらすじ>

ストックホルムで暗躍する天才ハッカーのリスベットに、AI研究の世界的権威・バルデル博士から仕事の依頼が舞い込む。その内容は、博士が開発した核攻撃プログラムをアメリカ国家安全保障局から取り戻すというものだった。プログラムの奪還に成功したリスベットはアジトへ戻るが、謎の男たちに襲撃されプログラムも奪われてしまう。旧知の記者ミカエルの協力で一味の正体を突き止めたリスベットの前に、ある人物が立ちはだかる。





●『ライリー・ノース 復讐の女神』

放送日:12月24日(土)23:15~ほか

[R15+]最愛の家族を奪われた母親が殺人マシンと化す!ジェニファー・ガーナー主演の復讐アクション

<あらすじ>

娘カーリーの誕生日の夜、母ライリーと父クリスは娘を遊園地に連れ出す。だが、クリスの友人が麻薬組織のボスから大金を奪おうとしたため、犯罪仲間と勘違いした一味がクリスとカーリーを射殺してしまう。自らも銃弾を受けて重傷を負ったライリーは、犯行に関わった人物を特定するが証拠不十分で無罪放免に。絶望した彼女は消息を絶つ。それから5年後。各地を転々として肉体を鍛えたライリーは、当事者たちに復讐していく。





●『スリーパーズ』

放送日:12月24日(土)深夜1:15~ほか

[PG12相当]心に同じ傷を負った仲間たちが復讐に挑む──

豪華スターの競演で描く、実話を基にした衝撃作

<あらすじ>

1967年NY。マイケル、ジョン、シェイクス、トミーの仲良し4人組は、いたずらでホットドッグの屋台を隠そうとするが誤って手を滑らせ、一般人に重傷を負わせてしまう。少年院に送られた彼らは、班長ノークスをはじめ4人の看守から暴力と性的虐待を受け続けた。4人が出所し成人したある日、ジョンとトミーは町で偶然見かけたノークスを射殺。そして彼らの裁判を担当することになったのは、地方検事となったマイケルだった。





●『ダークマン』

放送日:12月24日(土)深夜4:15~ほか

[PG12相当]リーアム・ニーソンが復讐に燃える!サム・ライミ監督が贈るダークヒーロー・アクション

<あらすじ>

弁護士ジュリーと同棲中の科学者ペイトンは、画期的な人工皮膚の研究を進めていた。そんなある日、ジュリーに収賄の証拠をつかまれた土地開発業者ストラックが、マフィアを使ってペイトンを襲撃して研究所ごと爆破。全身に火傷を負い無残な姿となったペイトンは、事故がきっかけで特殊なパワーを身に付けたことを知る。運び込まれた病院を抜け出し廃工場で人工皮膚の研究を再開し、ストラックとその一味への復讐を始める。



『スティング』(C) 1973 Universal Pictures. All Rights Reserved. 『コックと泥棒、その妻と愛人』(C) NBC Universal All Rights Reserved 『マイ・ボディガード(2004)』(C) 2004 Twentieth Century Fox Film Corporation and Monarchy Enterprises S.a.r.l. in all other territories. All rights reserved. 『ジョン・ウィック』Motion Picture Artwork (C) 2015 Summit Entertainment, LLC. All Rights Reserved. (C) David Lee 『ジョン・ウィック:チャプター2』TM&(C) 2017 Summit Entertainment, LLC. All Rights Reserved. (C) Niko Tavernise 『ジョン・ウィック:パラベラム』(R), TM & (C) 2019 Summit Entertainment, LLC. All Rights Reserved. 『蜘蛛の巣を払う女』(C) 2018 Columbia Pictures Industries, Inc., Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc., Monarchy Enterprises S.a r.l. and Regency Entertainment (USA), Inc. All Rights Reserved. 『ライリー・ノース 復讐の女神』(C) 2018 LAKESHORE ENTERTAINMENT PRODUCTIONS LLC AND STX FINANCING, LLC. ALL RIGHTS RESERVED. 『スリーパーズ』(C) NBC Universal All Rights Reserved 『ダークマン』『ダークマン』

------------

ザ・シネマとは

王道のハリウッド大作から、未ソフト化/ソフト廃盤の激レア作やミニシアター系作品、懐かしのTV吹き替え版まで、洋画ファンの「見たい!」に応える洋画専門チャンネルです。スカパー!、J:COM、ケーブルTV、ひかりTV、au ひかり 等でご視聴いただけます。

【公式WEBサイト】 https://www.thecinema.jp/

【公式Twitter】 https://twitter.com/thecinema_ch

------------



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/21-18:16)