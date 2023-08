[株式会社CAICA DIGITAL]





当社子会社の株式会社カイカフィナンシャルホールディングス(本社:東京都港区、代表取締役社長:鈴木 伸)は、先般お知らせした次世代NFTゲーム「ボンバークエスト(Bomber Quest)」と人気アイドル上原亜衣さんとの夢のコラボNFTの、Zaif INOでの販売の詳細が決定しましたので、以下のとおりお知らせいたします。



◆セール概要

販売場所:Zaif INO

販売期間:2023年8月16日(水)20:00 ~ 8月20日(日)23:59

販売方式:プレセール※とパブリックセール

1.プレセール※ :8月16日(水)20:00 ~ 8月17日(木)23:59

2.パブリックセール:8月18日(金)20:00 ~ 8月20日(日)23:59

購入方法:ETH (Ethereum) 決済

販売NFT概要

1.プレセール※ :0.045ETH /1枚

2.パブリックセール:0.05 ETH /1枚

※プレセールはホワイトリスト保有者のみが参加可能なセールとなりますのでご注意ください。



ボンバークエスト(Bomber Quest)とは



Aster Network上で展開される次世代のNFTゲーム。ボンバーゲーム/RPG/Play to Earn/スカラーシップなどのジャンルが組み合わされた独自の世界観を持っています。プレイヤーはゲーム内でBBQトークンを稼ぎ、NFTキャラクターやアイテムを集めることで暗号資産を獲得できます。



上原亜衣さんとの夢のコラボレーション!限定NFT登場!



人気アイドル上原亜衣さんが、次世代NFTゲーム「ボンバークエスト」の世界に登場!アンバサダー就任を記念して、上原亜衣さんをモデルにした限定NFTが発売されます。



この特別なNFTは、単なるコレクターアイテムではありません。ゲーム内での利用はもちろん、限定コミュニティパスやステーキングの効率化など、多岐にわたる魅力的なユーティリティを提供します。



上原亜衣ファンはもちろん、ゲーム愛好者にも見逃せないこの限定NFT。数量限定なので、お早めにチェックしてください!



詳細

トークン規格:ERC-721

発行枚数:2,200枚(うち、Zaif INOにて2,000枚 販売)

販売プラットフォーム:Zaif INO 他

ユーティリティ:限定コミュニティパス(Discord)/ステーキングの効率化/メタバース空間やゲームでの利用/合成など



上原亜衣さんと一緒に、ボンバークエストの世界を体験しませんか?詳細はZaif INO公式サイト(https://zaif-ino.com)で確認できます。



ボンバークエスト(Bomber Quest)概要



P2Eゲーム「BOMBER QUEST」は日本発のブロックチェーン「AstarNetwork」上に構築されています。プレイヤーは3つのゲームモードを楽しみ、報酬として$BBQトークンを獲得できます。また、キャラクターやアイテムはNFT化されており、ゲーム内で取引が可能です。



BOMBER QUESTの3つのゲームモードは、Treasure Hunt mode、Story Mode、そしてBattle modeです。それぞれのモードでキャラクターNFTを使い、報酬を獲得。ゲーム内トークン$BBQは、報酬として獲得でき、アイテムやHouseの購入、ベッティング、ステーキング、ガバナンス権利などの機能も持ちます。



引用元:https://twitter.com/bomberquest/header_photo



また、スカラーシッププログラムが導入されており、初心者や初期費用を用意できないユーザーも参加が可能です。



公式リンク

公式サイト:https://www.bomberquest.co/

https://prod.d2oxl3ngbsuyyp.amplifyapp.com/

公式ツイッター:https://twitter.com/bomberquest

ホワイトペーパー:https://bomber-quest.gitbook.io/bomber-quest/



【Zaif INO - NFTの未来を創造するプラットフォーム】

Zaif INOは、次世代のWeb3企業とのコラボレーションを通じて、NFTの新しい可能性を追求しています。ゲーム開発企業からアートクリエイターまで、多岐にわたる分野でのNFT出品が可能です。





あなたのプロジェクトもここで輝かせませんか?

【サービスページ】https://zaif-ino.com/

【セールスページ】https://lp.zaif-ino.com/



NFTをセールしたいプロジェクト、企業を随時募集しています。

ご興味がある方はlisting@zaif-ino.comまでお問い合せください。



セールに関するお問い合わせはこちら support@zaif-ino.com



■Zaif INO公式Twitter https://twitter.com/zaif_ino

■「CAICA Web3 For Biz 」サービスサイト https://www.caica.jp/web3/

「CAICA Web3 For Biz」法人のお客様専用窓口 https://forms.gle/iAPUaaPm45EavWrv9



以 上



<本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先>

株式会社CAICA DIGITAL

https://www.caica.jp/

info-02@caica.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/10-15:46)