[Innocn(イノクン)]

11月20日から11月28日までInnocnのモニターが最大30%オフ!



Innocn(イノクン)はハイエンド・業務用モニターを開発・製造するディスプレイメーカーです。超高画質なモニターや湾曲モニターといったゲーミングにもオフィスワークにも最適なモニターを手頃な価格で販売し、世界中で高コストパフォーマンスなメーカーとなっております。Innocnでは1152分割ミニLEDを採用した4Kモニターなどが最大30%オフになるブラックフライデーセールを11月22日より開催します。







Innocnブラックフライデーセール

・セール期間:11月20日16:00~11月28日(15:45)



・Amazonでの販売ページ:https://amzn.to/3Qe6NqO







Innocn 32M2V 1152分割のミニLED採用の超高性能な32インチ4Kディスプレイ

通常価格: ¥135,000



セール価格: ¥106,000



割引率: 21% OFF



販売ページ: https://www.amazon.co.jp/dp/B0BXCJGTGG







Innocn 27M2V 1152分割 MiniLED採用の27インチ4Kディスプレイ

通常価格: ¥125,000



セール価格: ¥99,999



割引率: 20% OFF



販売ページ: https://www.amazon.co.jp/dp/B0BLYPPT4M







Innocn 27C1U 低価格ながらHDR400にも対応した27インチ4Kモニター

通常価格: ¥42,999



セール価格: ¥29,999



割引率: 30% OFF



販売ページ: https://www.amazon.co.jp/dp/B0BF55254K







Innocn WR40 Pro 高い色表現能力を実現したウルトラワイドディスプレイ

通常価格: ¥89,980



セール価格: ¥59,980



割引率: 22% OFF



販売ページ: https://www.amazon.co.jp/dp/B0CM8RYF2Q





セール対象商品の詳細については以下のとおりです。

Innocn 32M2V 1152分割のミニLED採用の超高性能な32インチ4Kディスプレイ









INNOCN 32M2Vは、ミニLEDディスプレイ技術を採用した32インチの4Kディスプレイ。ミニLEDを使用することで、細部までクリアに表示される映像はまるで現実そのもの。色彩の再現性やコントラストも優れており、映画やゲームをより一層楽しむことができます。また、ミニLEDの長寿命性も特長で、信頼性の高いディスプレイとして長くご使用いただけます。



広色域とHDR1000の機能を備えており、美しい色彩表現を実現します。99%SRGB高色域により、鮮やかで豊かな色彩が再現され、映像の質感が向上します。また、HDR1000により明るいハイライトと深いシャドウがよりリアルに表現され、コントラストの豊かな映像が楽しめます。映画やゲーム、デザイン作業など、色彩の重要性が求められる場面で最適なモニターです。



豊富な接続オプションと快適な使用環境を提供します。DP1.4、HDMI2.1、Type-Cなど多彩な入力ポートを備え、各種デバイスとの接続がスムーズに行えます。さらに、高さ調整機能や広い視野角に対応しており、作業や視聴時の疲労を軽減します。長時間の使用でも快適な姿勢で画面を見ることができ、生産性の向上や快適なエンターテイメント体験を実現します。



Innocn 32M2V



画面サイズ: 32インチ



パネルタイプ: ミニLED



解像度: 4K UHD (3840x2160p)



リフレッシュレート: 144Hz



アスペクト比: 16:9



コントラスト比: -



輝度: 最大輝度800+Nits



HDR: HDR1000



sRGBカバー率: 99%



DCI-P3: 99%



応答速度: 1ms



HDMI: HDMI 2.1×2



ディスプレイポート: DP 1.4×1



通常価格: ¥135,000 セール価格: ¥106,000 割引率: 21% OFF



販売ページ: https://www.amazon.co.jp/dp/B0BXCJGTGG







Innocn 27M2V 1152分割 MiniLED採用の27インチ4Kディスプレイ







INNOCN 27M2Vは、高性能なミニLED 4Kゲーミングモニターです。高質量非光沢ミニLEDパネルを採用し、フルHDの4倍の表示エリアの4K UHDに対応。HDR1000機能も搭載し、色彩表現とコントラストに優れた画像を実現します。さらに、99%のDCI-P3やAdobeRGB色域もサポートし、動画編集やデザインに最適です。



多彩な接続性を備え、DP1.4、HDMI2.1、Type-C(90W出力)などのポートを提供。さらに、モニターの重力センサー機能で簡単に縦横表示を調整できます。4K160Hzの高リフレッシュレートに対応し、PS4/5やXbox、Nintendo Switchなどのゲーム機でも滑らかな画面表示を実現します。



Innocn 27M2V



画面サイズ: 27インチ



パネルタイプ: IPSパネル



解像度: 4K UHD (3840x2160p)



リフレッシュレート: 最大160Hz



アスペクト比: 16:9



コントラスト比: HDR1000



輝度: 最大輝度800+Nits



HDR: HDR1000



sRGBカバー率: ΔE <2、100%



DCI-P3: 99%



応答速度: 1ms



HDMI: HDMI2.1 (48G/s)



ディスプレイポート: DP1.4



通常価格: ¥125,000 セール価格: ¥99,999 割引率: 20% OFF



販売ページ: https://www.amazon.co.jp/dp/B0BLYPPT4M







Innocn 27C1U 低価格ながらHDR400にも対応した27インチ4Kモニター







INNOCN 27C1Uは27インチの4K UHD(3840 x 2160)IPS非光沢パネルを搭載したモニターです。100%sRGBとHDR400により、鮮やかな色彩表現と優れた色再現性を実現し、映像の細部までリアルに鮮明に表示できます。高輝度パネルで最大400 nitsの明るさを提供します。



モニターはDP1.4、HDMI2.0、Type-C(65W出力)、3.5mmオーディオの接続性を持ち、様々なデバイスを接続できます。また、左右に45°、上下に±5°、前後に5°、20°の範囲での縦横回転と、ピボットで±90°の回転が可能で、長時間の使用でも見やすい角度に設置できます。仕事用から家庭でのエンターテインメントまで幅広い用途に適しており、快適な作業環境や映像鑑賞をお求めの方に最適なモニターです。



Innocn 27C1U



画面サイズ: 27インチ



パネルタイプ: IPS非光沢



解像度: 4K UHD (3840 x 2160)



リフレッシュレート: 60Hz



アスペクト比: 16:9



コントラスト比: 1000:1



輝度: 400 nit (最大)



HDR: HDR400



sRGBカバー率: 1



DCI-P3: 98%



応答速度: -



HDMI: HDMI (v2.0) x1



ディスプレイポート: Display Port (1.4) x1



通常価格: ¥42,999 セール価格: ¥29,999 割引率: 30% OFF



販売ページ: https://www.amazon.co.jp/dp/B0BF55254K







Innocn WR40 Pro 高い色表現能力を実現したウルトラワイドディスプレイ









Innocn WR40 Pro は、広い視野と2K1440pの高解像度を備えたウルトラワイドモニターです。AMD FreeSync Premium技術により、滑らかな表示と高速なゲームプレイが可能です。卓上置きと壁掛けの両方に対応し、入出力端子も豊富なのも特徴的な製品です。



HDR 600と95%DCI-P3広色域により、リアリティ溢れる映像が楽しめます。色補正により正確な色再現が可能で、目に優しいブルーライト軽減モードも搭載されています。Innocn WR40 Pro は、広い視野、高解像度、滑らかな表示、柔軟な設置、鮮やかな映像など、優れた特徴を持つモニターです。



Innocn WR40 Pro



画面サイズ:40インチ



パネルタイプ:ADSパネル



解像度:3440×1440



リフレッシュレート:144Hz



アスペクト比:21:9



コントラスト比:1200:1



輝度:400nit



HDR:HDR600



sRGBカバー率:99%



DIC-P3:95%



応答速度:1ms



HDMI:HDMI 2.0×2



ディスプレイポート:DP 1.4×1



通常価格: ¥89,980 セール価格: ¥59,980 割引率: 22% OFF



販売ページ: https://www.amazon.co.jp/dp/B0CM8RYF2Q







Innocnについて







Innocn(イノクン)は2014年に設立されたハイエンド・業務用モニターを開発・製造するディスプレイメーカー「深セン市世紀創新顕示電子有限公司」です。ユーザーが最高のディスプレイ体験を実現できるよう研究開発を行っており、ForbesやRolling Stoneといった著名な雑誌で紹介されたり、iFデザイン賞(2018年)、レッドドットデザイン賞(2016年)などを受賞してきました。Innocnは260以上の特許を取得し、業界をリードするディスプレイメーカーとしての地位を確立しています。

商標について





Innocnは深セン市世紀創新顕示電子有限公司の商標です。

商標、登録商標、サービスマーク等は、一般に各社の商標または登録商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/18-17:16)