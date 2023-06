[株式会社 FM802]

毎週月曜から木曜、夜9時から放送FM802「ROCK KIDS 802 OCHIKEN Goes ON!!」。

いろんなゲストが登場する“FUNKY802 SPECIAL WEEKS”の2週目に“レアインタビュー2DAYS”の放送が決定!







《 DAY1:6月12(月) 「UVERworld」 》

TAKUYA∞、真太郎 への ロングインタビューの模様をお届け。

UVERworldとして活動を始め20年、DJ 落合健太郎も初めて知る結成当時の話、来月開催のバンド初の

スタジアムライブに向けた今のUVERworldについてなど、トップを走り続けるバンドのここでしか聞けない!

ロングインタビューの模様をたっぷりお届けします。



《 DAY2:6月13日(火) 「BUMP OF CHICKEN」 》

約3年ぶりの“声援や合唱が可能な”ライブとして開催された全国アリーナツアー:be there を終えたばかりの

メンバーが、4人揃って ROCK KIDS 802 に登場!

ここ数年コメント出演はあったものの、DJ 落合健太郎との対面インタビューは久々。

しかもリリースタイミングではない、ここだけのレアトーク!結成から27年経っても変わらない“BUMP OF

CHICKENの純度の高さ”、ツアーを終えた4人の今、などインタビューならではの話が飛び出します!



10周年の「ROCK KIDS 802 OCHIKEN Goes ON!!」、ここでしか聴けない“レアインタビュー”をお楽しみに!



【番組情報】

番組名 : ROCK KIDS 802 OCHIKEN Goes ON!!

放送日時 : 6月12日(月)、13日(火) 21:00-23:48

DJ : 落合健太郎

出演 : 12(月) UVERworld、13(火) BUMP OF CHICKEN

番組詳細 : https://funky802.com/rockkids/

番組Twitter : @RK802STAFF(https://twitter.com/RK802STAFF)



