株式会社オリエントコーポレーション(東京都千代田区、代表取締役社長:飯盛 徹夫、以下「オリコ」)は、弥生株式会社(東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員:前山 貴弘、以下「弥生」)と連携し、ビジネスカード会員向けに提供するWEB明細サービス「Orico My BtoB」において、弥生が提供する「弥生会計」をはじめとした会計ソフトウエアとのAPI連携を2023年9月28日より開始いたします。







「Orico My BtoB」は、オリコのビジネスカード会員向けに請求金額の確認やご利用明細書の印刷などをご利用いただけるサービスです。今回のAPI連携により、オリコのビジネスカード会員かつ弥生の会計ソフトウエアをご利用のお客さまは、ビジネスカードのご利用情報を安全かつ安定的に取り込むことが可能となり、各種会計処理の効率化などによる経理業務のDX化が図られます。



オリコは、2025 年 3 月期を最終年度とする中期経営計画において、社会価値と企業価値の両立をめざす「サステナビリティ」を経営の軸に据え、マテリアリティの一つに「持続可能な地域づくりへの貢献」を掲げています。

2023年に開始した事業者間取引の請求書カード払いサービス「OBS(Orico Business payment forSME)」に加え、クラウド会計サービスと連携するなど、中小企業の会計をトータルサポートする機能・サービスを拡張するとともに、これらのデータを分析・活用した新たなサービスの拡充を進めてまいります。



「Orico My BtoB」と連携対象となる弥生の会計ソフトウエア









弥生株式会社





代表者:代表取締役 社長執行役員 前山貴弘

創業:1978年

従業員数:850名(派遣・契約社員含む、2022年9月現在)

事業内容:業務ソフトウエアおよび関連サービスの開発・販売・サポート

本社所在地:東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX21F

URL:https://www.yayoi-kk.co.jp



弥生は、スモールビジネスの事業の立ち上げと発展の過程で生まれるさまざまな課題にお応えする「事業コンシェルジュ」をビジョンとする企業です。会計・商取引・給与計算などのバックオフィス業務を支援するソフトウエア「弥生シリーズ(クラウドアプリ/デスクトップアプリ)」と、起業や資金調達などを支援する「事業支援サービス」の開発・販売・サポートをしています。代表的な製品・サービスである「弥生シリーズ」は登録ユーザー数 300万を超え、多くのお客さまにご利用いただいています。



