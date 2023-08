[山梨県]

普段は走ることができない雁坂トンネルの避難坑を自転車で走り、県境を越えるサイクルツアー



やまなしスポーツエンジンが企画・運営を行い、山梨県と埼玉県の県境を越える「雁坂トンネルサイクルツアー in 山梨市」を令和5年8月20日(日)に初開催しました。









■「雁坂トンネルサイクルツアー in 山梨市」とは

「雁坂トンネルサイクルツアー in 山梨市」とは、山梨県と埼玉県を結ぶ雁坂トンネルの避難坑(避難通路)を自転車で走り、県境を越えて埼玉県まで走行できるツアーです。雁坂トンネルの避難坑は普段立ち入りが禁止されているため、自転車での走行は未踏の地。ツアーに参加された方のみが走ることができるこの日限りの幻のコースを楽しみました。

※避難坑とは・・・雁坂トンネル本坑で非常事態が発生した際に、避難のために利用する通路。本坑(本線)と平行に通っています。



■本ツアーのコースとその魅力



1. 初開催!このツアーでしか走ることのできない幻のルート

普段は立ち入ることのできない雁坂トンネルの避難坑を自転車で走り、県境を越えて埼玉県まで走行できることが本ツアー最大の魅力です。さらに、本ツアーでは特別に雁坂トンネル管理事務所内にある監視室(24時間体制でモニターにてトンネル内の監視を行い、トンネルやドライバーの安全を守っている部屋)を見学することができました。



2. 贅沢なプライベートガイド付き

やまなしスポーツエンジン公認ガイド(やまなしサイクルツアーガイド)が、雁坂トンネルに関する歴史などをご案内。ペースコントロールや声かけをしながら参加者と一緒に走行しました。



3. 手ぶらで参加可能!レンタサイクルをご用意

自転車を持っていない方や、自転車初心者の方にもご参加いただけるよう大人用から子ども用まで様々な種類のバイクをご用意しました。





■当日の様子

本イベントは山梨市主催の「笛吹川源流まつり」の併設イベントとして開催され、当日は午前の部・午後の部併せて計66名が参加しました。



スタート地点の道の駅みとみを出発し、まず訪れるのは雁坂トンネルの管理事務所。管理事務所内にある監視室では24時間体制でトンネル内の監視を行い、トンネルやドライバーの安全を守っています。



管理事務所の見学を終え、いよいよ避難坑の中へ。避難坑入口では、各回の代表者2名が協力して扉を開けました。トンネル内はひんやり涼しく、夏でも快適にサイクリングを楽しむことができました。



山梨県と埼玉県の県境では、富士の国やまなし観光キャラバン隊長のゆるキャラ、武田菱丸(たけだひしまる)くんが参加者をお出迎えしました。



また県境では雁坂トンネル本坑を間近で見学することができました。



県境を越え、さらに進むとトンネルの出口が見えてきます。トンネルを抜けると、埼玉県秩父市の雁坂大橋に繋がります。雁坂大橋に到着すると、参加者は絶景を眺めながら、写真撮影や仲間との会話を楽しんでいました。その後、折り返し地点からスタート地点の道の駅みとみを目指します。道の駅みとみへの道中では、「日本の滝100選」に選ばれた「七ツ釜五段の滝」がある西沢渓谷を眺めることができました。



ゴール地点の道の駅みとみに到着すると、山梨市や雁坂トンネルにまつわるクイズ大会が開催され、クイズ大会優勝者には豪華景品がプレゼントされました。

最後には参加者・ガイド全員で写真撮影をし、イベントは大盛況のうちに幕を閉じました。





■イベント概要















































チラシPDFデータ

URL:https://www.pref.yamanashi.jp/documents/109770/karisakapdf.pdf



■山梨県版地域スポーツコミッション「やまなしスポーツエンジン」

やまなしスポーツエンジンとは、豊かな自然や観光資源を活用したアウトドアスポーツアクティビティの開発や、スポーツツーリズムの推進、スポーツと他産業との連携による新たなサービスの創出などに取り組んでいます。

公式HP:https://www.pref.yamanashi.jp/sports-sk/sports-engine/0405.html



■第11回スポーツ振興賞グランプリ受賞

やまなしスポーツエンジンと山梨県、南アルプス市が昨年10月に開催した『CYCLE ADVENTURE Fest. in Minami-Alps』が、「第11回スポーツ振興賞」の最も優れた作品に贈られる「スポーツ振興大賞」を受賞しました。

詳しくは以下のURLからご覧ください。

URL:https://www.pref.yamanashi.jp/sports-sk/sports-engine/230704.html



■公式YouTubeチャンネルを開設しました!

やまなしスポーツエンジンがこれまでに開催したイベントの動画を随時公開しております。イベントの雰囲気や様子を感じていただけるダイジェスト動画になりますので、ぜひご覧下さい。

URL: https://www.youtube.com/@yamanashi-sportsengine



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/29-21:46)