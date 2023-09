[アルコインターナショナル株式会社]

アメリカを中心としたアパレル商材の輸入や卸売事業、小売事業を行うアルコインターナショナル株式会社(本社:大阪府大阪市 代表取締役社長:降幡昌弘)は、NOMADIX(TM)️(ノマディックス)の新作を販売開始いたします。









Own less. Do more. 《少ないモノで、多様なコトを》をモットーとするNOMADIX(TM)️

地球から新たな資源を採取するのでなく、可能な限りの再生素材でライフスタイルを豊かにするエコフレンドリーカンパニーとして、サステナブルなブランド背景はもちろん、優れたデザイン性の製品を発信しています。



2023年秋冬シーズンのアイコン的アイテム・PUFFER BLANKET(パッファーブランケット)がいよいよ登場。軽量なパッカブル仕様、表地・裏地・中綿すべて100%リサイクルポリエステルで作られており、どんなアクティビティにも対応できるしっかりとした暖かさ。秋冬のキャンプに持っていきたい万能アイテムとして、これからの季節に欠かせない1枚。全4カラーで販売。

商品紹介









カラー : Midnight Black (ミッドナイトブラック)

値段 : ¥17,050 (税込)

サイズ : 190cmx140cm

重量:約850g

素材 : 表地・裏地・中綿 100%リサイクルポリエステル



カラー : MCM/True Blue (エムシーエム/トゥルーブルー)

値段 : ¥17,050 (税込)

サイズ : 190cmx140cm

重量:約850g

素材 : 表地・裏地・中綿 100%リサイクルポリエステル



カラー : 90’s Sitcom (ナインティズシットコム)

値段 : ¥17,050 (税込)

サイズ : 190cmx140cm

重量:約850g

素材 : 表地・裏地・中綿 100%リサイクルポリエステル



カラー : Forest (フォレスト)

値段 : ¥17,050 (税込)

サイズ : 190cmx140cm

重量:約850g

素材 : 表地・裏地・中綿 100%リサイクルポリエステル

NOMADIX(TM)️ ノマディックス







友人同士であったZack Helminiak、Chace Petersen、Hunter Robinsonが、シンプル且つ抜本的なアイデアに基づくライフスタイルを目指して2014年に創立したアメリカンブランド。"Own less. Do more. (少ないモノで多様なコトを)"というブランド理念を基に、最高品質のリサイクル素材を用いたデザイン性の高いプロダクトを生み出しています。

現在ではREI、Scheels、Backcountryなどのアウトドアショップをはじめ、アパレルショップ、サーフィンショップやヨガスタジオ等幅広いジャンルの店舗にて販売されており、さらに多くの国での展開が見込まれるグローバルブランドへと成長し続けています。



■NOMADIX(TM)️ オフィシャルサイト

https://www.nomadix.jp/

■NOMADIX(TM)️ オフィシャルインスタグラムアカウント

https://ww.instagram.com/nomadix.jp/



