リード曲「最大級 my ラプソディー」のMVが公開!

そして、リード曲のみ9月9日(土)

各種音楽配信サービスより配信リリース開始





歌・演奏・ダンスが融合した華やかなパフォーマンスが魅力のアイドルオーケストラ〈アイオケ〉が2023年10月10日(火)に全国リリースする待望の2ndアルバム『誘惑のぶりっこプリンセス』のジャケット2種を公開。



さらに、全米ツアーやヨーロッパツアーも成功させているガールズアートロックスリーピースバンド・つしまみれの河野真理氏(ギター・ボーカル)が作詞を担当したリード曲「最大級 my ラプソディー」のMVをアイオケ公式Tiktok及び、アイオケ公式Youtubeに9月8日(金)に公開。

本アルバムはBlu-ray付き限定版と通常版の2形態で、Blu-rayには今年4月7日(金)にKeyStudioで開催されたワンマンライブ『ガチオケ♪』と、7月23日(日)に浅草花劇場で開催された高橋紫微の卒業公演のスペシャルエディション映像が収録されている。9月10日(日)より予約受付、リリースイベントを開始。



また、2023年10月29日(日)横浜を皮切りに、大阪、岡山、名古屋、柏、さいたま、東京の7都市で実施するLIVE TOUR「7つの大罪」のチケットは、先行抽選の受付中。ツアー最終公演は2024年1月13日(土)に日比谷公園大音楽堂(日比谷野音)にて実施する。



【MV】

アイオケオフィシャルTiktok : https://www.tiktok.com/@i.ok_official

アイオケYoutubeチャンネル:https://www.youtube.com/@i-ok_official



【9月9日(土)配信リリース】

Apple Music、Spotify、YouTube Music、iTunes Store等で

順次配信!

※下記URLにて配信サービスを確認することができます。

https://linkco.re/M77czmc0



【2ndアルバム『誘惑のぶりっこプリンセス』10月10日(火)発売!】

☆CDアルバム収録曲(全10曲) ※Blu-ray付き限定盤/通常盤 共通

1.誘惑のぶりっこプリンセス

2.最大級 my ラプソディー

3.ラブリンチ

4.パラダイス未来

5.友へ

6.虹

7.トワイライト・アモール

8.戦いのドラム

9.開く迷宮

10.ZONE



☆映像収録内容(約180分) ※Blu-ray付き限定盤のみ

・『ガチオケ♪』2023年4月7日(金)Key Studio:Special Edition

・『~高橋紫微卒業。いつのまにか、青春を捧げていた~』

2023年7月23日(日)浅草花劇場:Special Edition

※内容は予告なく変更になる可能性がございますので、予めご了承ください。



発売日:2023年10月10日(火) 発売/販売:ハミングバード

・Blu-ray付き限定盤(CD+Blu-ray)¥8,800-(税込)

JAN:4573417360396/商品番号:AGIO0396

・通常盤(CD)¥3,300-(税込)

JAN:4573417360402/商品番号:AGIO0402



【9月10日(日)予約受付開始!2ndアルバム『誘惑のぶりっこプリンセス』インストアリリースイベント】

〇9月10日(日)@汐留シオサイト

〇9月16日(土)@イオンモール幕張新都心

〇9月17日(日)@西武本川越ペペ

〇9月18日(月)@ららぽーと新三郷

〇9月22日(金)@グレースバリ秋葉原店『アイオケClassic#3』

〇9月28日(木)@都内某所予定

※リリースイベント及び、オンラインリリースイベントの詳細、購入特典に関しては、アイオケオフィシャルHPをご確認ください。



【アイオケLIVE TOUR「7つの大罪」チケット先行受付中!】



アイオケLIVE TOUR「7つの大罪」 ~ROAD TO 日比谷野外音楽堂 ~

■チケット先行(抽選)

受付期間:8月21日(月)21:00-9月24日(日)21:00

イープラス:https://eplus.jp/i-oke23-hp/

ローソンURL: https://l-tike.com/i-ok/

楽天URL: https://r-t.jp/i-ok



〈ツアー日程〉

▼日時:10月29日(日) 開場13:00/開演13:30 開場18:30/開演19:00

会場:横浜MMブロンテ(神奈川県横浜市西区みなとみらい5丁目3−1 2F フィルミ)



▼日時:11月18日(土) 開場13:00/開演13:30 開場18:00/開演18:30

会場:大阪ruido(大阪府大阪市中央区南船場3丁目10−11 FPGリンクス心斎橋 B1)



▼日時:11月19日(日) 開場15:00/開演15:30

会場:岡山 IMAGE(岡山県岡山市北区表町1-8-48)



▼日時:11月23日(木・祝) 開場13:00/開演13:30 開場18:00/開演18:30

会場:名古屋Spade Box(愛知県名古屋市中区新栄2丁目1−9 1階 雲竜フレックスビル 西館 地下)



▼日時:12月17日(日) 開場13:00/開演13:30 開場18:30/開演19:00

会場:柏 PALOOZA(千葉県柏市柏3-2-22 林ビル 2F)



▼日時:12月30日(土) 開場13:00/開演13:30 開場18:30/開演19:00

会場: HEAVEN’S ROCK(さいたま新都心 VJ-3)



■チケット:各4,000円(税込+当日1ドリンク代)



〈ツアーファイナル〉

アイオケ♪単独公演・LIVE TOUR「7つの大罪」 ~ROAD TO 日比谷野外音楽堂~

▼日時:2024年1月13日(土) 開場16:15/開演17:00

会場:日比谷野外大音楽堂(日比谷野外音楽堂、東京都千代田区日比谷公園1-5)



■チケット(消費税込)※特典内容、VIP席エリアは後日お知らせ

VIPカメラ指定席 20,000円 ※特典付き

VIP指定席 15,000円 ※特典付き

一般自由席 2,000円

一般自由席【ペア】 3,000円



【9/22(金)楽器メンバーの演奏がメインのコンサート『アイオケClassic#3』】



■イベント名: アイオケ単独公演「アイオケClassic#3」

■日時:2023年9月22日(金)19:00開場/19:30開演

■会場:グレースバリ秋葉原店

(〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目1−10

パセラリゾーツAKIBAマルチエンターテインメント8F)

■チケット:3,300円(税込+当日1ドリンク代)

▼一般予約受付(先着)

受付URL:https://t.livepocket.jp/e/iokcls3cd

■出演:アイオケ全メンバー登壇

※当日会場にて、 2ndアルバム『誘惑のぶりっこプリンセス』の予約受付もいたします。



【アイオケとは】

会いにいけるオーケストラ、愛に生きるオーケストラ、アイドルオーケストラ。

根本流風(Vo.)がリーダーを務め、三田萌日香(Vo.)、JIN(Vo.)、安里唯(Vo.)、小林萌夏 (Vo.)、真田真帆(Vo.)、白鳥ゆりか(Pf./Key)、kurumi(Vn.)、大野まりか(Sax)、草凪美海(Tp)、ゆゆ・THE・エクスカリバー(Performance)の11名からなるアイドルオーケストラユニット。 アイオケの全楽曲には、〈歓喜の歌〉〈天国と地獄〉〈乙女の祈り〉〈ファランドール〉等、数多くのクラシック曲が組み込まれており、歌・演奏・ダンスが融合した華やかなパフォーマンスが魅力。2021年3月にデビューシングル「Catch The Dream」をリリース。2022年8月20日に豊洲PITでワンマンライブを敢行、そして2024年1月13日に日比谷公園大音楽堂でのワンマンライブの開催が決定していている等、積極的な活動で着実にファンを増やしている。



【メンバー紹介】

根本流風(ボーカル):けものフレンズ声優、アイオケリーダー

JIN(ボーカル):舞台女優、7代目浜松オートレースヴィーナスを務める、アイオケサブリーダー

三田萌日香(ボーカル):映画や舞台で活躍、横浜FCスタジアムMCも務める

安里唯(ボーカル):2022年『銀河鉄道999 THE MUSICAL』にも出演

小林萌夏(ボーカル):舞台女優としても活躍中

真田真帆(ボーカル):新メンバーとして2023年6月に加入。舞台女優としても活躍中

白鳥ゆりか(ピアノ/キーボード):音大を卒業し、オリジナルのピアノソロ曲も持っている

kurumi(バイオリン):ジャンルを超えてパワフルな演奏をお届けする

大野まりか(サックス):新時代を拓くクラリネット奏者として『東京クラリネットフェスティバル』出演

草凪美海(トランペット):新メンバーとして2023年6月に加入。舞台女優としても活躍中

ゆゆ・THE・エクスカリバー(パフォーマー):振り付けを担当し、ステージ演出でも活躍



★アイオケ★

オフィシャルHP:https://i-ok.jp/

アイオケオフィシャルTiktok : https://www.tiktok.com/@i.ok_official

アイオケYoutubeチャンネル:https://www.youtube.com/@i-ok_official

オフィシャルX(旧Twitter):https://twitter.com/i_orchestra_

オフィシャルInstagram:https://www.instagram.com/idol_orchestra_official/

オフィシャルオンライングッズショップ【クリオンマーケット】

https://clionmarket.jp/?mode=cate&csid=0&cbid=2642549&csid=0&sort=n

★公式ファンコミュニティアプリFanicon「今日からキミも楽団員!!」

チケットの先行販売やみんなで楽しく会話できるグループチャットや LIVE &ラジオ配信も!いつもアイオケを応援してくれているみんなと一緒に作り上げていくコミュニティ。

ご入会URL(月額¥500-)https://fanicon.net/fancommunities/1107



