水戸市に在住・在学・在勤の方は通常より最大75%お得にホームゲームがお楽しみいただけます!



このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック(代表取締役社長:小島耕/以下「水戸ホーリーホック」)は、3/5(日)15:00キックオフのホームゲーム『水戸ホーリーホック vs. ファジアーノ岡山』にて『水戸市の日』を開催いたします。

水戸ホーリーホックのホームタウン”水戸市”に在住・在学・在勤の方は、通常より最大75%お得に試合観戦がお楽しみいただけます。この機会にぜひスタジアムでの観戦をお楽しみください。









【試合概要】

2023年3月5日(日)15:00キックオフ

2023明治安田生命J2リーグ第3節 水戸ホーリーホック vs. ファジアーノ岡山

会場:ケーズデンキスタジアム水戸 (茨城県水戸市小吹町2058-1)



【優待対象】

水戸市 在住・在学・在勤の方 (先着1,000枚限定)



【対象座席/価格】

メインサイド自由席 : ¥1,500-、バックホーム自由席 : ¥1,000-、ゴール裏ホーム自由席 : ¥500-

※大人価格のみ。小中高シニアの設定はありません。※前売・当日共に同価格。



【チケット発売日】

2023年2月21日(火)16時から

【チケット購入方法】

・Jリーグチケット(オンライン)を利用した、各市町村専用サイトでの販売となります。

・詳細はクラブ公式HPをご確認ください。(https://www.mito-hollyhock.net/news/p=24679/)



