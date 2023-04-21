インフルエンサーコスメ・韓国コスメを多数取り扱っている、株式…
［daiya co.,ltd］
株式会社ダイヤコーポレーション（所在地：東京都新宿区 代表取締役：高野祐一）は、インターネットショッピングモール「楽天市場」にて韓国の人気スキンケアやインフルエンサープロデュースコスメ・スキンケアの公式ショップを4月21日(金)12時よりオープンいたします。
お肌の悩みに合わせた韓国のスキンケアアイテムやインフルエンサーがプロデュースするアイテムを多数取り揃えております。
国内発送でお客様のもとへすぐにお届けが可能です。
【ダイヤコーポレーション楽天市場店】
・3,980円以上のご購入で送料無料
・オープンを記念して「10％OFFクーポン」を配布中
楽天市場公式ショップ：https://www.rakuten.co.jp/daiya-corp/
<初回入店ブランド>※随時追加予定
【韓国ブランド】
EUNYUL(ウンユル)
@eunyul_japan
https://www.instagram.com/eunyul_japan/
DERMASHARE(ダーマシェア)
@dermashare_jp
https://www.instagram.com/dermashare_jp/
euyira(ユイラ)
@euyira_jp
https://www.instagram.com/euyira_jp/
CCLIMGLAM(クリムグラム)
@cclimglam_jp
https://www.instagram.com/cclimglam_jp/
Isntree(イズアンドツリー)
@isntree_jp
https://www.instagram.com/isntree_jp/
NORMAL NOMORE(ノーマルノーモア)
@normalnomore_official
https://www.instagram.com/normalnomore_japan/
CELESTYN セレスティン
【インフルエンサーブランド】
OTOWAZ オトワズ (ディレクター：渡邊義明)
@otowaz_official
https://www.instagram.com/otowaz_official/
NAMO COSMETICS ナモコスメティクス (ディレクター：南部 桃伽)
@namocosmetics_official
https://www.instagram.com/namocosmetics_official/
KIIIND BEBE カインドべべ (ディレクター：JURI)
＠kiiind_bebe_official
https://www.instagram.com/kiiind_bebe_official/
株式会社ダイヤコーポレーション
MAIL： contact@daiya-corp.com
TEL：03-6910-5085
企業プレスリリース詳細へ （2023/04/21-16:16）
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