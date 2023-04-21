時事ドットコムニュース

>

PR TIMES

>

インフルエンサーコスメ・韓国コスメを多数取り扱っている、株式…

インフルエンサーコスメ・韓国コスメを多数取り扱っている、株式会社ダイヤコーポレーションが楽天市場に公式ショップをオープン！

［daiya co.,ltd］

株式会社ダイヤコーポレーション（所在地：東京都新宿区 代表取締役：高野祐一）は、インターネットショッピングモール「楽天市場」にて韓国の人気スキンケアやインフルエンサープロデュースコスメ・スキンケアの公式ショップを4月21日(金)12時よりオープンいたします。





お肌の悩みに合わせた韓国のスキンケアアイテムやインフルエンサーがプロデュースするアイテムを多数取り揃えております。
国内発送でお客様のもとへすぐにお届けが可能です。


【ダイヤコーポレーション楽天市場店】
・3,980円以上のご購入で送料無料
・オープンを記念して「10％OFFクーポン」を配布中
楽天市場公式ショップ：https://www.rakuten.co.jp/daiya-corp/


<初回入店ブランド>※随時追加予定

【韓国ブランド】
EUNYUL(ウンユル)
@eunyul_japan
https://www.instagram.com/eunyul_japan/
DERMASHARE(ダーマシェア)　
@dermashare_jp
https://www.instagram.com/dermashare_jp/
euyira(ユイラ)　
@euyira_jp
https://www.instagram.com/euyira_jp/
CCLIMGLAM(クリムグラム)　
@cclimglam_jp
https://www.instagram.com/cclimglam_jp/
Isntree(イズアンドツリー)　
@isntree_jp
https://www.instagram.com/isntree_jp/
NORMAL NOMORE(ノーマルノーモア)　
@normalnomore_official
https://www.instagram.com/normalnomore_japan/
CELESTYN セレスティン


【インフルエンサーブランド】
OTOWAZ オトワズ (ディレクター：渡邊義明)　
@otowaz_official
https://www.instagram.com/otowaz_official/
NAMO COSMETICS ナモコスメティクス (ディレクター：南部 桃伽)　
@namocosmetics_official
https://www.instagram.com/namocosmetics_official/
KIIIND BEBE カインドべべ (ディレクター：JURI)　
＠kiiind_bebe_official
https://www.instagram.com/kiiind_bebe_official/


株式会社ダイヤコーポレーション
MAIL： contact@daiya-corp.com
TEL：03-6910-5085

企業プレスリリース詳細へ （2023/04/21-16:16）

本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。

こんな記事も

PR TIMES

もっと見る
　| 依存症サポーター就任
yayoi
【PR】バッドボーイズ佐田さんインタビュー

ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
4月号の特集は「習近平政権、本格始動」。 国内経済・社会に不安要素を抱えた船出となった。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ