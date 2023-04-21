［daiya co.,ltd］

株式会社ダイヤコーポレーション（所在地：東京都新宿区 代表取締役：高野祐一）は、インターネットショッピングモール「楽天市場」にて韓国の人気スキンケアやインフルエンサープロデュースコスメ・スキンケアの公式ショップを4月21日(金)12時よりオープンいたします。











お肌の悩みに合わせた韓国のスキンケアアイテムやインフルエンサーがプロデュースするアイテムを多数取り揃えております。

国内発送でお客様のもとへすぐにお届けが可能です。





【ダイヤコーポレーション楽天市場店】

・3,980円以上のご購入で送料無料

・オープンを記念して「10％OFFクーポン」を配布中

楽天市場公式ショップ：https://www.rakuten.co.jp/daiya-corp/





<初回入店ブランド>※随時追加予定



【韓国ブランド】

EUNYUL(ウンユル)

@eunyul_japan

https://www.instagram.com/eunyul_japan/

DERMASHARE(ダーマシェア)

@dermashare_jp

https://www.instagram.com/dermashare_jp/

euyira(ユイラ)

@euyira_jp

https://www.instagram.com/euyira_jp/

CCLIMGLAM(クリムグラム)

@cclimglam_jp

https://www.instagram.com/cclimglam_jp/

Isntree(イズアンドツリー)

@isntree_jp

https://www.instagram.com/isntree_jp/

NORMAL NOMORE(ノーマルノーモア)

@normalnomore_official

https://www.instagram.com/normalnomore_japan/

CELESTYN セレスティン





【インフルエンサーブランド】

OTOWAZ オトワズ (ディレクター：渡邊義明)

@otowaz_official

https://www.instagram.com/otowaz_official/

NAMO COSMETICS ナモコスメティクス (ディレクター：南部 桃伽)

@namocosmetics_official

https://www.instagram.com/namocosmetics_official/

KIIIND BEBE カインドべべ (ディレクター：JURI)

＠kiiind_bebe_official

https://www.instagram.com/kiiind_bebe_official/





株式会社ダイヤコーポレーション

MAIL： contact@daiya-corp.com

TEL：03-6910-5085



企業プレスリリース詳細へ （2023/04/21-16:16）