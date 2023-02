[株式会社タイトー]

株式会社タイトー(本社:東京都新宿区)は、いつでもどこでもクレーンゲームが楽しめる「タイトーオンラインクレーン(以下タイクレ)」にて、ANYCOLOR株式会社(本社:東京都港区)が運営するバーチャルライバーグループ『にじさんじ』とのコラボレーション第3弾として、2018年8月にデビューした「鷹宮リオン」のタイクレ限定プライズを2月17日(金)20時から展開いたします。

また、登場に先駆けて2月17日(金)19時からはYouTubeチャンネル『鷹宮リオン / Rion Takamiya』にて「鷹宮リオン」による限定プライズ獲得チャレンジのライブ配信を実施いたします。











コラボレーション概要



限定プライズ:

・鷹宮リオン BIGぬいぐるみ(1種)全長約30cm



・鷹宮リオン 描き下ろしBIGロングクッション(2種)全長約110cm





・鷹宮リオン 描き下ろしアクリルスマホスタンド(1種)全長約15cm







登場日時 :2月17 日(金)20時~

登場場所 :タイクレ https://www.taito-olcg.com/web/top/

ライブ配信 :2月17日(金)19時~

YouTube『鷹宮リオン / Rion Takamiya』チャンネルにて配信

https://www.youtube.com/@TakamiyaRion





鷹宮リオン 描き下ろしイラスト







イラストレーター ほーじろ氏に、タイクレ限定プライズ専用として、オフショルダーにショートデニムパンツの可愛らしい私服を着用している「鷹宮リオン」を描き下ろしていただきました。優雅にお部屋でくつろいでいるワンシーンで、少し目を細めてこちらを見上げている表情にもご注目ください。







鷹宮リオン プロフィール







有数の金持ちが集う魔法学校、私立帝華高校の2年生、17歳。

政治家の娘で高飛車なツンデレタイプだが、学校では風紀委員に所属しており気さくな優等生を演じている。土日は社会見学の為メイド喫茶でバイト中。

YouTube『鷹宮リオン / Rion Takamiya』チャンネル:

https://www.youtube.com/@TakamiyaRion

鷹宮リオン公式Twitterアカウント:https://twitter.com/TakamiyaRion



イラストレーター ほーじろ氏 プロフィール







イラストレーターとして、VTuberのキャラクターデザインを多く担当。

2022年はコミックとノベルが並行展開するメディアミックス作品「Lie:verse Liars」のキービジュアルやキャラクターデザインを担当。その他、ライブイベントのキービジュアルや、楽曲イラストも手掛けている。

ほーじろ公式Twitterアカウント:https://twitter.com/mamimumemonoma



タイクレ について







「タイトーオンラインクレーン(タイクレ)」は、いつでもどこからでもPCやスマートフォン、タブレットから本物のクレーンゲームを遠隔でプレイすることができるサービスです。景品はぬいぐるみやフィギュアなどアミューズメント施設と変わらぬ品揃えの上、タイクレ限定景品も毎月多数登場。一定回数以上プレイいただいても景品を獲得できない時はスタッフが景品を移動し獲得をお手伝いする「アシストサービス」を実装しており、お客様よりご好評をいただいております。Webブラウザ版をはじめ、App store版、Google play版、Yahoo!ゲーム版、Fire TV版にてお楽しみいただけます。

タイクレ:https://www.taito-olcg.com/web/top/

タイクレ公式Twitterアカウント:https://twitter.com/Taito_Olcrane



【権利表記】

(C)ANYCOLOR, Inc.

(C) TAITO CORPORATION 1978, 2023 ALL RIGHTS RESERVED.



【商標】

※TAITO、TAITOロゴ、タイトーオンラインクレーン及びタイクレは、日本及びその他の国における株式会社タイトーの商標または登録商標です。

※App Storeは、Apple Inc.の商標です。

※Google playは、Google LLCの商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。



