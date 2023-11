「トレードピアお台場」でMeet The Neighbors…

[いちご]

当社は、人々の豊かな暮らしを支える「サステナブルインフラ企業」です。

心を込めて現存不動産に新しい価値を創造する、心築(しんちく)を軸とした事業モデルを展開しています。いちごが保有する大規模オフィスビル「トレードピアお台場」にて、テナント様や近隣の皆さまをつなぐ「お隣り同士の交流会」として、Meet The Neighbors!というイベントを2023年11月16日に開催しました。







■ 「Meet The Neighbors!」開催の目的

当社は、サステナブルインフラ企業として、不動産を超えて、保有、運用物件のインフラとしての価値向上を目指しております。災害発生時においては、近隣での助け合いが不可欠であり、近隣とのコミュニティ形成は、重要なテナントサービスの一つと考えております。

当社は、トレードピアお台場のほか、近隣施設などと連携し、本イベントを開催することで、同ビルもしくは近隣のビルで働く皆さまのコミュニティづくりをサポートしてまいります。

本イベントは、防災イベントを兼ね「AED講習会」およびトレードピアお台場における「備蓄倉庫ツアー」も実施しております。トレードピアお台場は、災害時に近隣の方々にも避難していただける一時避難所となっています。そのため、備蓄倉庫には、合計15,000食分の非常食を含む備蓄品を備えており、こちらの倉庫をご案内いたしました。



また、当ビルテナント様であるスパイスファクトリー株式会社様による主催、当社の後援にて「100 万人のクラシックライブ」を開催いたしました。トレードピアお台場を含む台場地区で働くビジネスパーソンの皆さまや地域の皆さまに、音楽で “心がおどる” 生の音色にときめく「場」の提供として、地域貢献をしたいとのご提案をいただき実現したものです。

本イベントには、近隣施設のダイバーシティ東京プラザ様、デックス東京ビーチ様、アクアシティお台場様、ヒルトン東京お台場様、グランドニッコー東京台場様などにもご協賛いただき、豪華なゲーム懇親会を開催することができました。懇親会を通じてご参加の皆さま約300人に楽しい時間を共有していただくことにより、お隣様同士の親睦を深めていただきました。

5月には渋谷エリア、7月には門前仲町エリアにて開催いたしましたが、社会的意義の大きな活動として、今後、他のエリアにおいても開催してまいります。



■ 「Meet The Neighbors!」概要

開催日: 2023年11月16日(木)

開催場所:トレードピアお台場 23階 Bay Village Cafeおよび大ホール

開催内容:

AED講習会 / 備蓄倉庫ツアー

クラシックライブ(「一般財団法人100万人のクラシックライブ」様よりアーティストを招待)

ゲーム懇親会(ウェルプレイド・ライゼスト株式会社様企画のテナント様交流会)

ラッキー・ドロー(テナント様、近隣企業様より協賛としていただいた、たくさんの豪華景品が当たる抽選会)

ネットワーキング(名刺交換、ドリンクやお食事を楽しめる交流会)

協賛企業:ダイバーシティ東京 プラザ様、デックス東京ビーチ様、アクアシティお台場様、ヒルトン東京お台場様、グランドニッコー東京 台場様、味の素トレーディング株式会社様、株式会社ファミリーマート様、株式会社メディロム様、want.jp(ウォントジェーピー)株式会社様、ハーマンミラージャパン株式会様、株式会社リトプラ様、サントリーアライド株式会社様、戸田ビルパートナーズ株式会社様、サントリーホールディングス株式会社様、双日ライフワン株式会社様

主催者:いちごグループ

その他:当ビルの入居テナント専用カフェ「Bay Village Cafe」を会場として、お食事やドリンク、デザートなどをご提供







■ いちご地所株式会社 代表取締役社長 細野 康英 コメント



東京都が都市開発を進める最先端の街である台場に立地するトレードピアお台場はワンフロア600坪を超える大型ビルです。いちごが主催するMeet The Neighbors!はテナント様、近隣企業様がつながり、コミュニティの創出と防災対策を目指したイベントです。テナント様、近隣企業様をお迎えしてコンサートやゲーム大会、恒例のラッキードローなどで新しいコミュニティを形成することができました。トレードピアお台場はTokyo Bay Villageのコンセプトをベースにお客様とのつながり、満足度向上、新しいワークスタイルの実現を目指していきます。

当社が考えるサステナブルインフラは不動産というハードだけではなく、ご利用いただく人たちにとって最も利用しやすく快適であるサービスの提供を目指しています。

Meet The Neighbors!はこれからも進化を続け、いちごが目指す「日本を世界一豊かに」を実現していきます。



■ スパイスファクトリー株式会社 代表取締役CEO 高木 広之介様 コメント



私たちは2023年8月にトレードピアお台場に入居したテナントです。今回のMeet The Neighbors!では、一般財団法人100万人のクラシックライブの協力を仰ぎながらクラシックライブを共催させていただきました。「クラシック音楽」という時代/世代を超え愛されるコンテンツを共に鑑賞するという体験を通じて、地域コミュニティ構築の一助になれたのではないかと思っています。今後もスタートアップ企業の私たちが地域社会に貢献できる方法を模索しながら、1pxずつ世界をより良くしていきたいと思っています。



■ 一般財団法人 100万人のクラシックライブ 代表理事 蓑田秀策様 コメント



昼間のライブは一階のロビーで、夜のライブは23階のレインボーブリッジを見下ろすカフェで。いちごのMeet The Neighbors! イベントにテナントのスパイスファクトリー株式会社がスポンサーになる形での100万人のクラシックライブは、財団が目指す「日常に音楽が溢れる街をみんなで目指す」活動が完璧な形で実現できた1日でした。これからお台場という街をたくさんの方々の力で音楽が溢れる街にしていく素晴らしいキックオフになりました。いちご株式会社、スパイスファクトリー株式会社に心より感謝致します。



【当日の様子】













【イベントのご案内状】







※ 本リリースに関するお問合せ先 いちご広報担当 03-3502-4800



