［バトンズ］

新潟県全域における事業承継支援を強化



M&A総合支援プラットフォーム「BATONZ（バトンズ）」を運営する株式会社バトンズ（本社：東京都中央区、代表取締役：神瀬 悠一、以下バトンズ）は、新潟縣信用組合（本社：新潟県新潟市、理事長：赤川新一）と中小企業における第三者承継・M&Aを支援するための提携を開始したことをお知らせします。







本提携の目的

新潟縣信用組合は、新潟県一円で地域貢献に取り組んでおり、バトンズと提携することで、後継者のいない中小企業・小規模事業者の第三者承継・M&Aを推進し、事業承継支援ネットワークを強化します。これにより、新潟県における後継者不在企業の事業承継を推進して価値ある事業を次世代へとつなげることで、雇用を守り地域経済の活性化を図ることを目的としています。



本提携の内容

・新潟縣信用組合の取引先等のうち、後継者不在企業に対するM&A総合支援プラットフォーム「BATONZ」の紹介及び活用促進

・新潟縣信用組合に対する金融機関専用M&A支援システム「B MASS（ビーマス）」の提供

・第三者承継を考える取引先に向けた共催セミナーの開催



M&A総合支援プラットフォーム「BATONZ」について

「BATONZ」は、会社/事業のあとつぎを探すためのプラットフォームを提供しており、2023年2月現在、後継者不在の企業と18万者を超える買い手をつなぐ、ユーザー数と成約数においてNo.1※のM&A総合支援プラットフォームです。

※累計ユーザー数 No.1・累計成約件数 No.1 日本マーケティングリサーチ機構調べ

集計期間：2022年1月25日～2022年3月11日_指定領域における市場調査（推計も含む）



バトンズは、地域の金融機関と協力し「誰でも、何処でも、簡単に、自由に、M＆Aが出来る社会」の実現を目指しています。



金融機関専用M&A支援システム「B MASS（ビーマス）」について

金融機関の顧客管理システム及びM&Aマッチングシステムを中核として、支店担当者の意識醸成から顧客への提案、本部でのディール実行を効率化するM&Aの業務支援システムまで、トータルサポートするサービスです。



・M&A教育プログラム

ディール担当者向けのM&A講座、支店担当者向けのきんざい講座を提供します

・顧客開拓ツールキット

支店担当者が1 クリックで、顧客向けの提案書や評価書等を出力できます

・顧客管理システム

本部・支店での権限を設定し、受託案件と紹介先案件の状況を一元管理できます

・M&Aマッチングシステム

行庫内／域内／域外を選択し、希望に沿ってマッチング先にアプローチが可能です

・M&A 業務支援システム

企業評価システム、最終契約作成支援システム等が利用できます



導入後はバトンズの専任担当者がフルサポートし、サービスを有効活用いただくために、オンサイト導入サポート、本部・支店での勉強会、バトンズ体験プログラム（3日間のバトンズ出向体験）、定期フォロー面談などを提供します。



＜金融機関専用M&A支援システム「B MASS（ビーマス）」＞

https://batonz.jp/lp/bmass/



会社概要

会社名 ： 株式会社バトンズ

所在地 ： 東京都中央区築地3-12-5

設立 ： 2018年4月

資本金：1億円

代表取締役： 神瀬 悠一

事業内容 ：インターネットを利用したM&Aマッチング／経営コンサルティングウェブサイトの企画、制作、運営及び管理／M&Aに関する各種教育

会社HP：https://batonz.jp/company/



バトンズが提供するサービス：

BATONZ（バトンズ）https://batonz.jp/

BATONZ パートナープログラム https://batonz.jp/lp/expert

バトンズM＆A大学 https://batonz.jp/lp/macollege/

Batonz Ventures（バトンズ ベンチャーズ）https://batonz-ventures.jp





｜本リリースの元記事はこちら｜

https://batonz.jp/company/news/2023-02-20/



企業プレスリリース詳細へ （2023/02/20-12:16）