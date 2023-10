[株式会社massenext]

大人気シンガーソングライター・さユりと魅せる圧巻のコラボ曲



音楽エージェントサイト「ZULA(読み:ズーラ、https://zula.jp/)」を運営する株式会社massenext(東京都港区)は、SNS世代で話題のシンガー・BAKの新曲『アクマノウタ (feat. さユり)』を配信限定シングルとして全世界に配信リリースした。本楽曲は、BAKが年間12曲の配信リリースに挑戦中の第10弾。10月31日0時から、各種音楽ストリーミングサービス、及びダウンロードサービスにて配信中。









2021年に『パラレルワールド』でデビューして以来、楽曲のストーリーや世界観を見事に表現する歌声が反響を呼び、SNSで若い世代を中心に支持される人気シンガーBAK。

主要ストリーミングサービスでは、これまで合計6,700万回以上(2023年10月31日時点)の再生回数を記録。顔出しをしないアーティストでありながらBAKの勢いは加速している。



さらなる活躍が期待されるBAKは、2023年、自身初の年間12曲配信リリースに挑戦中。

これまでに、優里、Hiro(MY FIRST STORY)、IKE、川崎鷹也、DECO*27など、錚々たるアーティストとコラボをして注目を集めた。



第10弾となる新曲『アクマノウタ (feat. さユり)』は、キャッチーなメロディでありながらも、ダークさを感じるサウンドメイクによって、すぐそばに潜む悪魔の世界を表現した一曲。

家族間で問題を抱える子どもが、その抑圧によって悪魔の世界に一歩踏み出してしまうという、皮肉な世界観を描いている。



今回フィーチャリングゲストとして、心を震わせるエモーショナルな歌声が話題の人気シンガーソングライター「さユり」が参加。

2.5次元パラレルシンガーソングライターとして活動し、10代~20代の男女を中心に絶大な人気を誇る新世代アーティストだ。



さユりの力強くも儚げのある歌声と、BAKの柔軟かつ繊細な歌声が共鳴した楽曲に仕上がった。

悪魔が毎晩踊り明かすような、グルーヴィーなトラックにも注目してほしい。



BAKが歌う『アクマノウタ (feat. さユり)』は、各ストリーミング、ダウンロードサイトで配信中。



楽曲情報





タイトル :アクマノウタ (feat. さユり)

アーティスト:BAK

作詞:BAK / CHIMERAZ

作曲:BAK / CHIMERAZ

配信開始日:2023年10月31日

配信サービス:https://zula.lnk.to/JnpD53ZL



アーティスト情報





BAK





2021年8月デビューのシンガーソングライター。デビュー曲『パラレルワールド』がSNS世代の若者の心を掴み、新人としては異例の驚異的な再生数を叩き出して人気急上昇。豊かな表現力を持つ歌声に魅了されたデジタルネイティブ世代が大注目するシンガー。YouTube登録者数158万人超の「優里ちゃんねる【公式】」のチャンネルメンバーとしても活動中。



X:https://twitter.com/BAK_singer

TikTok:https://www.tiktok.com/@bak_singer/

Instagram:https://www.instagram.com/bak_singer/



優里ちゃんねる【公式】

https://www.youtube.com/@YUURI__CHANNEL



BAK Official YouTube Channel

https://www.youtube.com/@BAK_CHIMERAZ



ZULAについて









株式会社 massenext (東京都港区) が運営する「ZULA(ズーラ)」は、 最先端のディストリビューションシステム「Zu-MAP」と豊富なエージェント実績を駆使し、アーティストがよりフレキシブルに世界に楽曲配信が出来るようサポートするデジタルディストリビューターです。

私たちZULAは、新時代のアーティスト至上主義を哲学とし、インディペンデントなアーティストやレーベルのパートナーであり続けます。



ZULA公式サイト:http://www.zula.jp

ZULA公式X:https://twitter.com/ZULA_JP

ZULA公式Instagram:https://www.instagram.com/zula_jp/



