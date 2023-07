[BASE株式会社]

総勢17名のクリエイターや著名人とのコラボレーションを通じてクリエイターの活動を支援



BASE株式会社(本社:東京都港区、代表取締役CEO:鶴岡 裕太)が運営するネットショップ作成サービス「BASE(ベイス)」は、「Girls Don‘t Cry」や「Wasted Youth」など様々なブランドを手掛け、世界のストリートカルチャーシーンをけん引するアーティストVERDY氏との共催で、コラボレーションイベント(以下:コラボイベント)「OSAKA STYLE PIZZA PARTY supported by BASE」を、Henry’s PIZZA(大阪府大阪市)にて7月29日(土)から8月13日(日)の期間限定で開催いたします。







■「OSAKA STYLE PIZZA PARTY supported by BASE」とは

本イベントは、後進のクリエイターが活躍できる機会を作りたいというVERDY氏の想いと、すべての人々の挑戦を支援し「自分らしい自由な生き方」ができるようにサポートしたい「BASE」の想いが重なったことで共催に至ったクリエイターを支援するコラボイベントです。

「OSAKA STYLE PIZZA PARTY supported by BASE」では、ストリートカルチャーをテーマに、総勢17名のクリエイター(ブランド)や著名人が、本イベントのためだけに企画した限定のTシャツや、コラボレーションフード(ピザ、デザート、ドリンク)を販売いたします。



VERDY氏は、地道にクリエイター活動を続ける中でチャンスに巡り合い、現在では日本を代表するアーティストの1人として世界でご活躍され、「自分らしい自由な生き方」を体現されています。その中で、VERDY氏ご自身が若手時代に先輩から夢を掴むきっかけをサポートしてもらった経験から、今後は後進のクリエイターを支援して日本のストリートカルチャーを盛り上げたいという想いを持つようになり、2022年には自身がアートディレクター兼ホストを務めたストリート、ファッション、音楽、アートなど多様なカルチャーを複合した祭典「COMPLEXCON」にも日本の若手クリエイターを多数招聘するなど、精力的に活動されています。

また、サービス開始より10周年を迎えた「BASE」は2023年6月に、新たなコアメッセージ「これが自由に生きるコツ」を掲げ、すべての人々が実現したいことに挑戦し、ご自身の人生にオーナーシップを持って「自分らしい自由な生き方」をできるよう、最小の力で、最大の成果を出す、ネットショップ作成サービスとして皆さまの活動に寄り添いサポートし続けています。



この度のコラボイベント「OSAKA STYLE PIZZA PARTY supported by BASE」では、東京を中心に活躍するクリエイターとのコラボレーションを通じて、関西圏の方々にも各ブランドを知り、触れていただける機会を創出することでクリエイターの活動を支援します。



「BASE」は、今後もVERDY氏とともに、ストリートファッションだけでなく、音楽やアートの領域など様々なクリエイターの活動を応援して参ります。



〇 VERDY





アーティスト。2008年にグラフィックデザイン・イラストユニット〈VK DESIGN WORKS〉を開始。現在は自身のブランド〈Girls Don‘t Cry〉〈Wasted Youth〉を手がけるほか、国内外のアーティストやブランドとのコラボレーションも行う。ポップアップも多数開催している。2021年11月には村上隆氏が主宰する〈カイカイキキギャラリー〉にて初個展『RISE ABOVE』を開催しアート界でも注目を集め、精力的に活動中。



〇 Henry’s PIZZA

2023年2月15日に大阪府大阪市中央区谷町にオープン。アーティストVERDY氏とPIZZA SLICE代表の猿丸氏が手掛けるNYスタイルのピザSHOP。地下1階にはDINER$ CLUB、3階にはアートギャラリー「RISE ABOVE GALLERY」も併設される。



イベント概要

開催日時: 2023年7月29日(土)~8月13日(日)11時30分~20時00分

定 休 日: 2023年8月1日(火)、8月8日(火)

開催場所: 〒540-0012 大阪府大阪市中央区谷町4丁目2−2 Henry’s PIZZA

共 催: VERDY、ネットショップ作成サービス「BASE」

販売方法: https://hypebeast.com/jp/2023/7/base-verdy-osaka-style-pizza-party-supported-by-base



■参加ブランドや著名人の紹介

<ファッションコラボ:本イベントとコラボした限定Tシャツを販売>

・Wasted Youth(ウェイステッド ユース)

VERDYがライフワークとするアートプロジェクト。“無駄なものなんて一つもない”というメッセージを込め、パンクやハードコア、スケートボードなど自身のルーツを反映したクリエイションが特徴。



・BoTT(ボット)

2019年、アーティストTEITOにより誕生したブランド。 ブランド名である「BoTT」は、Birth Of The Teenagerを由来とし、ユース独特のフレッシュなテンションを持ちながらも、⽚肘をはらない肩の力が抜けた魅力的なアイテムを展開。



・TTTMSW(ティー)

『ジャンルレス、ジェンダーレス、ボーダレス』を掲げるモダンストリートウェアブランド。様々な特殊素材を巧みに使用した、リアルクロージングへの新たなアプローチが魅力。上質なファブリックを採用し着心地、機能性を重視したプロダクトを提案。



・KOWGA(コウガ)

2021年秋冬コレクションよりスタート。ブランド名の “KOWGA” は気高く、上品で”みやびやか”という意の“高雅”に由来。“KOWGA”は、カジュアルウェア、ストリートマインドを基盤としながら、“高雅”な女性像を表現する芯のある新しいレディースファッションとライフスタイルを提案。



・Boys in Toyland(ボーイズイントイランド)

子供心や遊び心をテーマとしアパレルをメインに様々なプロダクトを展開。2020年からプロジェクトを発足し、国内外問わず幅広く活動中。



・thisisneverthat(ディスイズネバーザット)

2010年、韓国・ソウルにて発足したストリートウェアブランド"thisisneverthat(ディスイズネバーザット)"。アメリカや日本のファッションカルチャーから色濃く影響を受けた韓国の90'sのユースカルチャーを基盤に、トレンドや独自のユニークさをプラスしたコレクションを展開。



・FAF(フェイク アス フラワーズ、Fake Ass Flowers)

東京を拠点に活動するクリエイティブユニットYouthQuake(ユースクエイク)に所属する荒井一帆と高林司によるユニセックスブランド。音楽やその周りのカルチャー、東京の都会と自然のコントラストをテーマに日本人らしい遊び心のあるプロダクトを展開。





<ピザコラボ:本イベントのために考案した限定ピザを販売>

・佐野玲於

・那須川天心

・IO

・JP THE WAVY



<デザートコラボ:本イベントのために考案した限定デザートを販売>

・アンエンユリ(Anna,Yurino)

・井上ヤマト

・Carrots

・1-800-SNACCHOUSE



<ドリンクコラボ:本イベントのために考案した限定ドリンクを販売>

・Tokyovitamin

・YOUTHQUAKE



「BASE」は引き続き、すべての人々が実現したいことに挑戦し、ご自身の人生にオーナーシップを持って「自分らしい自由な生き方」をできるよう、コラボイベント等の機会を通じて、クリエイターの皆さまをサポートする取り組みを続けて参ります。



○ ネットショップ作成サービス「BASE」 https://thebase.com

「BASE」は、ものづくりをする個人・法人、地域活性を支援する自治体等の行政をはじめ、200万ショップにご利用いただいているネットショップ作成サービスです。

個人・スモールチームの利用にも最適化されたサービスを提供しており、導入が簡単な決済機能、ノーコードで設定できるデザインテーマ、トランザクション解析ツール、CRM機能などネットショップ運営に必要な機能を備えており、費用やWeb技術、時間などのさまざまな理由でこれまでネットショップを始めることが困難だった方も、気軽に始めていただくことが可能です。簡易な操作性でネットショップを運営できるので、商品を企画・生産・製造されている方が、ものづくりをしながら販売まで対応することができます。



料金プランは、初期費用・月額費用などの固定費がかからず、商品が売れた際のみ手数料が発生するス「スタンダードプラン」に加えて、売上規模が大きくなっても使い続けやすいように業界最低水準の手数料の「グロースプラン」の2つがあり、売上規模問わずご利用いただけることも特長です。

直近1年以内にネットショップを開設する際に利用したカート型ネットショップ開設サービスの調査において、ネットショップ開設実績6年連続No.1を含む4部門で1位(※)を獲得しています。



※「最近1年以内にネットショップを開設する際に利用したカート型ネットショップ開設サービスに関する調査」概要

調査期間 : 2023年2月24日~2月27日

調査委託先:株式会社マクロミル

調査対象者: 直近1年以内にネットショップを開設した1,000名

調査手法 : インターネット調査



<「BASE」の情報発信について>

オウンドメディア「BASE U」や、公式SNSを通して、拡張機能「BASE Apps」の新機能の紹介や、活用方法、「BASE」をご利用のネットショップのインタビュー記事など、「BASE」を最大限に活用してショップを運営するノウハウを発信しています。

・オウンドメディア「BASE U」: https://baseu.jp

・Twitter @BASEec: https://twitter.com/BASEec

・Instagram @BASEec: https://www.instagram.com/baseec











【会社概要】

会 社 名: BASE株式会社 (英語表記 BASE, Inc.)

代 表 者: 代表取締役CEO 鶴岡 裕太

所 在 地: 〒106-6237 東京都港区六本木三丁目2番1号 住友不動産六本木グランドタワー 37F

設 立: 平成24(2012)年12月11日

資 本 金: 86億1,717万円(2023年3月末日現在)

U R L : https://binc.jp

事 業 内 容: ネットショップ作成サービス「BASE」、購入者向けショッピングサービス「Pay ID」の企画・開発・運営

関 係 会 社: PAY株式会社



