GO株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:中島 宏、以下当社)は、2023年4月1日付で「株式会社Mobility Technologies」から商号変更を行いました。これを記念して、2021年頃より当社のコーポレートブランディングに協力いただいてきたThe Breakthrough Company GO 代表取締役 PR/CreativeDirectorの三浦 崇宏氏、当社代表の川鍋、中島の3名による特別対談インタビュー記事を前後編で公開しましたのでお知らせします。



|概要ビジョンの共通認識が得られたコーポレートムービーの力〈The Breakthrough Company GO 三浦崇宏さん × 当社会長 川鍋 × 社長 中島 特別インタビュー〉(前編)https://go-on.goinc.jp/n/ncac8c66e54d7それぞれの「GO」。両代表が社名に込めた想い〈The Breakthrough Company GO 三浦崇宏さん × 当社会長 川鍋 × 社長 中島 特別インタビュー〉(後編)https://go-on.goinc.jp/n/nc614fa4af431掲載先:GO Inc. のひと・はたらくを伝えるブログメディア「GO-on」(旧:MoT NOW)https://go-on.goinc.jp/当社は引き続き、ミッション「移動で人を幸せに。」の下、独自の強みを生かした価値の提供をより全方位的に拡大・発展させるとともに、モビリティを軸とした社会課題を解決する多様な事業展開を通じて、生活者一人ひとりの日常がアップデートされる世界の実現を目指してまいります。参考)社名変更に関するプレスリリース株式会社Mobility Technologies、2023年4月1日より「GO株式会社」へ社名変更https://goinc.jp/news/pr/2023/03/01/2acihnqqdui37cxnf8dmsr|参考:移動で人を幸せに。GO株式会社について





GO株式会社は「移動で人を幸せに。」をミッションに、日本のモビリティ産業をアップデートする様々なITサービスの提供を行っています。

社名 : GO株式会社(英語表記:GO Inc.)



所在地 : 〒106-6216 東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー16F



設立 : 1977年8月



事業内容 : タクシー事業者等に向けた配車システム提供などモビリティ関連事業

タクシーアプリ『GO』 https://go.mo-t.com/



法人向けサービス『GO BUSINESS』 https://go.mo-t.com/business/



タクシーデリバリーアプリ『GO Dine』 https://go-dine.jp/



交通事故削減支援サービス『DRIVE CHART』 https://drive-chart.com/



脱炭素サービス『GX(グリーントランスフォーメーション)』 https://go-gx.com/







子会社 : 株式会社IRIS https://www.tokyo-prime.jp/



サイト :

コーポレートサイト https://goinc.jp/



採用サイト https://goinc.jp/recruit









