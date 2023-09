[株式会社FABRIC TOKYO]

「水の都」岐阜県大垣市、三甲テキスタイルと共同開発のオリジナル商品



株式会社FABRIC TOKYO(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:森 雄一郎)は、LIFESTYLE DESIGN for ALLをミッションに、一人ひとりのライフスタイルに寄り添うカスタムオーダーのビジネスウェアを提供しています。

2023年秋冬シーズン、岐阜県大垣市の三甲テキスタイルと共同開発したオリジナル商品である防シワスーツ「AUTHENTIC TRAVEL」シリーズに新色が登場。

出張や旅行ニーズの増加に伴い「旅」を感じられる6色を追加し、全10色展開となりました。

全国のFABRIC TOKYOのリアル店舗及びFABRIC TOKYOのECサイトで購入可能です。







岐阜県大垣市の生地工場と共同開発したオリジナル生地





AUTHENTIC TRAVELは、FABRIC TOKYOのお客さまに一番人気のオリジナル生地、AUTHENTICと同様、「水の都」岐阜県大垣市にある生地工場「三甲テキスタイル」との共同開発で生まれました。



共同開発したオリジナルの生地だからこそ、中間流通を省き、高品質の生地を適正な価格でお届けすることができます。

関税や輸送費もかかっていないためインポート生地などと比べると価格は抑えつつ品質は非常に高いという、コストパフォーマンスに優れた一着です。



鞄やスーツケースに入れてもシワになりにくい、優れた機能性





出張が多いビジネスマンの声として、「スーツを持ち運ぶ際に、シワになってしまう」というお悩みがあります。

AUTHENTIC TRAVELは、アルゼンチン、パタゴニア地方のオーガニックウールであるプンタウールを使用。

原料が太くクリンプ(ウール本来のバネ)が強いことで生まれる自然の伸縮性により、高い防シワ性を実現しました。

出張時に、鞄やスーツケースに入れておいてもシワになりにくく、好印象。もし少しでも気になる場合は、出張先のホテルで吊るすだけで復元します。



化学繊維を使用することが多く、カジュアルな見た目になりがちな機能性スーツですが、AUTHENTIC TRAVELはウール100%。

高密度で堅牢な作りが特徴で、ブリティッシュな印象を与えてくれる一着です。

毛羽立ちを抑える加工を施しており、控えめながらも上品な艶を生み出しています。



一般的な高級生地のイメージは、強い艶感となめらかな肌触りの、イタリア系の生地が主流といえますが、艶を抑えた質感とプンタウールのハリコシの強さが際立ち、主張を控えたストイックな高級感を持っているため「悪目立ちはしたくないけど上質なものを身につけたい」という方にぴったりです。



パタゴニア地方のオーガニックウールであるプンタウールは、ノンミュールジング※で、羊たちにも優しいウール素材です。

※羊への蛆虫の寄生を防ぐため、子羊のうちに臀部の皮膚や肉体の一部を切り落とす「ミュールジング」を行っていないこと



新たに6色を追加し、10色展開に





追加カラーは、お客さまからの要望が多かったブラックと、カジュアルシーンにも使えるグリーンブルー、ローズトープ、グレーミントベージュ、カーキブルー、ブラウンカーキの6色。

既存のネイビー、ダークネイビー、チャコールグレー、ブラウンと合わせ全10色展開となりました。







秋冬シーズンから、カジュアルジャケットもオーダーいただけるようになったこと、国内外問わず出張や旅行をする方が増えたことなどを機に、「旅」の要素を感じられる華やかなカラーを追加。

100色以上のマス見本を作成し、旅が楽しくなるような色を採用しました。





<素材・製作>

・素材:ウール 100%

・生地生産国:日本, 生産国:日本



<ラインナップ>

・商品:3ピーススーツ、2ピーススーツ、ジャケット、スラックス、ベスト、ビジネスカジュアルジャケット

・納期:ご注文後、30日前後

・サポート:商品お渡しから50日間は無料でサイズのお直し可



<価格>

・3ピーススーツ:84,000円(税込)~

・2ピーススーツ:66,000円(税込)~

・ジャケット:49,800円(税込)~

・スラックス: 26,000円(税込)~

・ベスト:21,000円(税込)~

・ビジネスカジュアルジャケット:49,800円(税込)~



商品ページ:https://fabric-tokyo.com/products/item/authentic-travel-navy-plain-two-piece-suit-l0221a135



今後も株式会社FABRIC TOKYOでは、”Lifestyle Design for All”というミッションの実現に向けて、カスタムウェアの民主化を通じ、服を、人生を、この世界をもっと楽しいものにしていくことを目指して挑戦してまいります。



FABRIC TOKYOとは





“Fit Your Life.”をブランドコンセプトに、体型だけでなく、お客さま一人一人の価値観やライフスタイルにフィットする、オーダーメイドのビジネスウェアを提供するブランドです。

一度、ご来店いただき、店舗で採寸した体型データがクラウドに保存されることで、以降はオンラインからオーダーメイ

ドの1着を気軽に注文することができます。リアル店舗も自社で展開し、関東・関西・名古屋・福岡の合計10店舗を運営

中。



公式サイト

https://fabric-tokyo.com/



会社概要





株式会社FABRIC TOKYO

所在地:東京都渋谷区神宮前 2丁目 34-17 住友不動産原宿ビル 4F

代表取締役CEO:森 雄一郎

事業内容:カスタムオーダーサービス「FABRIC TOKYO」の運営

URL:https://corp.fabric-tokyo.com/



