[一般財団法人日本規格協会]

一般財団法人日本規格協会(本部:東京都港区、理事長:朝日弘)は、2023年10月に以下の規格の邦訳版4点を発行いたしました。



● ISO 10993-17:2023「医療機器の生物学的評価-第17部:医療機器成分の毒性学的リスクアセスメント」

● UL 94:2023「機器の部品に使用されるプラスチック材料の燃焼性試験」

● ISO 10605:2023「路上走行車-静電放電による電気的妨害の試験方法」

● ISO/TS 23686:2022「サービスエクセレンス ― サービスエクセレンスのパフォーマンスの測定」



日本規格協会では、お客様からのご要望や、社会的ニーズにお応えし、一部の国際規格・海外規格について、邦訳版を作成しています。ぜひご活用ください。





▼規格情報

ISO 10993-17:2023

医療機器の生物学的評価-第17部:医療機器成分の毒性学的リスクアセスメント

Biological evaluation of medical devices -- Part 17: Toxicological risk assessment of medical device constituents



《英語版》 税込価格:34,969円 A4判 65頁

《英・日対訳版》 税込価格:62,942円 A4判 138頁

本規格は、医療機器成分の毒性学的リスクアセスメントのプロセス及び要求事項を定めております。また、成分へのばく露に明確な危害がないかどうかを評価するために使用する方法及び基準についても規定しております。

https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=ISO+10993-17%3A2023&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=syuppan_20231019a





UL 94:2023

機器の部品に使用されるプラスチック材料の燃焼性試験

Tests for Flammability of Plastic Materials for Parts in Devices and Appliances



《英語版》 ご入用の場合は別途csd@jsa.or.jpまでお問い合わせください。

《英・日対訳版》 税込価格:143,011円 A4判 82頁

本規格は、機器の部品に使用される高分子材料の燃焼性に関する試験を対象とし、特定の用途における燃焼性に関する受容性の予備的な目安としての役目を果たすものです。https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=UL+94%3A2023&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=syuppan_20231019b





ISO 10605:2023

路上走行車-静電放電による電気的妨害の試験方法

Road vehicles -- Test methods for electrical disturbances from electrostatic discharge



《英語版》 税込価格:34,969円 A4判 52頁

《英・日対訳版》 税込価格:62,942円 A4判 120頁

車両での使用を意図した電子モジュールを評価するために必要な静電放電(ESD)の試験方法について規定しております。

https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=ISO+10605%3A2023&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=syuppan_20231019c





ISO/TS 23686:2022

サービスエクセレンス ― サービスエクセレンスのパフォーマンスの測定

Service excellence -- Measuring service excellence performance



《英語版》 税込価格:17,204円 A4判 17頁

《英・日対訳版》 税込価格:30,965円 A4判 52頁

本規格は、サービスエクセレンスのパフォーマンスを測定する測定基準及び方法について規定しております。

https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=ISO%2FTS+23686%3A2022&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=syuppan_20231019d



※為替相場の急激な変動があった場合は、価格を変更する場合がございます。ご了承ください。



★最新の規格発行状況はこちらからご確認いただけます↓

https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0630/?post_type=book_common&page_id=b_j_saishin





(担当部門:出版情報ユニット 出版情報サービスチーム MAIL csd@jsa.or.jp)











●日本規格協会(JSA)グループについて

1945年12月に、標準化および管理技術の開発、普及、啓発などを目的に設立された、一般財団法人日本規格協会を中核とするグループです。

我が国の総合的標準化機関として、当グループでは、JIS、国際規格(ISO・IEC規格)、JSA規格の開発、JIS規格票の発行と販売、国際規格・海外規格の頒布、多彩なセミナーの提供、ISO 9001やISO 14001をはじめとする各種マネジメントシステムの審査登録、各種サービスに関する認証、マネジメントシステム審査員などの資格登録、品質管理検定(QC検定)といった多様な事業に取り組んでおります。



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/28-12:40)