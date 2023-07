[世界がん撲滅サミット2023実行委員会]



2023年11月3日(金・祝)正午より大阪国際会議場で開催される『世界がん撲滅サミット2023 in OSAKA』(https://cancer-zero.com)。







このたび地元の大阪府、大阪市に続いて兵庫県、京都府の各地自体が後援を次々に決定した。



これも『がん撲滅スピリット』が広く関西エリアで受け入れられているということの証左であろう。特に兵庫県や京都府は先端医療についても先進的な取り組みをしており、こうした自治体のネットワークががん撲滅を更に推進してくれるものと期待したい。



世界がん撲滅サミット2023 in OSAKA実行委員の一人、和泉田昭仁氏は「がん撲滅という中見先生の理念が広く海外はもちろん、ここ関西でも受け入れられていく姿は、とても頼もしくあります。今、我々庶民の生活は物価高と混乱する国際情勢に向き合い、不安の真っただ中に置かれています。でも、たった1人でも声をあげれば、何かが変わり、やがて動き始めるという中見スピリットが今一度、日本の再建につながればと応援しているのです。もちろん私もスタッフの1人として、このがん撲滅をぜひ実現したいと考えています。皆さん、益々の応援ぜひよろしくお願いします」と目を輝かせる。



現在、世界がん撲滅サミット2023 in OSAKA大会HP(https://cancer-zero.com)にて入場エントリー受付中。入場無料。







企業プレスリリース詳細へ (2023/07/24-10:16)