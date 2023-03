[株式会社 Brave group]

株式会社Brave group(本社:東京都港区、代表取締役:野口圭登、読み:ブレイブグループ、以下「Brave group」)は、事業成長と組織拡大に伴い、2023年3月13日付けでオフィス移転しました。今後は、更なる事業成長に向けて採用も強化していく予定です。











オフィス移転の背景





Brave groupはバーチャルミュージックプロダクション「RIOT MUSIC(ライオットミュージック)」や次世代Virtual eSportsプロジェクト「ぶいすぽっ!」等を運営するIP事業、自社のメタバースエンジンである「Brave Engine(ブレイブエンジン)」を活用したPlatform事業など、メタバース領域で様々な事業を展開しています。



2022年は4月にメタバース関連事業を行う株式会社MetaLab(本社:東京都港区、代表取締役:野口圭登、読み:メタラボ、以下「MetaLab」)を子会社として設立(※1)、6月に大規模な資金調達と経営統合を発表(※2)、さらに8月には米国法人(※3)、12月にはesports関連事業を行う子会社を設立(※4)する等、事業を拡大してまいりました。

グループ会社数はBrave groupを含め9社に、従業員数は2023年3月17日時点で96名(役員を含む)となっております。



(2023年3月時点組織図)



今後もさらなる事業成長を目指して組織拡大・人員増加を行うにあたり、この度本社を移転する運びとなりました。







新オフィスの概要





新住所:東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

アクセス:JR山手線・JR京浜東北線「田町」駅 西口徒歩6分

都営浅草線・三田線「三田」駅A9出口 徒歩2分

新オフィスでの営業開始日:2023年3月13日(月)







オウンドメディアの公開





Brave groupでは企業公式サイトやソーシャルメディア、採用関連媒体を通じて採用情報を発信してきましたが、事業拡大に伴う採用活動の強化を目的とし、新たにオウンドメディア「ぶれすと」を立ち上げました。

Brave groupをより深く知っていただくため、会社・事業・人についての情報を広くタイムリーに発信していきます。Brave groupのカルチャーや魅力について感じ取っていただけたら幸いです。



・オウンドメディア「ぶれすと」:https://media.bravegroup.co.jp







会社概要





株式会社Brave group

・会社名:株式会社Brave group

・設立:2017年10月11日

・資本金:2,197,917,025円(資本剰余金含む)

・代表者名:代表取締役 野口圭登

・所在地:東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容:メタバース領域における

1.IP事業

2.Platform事業

3.Incubation事業

・URL:https://bravegroup.co.jp/

・グループ会社

株式会社バーチャルエンターテイメント

https://virtual-entertainment.co.jp/

MateReal株式会社

https://matereal.biz/

株式会社クリエイトリング

http://aogiri-hs.com/

株式会社MetaLab

https://metalab.co.jp/

And Epoch株式会社

SuperYellow株式会社

株式会社Game & Co.

https://gameandco.co.jp/

・関連会社

MetaBash Inc.



