[株式会社FCE Holdings]

定額制オンライントレーニングサービス「Smart Boarding」や、法人向け「7つの習慣(R)研修」を提供する、株式会社FCEトレーニング・カンパニー(本社:東京都新宿区 代表取締役:荻野純子)は、2023年4月に実施した「2023年度全国統一新入社員WEBテスト」にて「“新卒社員が育つ会社”ベストカンパニー(Excellent Company for New Employees)」のランキングTOP10(上位10社)を発表しました。



※当社は株式会社FCE Holdings(東京都新宿区、代表取締役:石川淳悦、東証:9564)のグループ会社です。













「全国統一新入社員WEBテスト』上位10位ランキング結果発表





ご参加いただいた全45社から、受講者が2名以上かつ自社の受験者の平均点が上位だった10位だった企業様を表彰しております。



掲載サイト: https://www.training-c.co.jp/lp/shin2022/



=====================

1 株式会社ウフル https://uhuru.co.jp/

2 株式会社ケイズコーポレーション https://keizu.co.jp/

3 ライフマティックス株式会社 https://lifematics.co.jp/

4 株式会社TMJ https://www.tmj.jp/

5 株式会社アスパークメディカル https://www.aspark-medical.co.jp/

6 兼松コミュニケーションズ株式会社 https://www.kcs.ne.jp/

7 アインズ株式会社 https://www.shiga-web.or.jp/eins/

8 鉱研工業株式会社 https://www.koken-boring.co.jp/

8 株式会社ハイパー https://www.hyperpc.co.jp/

8 株式会社マエカワ https://www.kk-maekawa.co.jp/

=====================



上位10社の企業「ベストカンパニー」の皆さまには、今後の人材採用や採用広報時に活用のできる「“新卒社員が育つ会社”ベストカンパニー(Excellent Company for New Employees)」ロゴを贈呈いたします。





参加企業担当者の声





・社員が同じテストに向けて学習したことで、会話の中で「今の考え方はSmart Boardingに載っていた内容だよね」など共通言語ができる一助になりました。(ITサービス業界)



・テストの結果チャートが非常に見やすく、昨年の結果と比較して成長度合いがはかれたり、全国順位が載ったりするなどの楽しみもあるので、イベントとして今後も確立していきたいです。(ITサービス業界)



・これまでは新入社員研修のフォローはありませんでしたが、新入社員テストの参加をきっかけに、その体制を構築することができました。(製薬業界)



・テストがあることで、eラーニングに対しての取り組む姿勢、前向きさが変わっただけでなく、社内でも学習した内容やコンテンツの話がでるなど、全体的な動画学習が促進されるきっかけになりました。(医薬品業界)



・そもそも教育体制がなく新入社員研修もありませんでしたが、テストをきっかけに構築することができました。また、テストを受験したことでまず現状把握ができただけでなく、それぞれの弱点を補う学習コースを各自に配信したことで、個々人が弱い部分をバックアップする体制をとることができました。(ソフトウェア業界)



・毎年企業順位を一つでも上げられるように、恒例行事として取り組んでいるため、担当者としても教育の成果をはかる指標となっています。(食品メーカー)



・eラーニングの新入社員研修はこれまでダラダラ見がちでしたが、テストという目標があることで、受講者が主体的に取り組むようになり、研修の時間を価値のあるものにすることができました。(印刷業界/製造業界)





「全国統一新入社員WEBテスト」とは?





当テストは、2023年度の新卒社員を対象とし、ビジネスに必要な考え方や基礎知識についての習得度、理解度を測ることを目的としたものです。

学んだことをアウトプットするテストを実施することで、自ら目標をもって事前学習に取り組むきっかけをつくるだけでなく、ランキングを通して日本全国の他社とのよいライバル関係を醸成するなど、受け身の学びを能動的な学びに変えることを狙いにしています。



受験者の方は、事前学習として弊社が提供する定額制オンライントレーニングサービス「Smart Boarding」の新人向けeラーニングコース全5種類53講座(※1)を無料で受講いただきました。



※1:

1.成果を出すために大切なこと<5講座>

2.コンプライアンス講座<8講座>

3.ビジネスマナー講座<23講座>

4.生産性を上げる仕事の進め方講座<12講座>

5.コミュニケーション講座<5講座>





新入社員教育の充実でZ世代の社員の離職を防ぐ





2020年以降に入社する新入社員は、新しい価値観や考え方を持つ、いわゆる「Z世代」と言われる世代です。Z世代はデジタルネイティブ世代とも言われており、生まれた時からデジタルを通じて様々な情報に触れていることから、テクノロジーを活用した働き方に慣れ親しんでいます。そのため、柔軟な働き方やキャリアパスを望む傾向にあり、自己実現の重要性やそのためのスキルアップ・成長が必要不可欠であるということを認識しています。そのため、成長と学習に対して高い関心を持っており、自己成長やスキルの習得を重視するので、組織からの学びの場やキャリアの成長が期待できる環境を求めています。



企業においては、新入社員の早期の離職を防止し、中長期的に活躍できる人財を育てていくには、社員研修・教育体制の構築やキャリア開発のサポートを充実させることが重要になると言われています。



「会社がどのような方向を目指しているのか」を共有するだけでなく、各階層別・役割別にどのような人財像を求めているのか、そのために何を学習すべきか、ということを明確にすることが大切です。そうすることで、新入社員も自らが求められている役割や成長ビジョンを描くことができるので、早期の離職を防止することができます。このように、新しい時代に合わせた社員教育の体制構築は、今後も各企業における重要な課題になると考えられるのではないでしょうか。





上位企業が導入する「定額制オンライントレーニング Smart Boarding」とは?





「Smart Boarding」は、HRアワード2018プロフェッショナル部門 人材開発・育成部門『最優秀賞』 を受賞したビジネスパーソン向けの定額制オンライントレーニングサービスです。



「OJTも研修もeラーニングも”社員教育“をこの1つで実現する」社員教育プラットフォーム



「Smart Boarding」は、「ライブ型オンライントレーニング」×「短時間eラーニング」×「LMS(学習管理システム)」という3つの機能で構成されており、一般的なeラーニングとは一線を画したサービスとなっています。

中でも「ライブ型オンライントレーニング」は、専任講師からのフィードバックがもらえるだけでなく、多種多様な業界のビジネスマンと一緒にワークやディスカッションができる、実践型トレーニングです。

知る中心の学びから、できるようになるためのトレーニングとなっており、毎月3,000名以上のビジネスマンが参加しています。



※詳細はこちら

https://www.smartboarding.net/





株式会社FCEトレーニング・カンパニー について





FCEトレーニング・カンパニーでは、「働くを『もっと』おもしろくする」をテーマに、世界的ベストセラー『7つの習慣』の企業向け研修などをはじめとしたトレーニングやコンサルティング、またオンライン研修やオンライントレーニングシステム「Smart Boarding」を提供。 中堅・中小・ベンチャー企業様から大手企業様まで4,500社を超える企業の成長サポートをしております。 FCEグループは「チャレンジあふれる未来をつくる」を理念に、社会課題を解決する新事業創造にチャレンジをしています。「働きがいのある会社」ランキング2023年度版の調査で11年連続ランクインしました。



コーポレートサイト:https://www.training-c.co.jp/

会社名:株式会社FCEトレーニング・カンパニー

※当社はFCE Holdings(東証上場)のグループ会社です。

代表者:代表取締役社長 荻野純子

住所 :東京都新宿区西新宿2ー4ー1 新宿NSビル10F

メール :info@training-c.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/12-15:46)