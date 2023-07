[CData]

~AWS、Azure、GCP、IBM などのクラウドインフラサービスのデータと連携可能に~



2023年7月24日、CData Software Japan 合同会社(本社:アメリカノースカロライナ州、日本オフィス:宮城県仙台市、代表社員 職務執行者:疋田 圭介、以下CData)は、株式会社NTTデータ数理システム(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:箱守 聰、以下NTTデータ数理システム)が提供するデータ分析プラットフォーム『Alkano』が『CData ODBC Drivers』と製品連携を開始したことを発表します。本連携により、Alkano からAWS、Azure、GCP、IBM などのクラウドインフラサービスやSaaS データにシームレスにアクセスし、企業のデータ活用の効率が高まります。







■クラウドに分散する企業データをAlkano からシームレスに分析利用

Alkano は、データ加工、予測モデル構築、異常検知、深層学習など、これからのデータ活用に必要な機能がマウス操作で使える、使い心地抜群のデータ分析プラットフォームです。今日の企業データは、オンプレミスだけでなくAWS、Azure、GCP、IBM などのクラウドインフラサービスやSaaS に分散しています。CData ODBC Drivers をAlkano から使うことで、これらのクラウドデータにAPI コーディングなしでアクセスが可能になり、企業のデータをサイロ化させずに活用することが可能になります。



■Alkano + CData ODBC Drivers で使えるデータソース例

CData ODBC Drivers は、270種類以上のクラウド・アプリケーションデータへのアクセスを実現します。Alkano のバージョン1.2.0以降と連携可能です。

AWS:Amazon S3、Amazon Redshift、RDS、DynamoDB etc.



Microsoft Azure:Azure Synapse、Azure Data Lake、SQL Server、SharePoint、Dynamics 365、Dataverse、Azure Analysis Services、Office 365、Excel Online etc.



GCP:Google BigQuery、Google Cloud SQL、Google Drive、Google Cloud Storage、AlloyDB、Google スプレッドシート etc.



IBM:IBM Cloud Object Storage、Db2、IBM Cloud Data Engine、IBM Informix



OCI:Oracle Database、Oracle Autonomous Database、Oracle Cloud etc.



クラウドストレージ:Box、Dropbox etc.



SaaS:Salesforce、SAP、ServiceNow、kintone、スマレジ etc.







Alkano と使用可能な270種類以上のデータソースの一覧:https://www.cdata.com/jp/odbc/





■API コーディング不要で直接Alkano から多様なクラウドデータにアクセス

Alkano では、データソース拡張のためにODBC インターフェースがバージョン1.2.0からサポートされています。このODBC 接続を使うことで、Alkano でPython スクリプトアイコンなどのコーディングを挟むことなく、CData ODBC Drivers 経由でクラウドデータを取得し、データ分析を行えます。



利用例:ノーコードデータ分析プラットフォーム「Alkano」でSalesforce のデータを取り込み、分析する方法:CData ODBC Driver https://www.cdata.com/jp/blog/alkano-odbc-salesforce



■エンドースメント

CData Software 社は、データ連携コンポーネントのリーディングカンパニーであり、同社のODBC Drivers と当社のデータ分析プラットフォームAlkano との連携が実現することを嬉しく思います。

これにより、オンプレミス・クラウドを問わず270種類以上のデータソースにアクセスが可能なデータ分析環境が実現可能となり、Alkano の豊富なデータ処理・分析機能を生かして、より多くのお客様のデジタルトランスフォーメーションの強力なサポートとなることを確信しています。

--- 株式会社NTTデータ数理システム 代表取締役社長 箱守 聰



ノーコードで簡単かつ深層学習のモデル構築までが可能なAlkano とCData の製品連携を光栄に思います。CData が提供する幅広いラインアップのコネクタにより、日本企業のデータ活用の効率化と続く事業成長を力強くサポートして参ります。

--- CData Software Japan 合同会社 代表社員 職務執行者 疋田 圭介



<NTTデータ数理システムおよびAlkano について:https://www.msi.co.jp/solution/alkano/top.html>

NTTデータ数理システムは、創業以来40年以上に渡って数理科学とコンピュータサイエンスにより現実世界の問題解決をしているプロフェッショナル集団です。人工知能、機械学習、統計解析、数理最適化、シミュレーション、科学技術計算の技術領域に強みを持ち、技術調査やモデル開発、コンサルティング、各種パッケージ製品開発、データサイエンス教育を手がけています。

Alkano は専門性の高いデータサイエンススキルやプログラミング経験がないビジネスパーソンのために、簡単にデータ分析、機械学習などを実現できる、NTTデータ数理システムが開発するデータ分析プラットフォームです。



<CData Software について:https://www.cdata.com/jp/>

CData Software, Inc. は、クラウドデータのコネクティビティソリューションおよびデータ連携ツールのリーディングベンダーです。270以上のSaaS、NoSQL やアプリケーションデータに標準接続するドライバーとデータ接続テクノロジーの開発に特化し、各種ツール、クラウドサービス、カスタムアプリケーションからのリアルタイム接続を実現します。CData 製品は、世界中の大手企業、中小企業、政府機関、教育機関のデータ統合ソリューションにて利用されています。



※本リリースに掲載する社名または製品名は、各社の商標または登録商標です。



<本件に関するお問い合わせ先>

CData Software Japan 合同会社 マーケティングデスク

E-mail:press@cdata.co.jp



株式会社NTTデータ数理システム 営業部 多田

E-mail:sales@ml.msi.co.jp



