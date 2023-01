[iMobie Inc.]

PhoneRescue for iOSは新バージョンに更新しました。着信履歴の読み込み成功率を向上して「着信履歴の復元」機能を最適化しました。





【2023最新】iPhoneの着信履歴・通話履歴を楽に復元できる方法|PhoneRescue for iOS



PhoneRescue for iOSは新バージョンに更新しました。着信履歴の読み込み成功率を向上して「着信履歴の復元」機能を最適化しました。



発信、不在着信、着信や電話番号、発信者番号、日付、時刻などの情報が記録されている着信履歴は大切なデータですが、間違えて削除したらどうすれば復元できますか。iTunes/iCloudバックアップがあれば、簡単に復元できますが、ない場合に、復元方法がありますか。ここで、iPhoneの着信履歴・通話履歴を楽に復元できる3つの方法をまとめて紹介しますから、最後まで読んでください。



目録



- Part 1:iPhoneの着信履歴が勝手に消える原因

1.1.一時的な不具合

1.2.日付を手動設定にしている

1.3.iOSバージョンの不具合

- Part 2:iPhoneの着信履歴/通話履歴を復元する方法

2.1.iPhone本体から着信履歴だけを復元

2.2.iTunesバックアップから通話履歴を復元

2.3.iCloudバックアップから通話履歴を復元



Part 1:iPhoneの着信履歴が勝手に消える原因



原因1.iPhone一時的な不具合

iPhoneが古すぎ、またはなにか操作が行った、iPhoneの着信履歴が勝手に消える原因は一時的な不具合の可能性が考えられます。



原因2.日付を手動設定にしている

iPhoneの日付設定は手動設定にすると、iPhoneの着信履歴が消えたという事例もあるようです。そのため、「設定」 > 「一般 」> 「日付と時刻」の順でタップして「自動設定」を「ON」に設定してください。



原因3.iOSバージョンの不具合

最新バージョンにアップデートした後、過去の履歴やメッセージ、アプリなどのデータが削除された場合もたくさんあります。



Part 2:iPhoneの着信履歴/通話履歴を復元する方法







2.1.iPhone本体から着信履歴だけを復元



iTunes/iCloudバックアップがあれば、バックアップから着信履歴を簡単に復元できますが、他のデータもバックアップ時点に戻します。そして、もし前のバックアップがないなら、どのように復元できますか。そんな時、専用のデータ復元ツールとしてのPhoneResucue for iOSをおすすめします。利用すると、バックアップなしでも直接iOSデバイスからデータを復元できますから、着信履歴だけを抽出でき、他のデータに影響がないです。



PhoneRescueでの操作手順



Step 1: PhoneRescue for iOSを起動します > 「iOSデバイスからリカバリー」に入ってください。





Step 2: 「通話履歴」のみを選択して「OK」をクリックします。





Step 3: 真ん中の上部にあるカテゴリーを「削除された項目を表示」に変更して、復元したい着信履歴を選択します。

Step 4: 右下の「デバイスへ」&「パソコンへ」ボタンをクリックしてなくなったiPhoneの着信履歴が復元されます。













2.2.iTunesバックアップから通話履歴を復元



Step 1. iPhoneをUSBケーブルでパソコンと接続します。「このコンピュータを信頼しますか?」が出たら「信頼」をタップしてパスワードを入力します。

Step 2. iTunesを起動してデバイスアイコンをクリックします。

Step 3. 「バックアップを復元」を選択して各バックアップの日付を確認して復元したいものを選択します。

Step 4. 「復元」をクリックします。もしこのバックアップが暗号化されたら、パスワードを入力する必要があります。



2.3.iCloudバックアップから通話履歴を復元



Step 1.「設定」>「一般」>「リセット」を開き、「すべてのコンテンツと設定を消去」をタップします。

Step 2.「Appとデータ」画面で「iCloudバックアップから復元」をタップし、Apple IDでサインインします。

Step 3.「バックアップを選択」を選択し、iCloudで使用可能なバックアップのリストからバックアップを選択します。



まとめ



上記はiPhoneの着信履歴が消えた原因と復元できる方法のまとめです。専用ツールとしてのPhoneRescue for iOSを利用したら、バックアップなしでも楽に復元できますから、おすすめします。しかも、iTunes/iCloudバックアップからデータを抽出して復元することも支持していますから、今すぐ無料版を体験しましょう。



