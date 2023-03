[Creww]

建設業界の枠にとらわれない事業の種3件を公開!コーポレートベンチャーの設立を目標に事業を推進するイノベーター人材を社外から大募集



Creww株式会社(代表取締役:伊地知 天、以下、「Creww」)は、起業・事業化のためのゼロイチ支援サービス「STARTUP STUDIO by Creww」のプラットフォーム上に、清水建設株式会社(社長:井上和幸、以下、「清水建設」)の起業を目指す社員を支援するコーポレートベンチャリング制度向けの特設プログラム『清水建設スタートアップスタジオ powered by Creww』(以下、本プログラム)の開始に合わせて、清水建設の社員と共に新規事業を推進するイノベーター人材を社外から募集を開始します。







■『清水建設スタートアップスタジオ powered by Creww』(URL:https://studio.creww.me/campaigns/shimizu/)について

清水建設が掲げる長期ビジョン『SHIMZ VISION2030』に基づき、建設業界の枠にとらわれないスタートアップを清水建設から輩出すべく、社外人材の協力により清水建設社員と共に新たな事業の種を創り、スピンアウトを目指す事業化支援を実施します。

本プロラムの開始に合わせて特設サイト上に、建設業界の枠にとらわれない清水建設の社員起案のプロジェクト3件を公開し、事業を推進する社外の経験豊富で・様々な知見のあるイノベーターを募集しています。社外のイノベーターに各プロジェクトに参加いただくことにより清水建設社内にない新たな知見を取り入れ、最終的に清水建設の社員と共に創業メンバーとして事業創出・スピンアウトをしていただけるプロジェクトメンバーを募集します。期間中は外部メンターや、国内でもトップクラスのオープンイノベーション支援実績のあるCrewwによる伴走支援を実施し、審査をクリアしたプロジェクトチームが事業化・法人設立の支援を清水建設から受けることができます。当該プロジェクトメンバーは、法人設立した場合に役員候補・創業メンバーとして、引き続き活躍することが可能です。

清水建設は本プログラムを推進することにより、社内に眠る技術を発掘し事業領域の拡大を図ることによる挑戦する文化の醸成を目指してまいります。Crewwは、本プログラムの開催支援を通じて、新たな挑戦やイノベーションが生まれることを支援してまいります。







■社外イノベーター人材が本プログラムに参加するメリット





参加プロジェクトの実証実験費用は清水建設が負担 ※費用負担には限度があります

法人設立した際に、役員候補・創業メンバーとして参画可能

仕事を続けながら新規事業創出に挑戦

外部メンターや事務局によるメンタリング等、強固なプログラム支援体制

清水建設のCVCからの出資の可能性





■『清水建設スタートアップスタジオ powered by Creww』概要

1. 特設サイト:SHIMZ STARTUP STUDIO <URL:https://studio.creww.me/campaigns/shimizu/>

2. 募集開始:2023年2月28日から

3. 募集対象:事業開発、エンジニア、デザイナー 等 ※プロジェクトによって募集は異なります。

4. スケジュール:

・2023年2月:社外からイノベーター人材の募集開始

・2023年4月頃:中間審査

・2023年7月頃:最終報告会

※最終報告会以降は、法人化の承認がおりれば会社設立準備



5. 主催:清水建設、Creww



■清水建設 コーポレートベンチャリング制度について

清水建設は、長期ビジョン「SHIMZ VISION 2030」において、「事業構造」「技術」「人財」の3つのイノベーションを融合させ、新たな価値を創造する「スマートイノベーションカンパニー」を目指しています。そのためには、ものづくりや業務のプロセス、お客様や社会への貢献において、デジタルトランスフォーメーションをスピーディーに進めていくことが求められます。そして新たな価値創造を実現するためには、大胆な発想の転換と、具体的な成長戦略の構築が喫緊の課題となっています。

そこでこのたび、成長戦略の一環として、社員一人ひとりに埋もれている技術やビジネスアイデアを掘り起こし、当社の事業構造の拡大や技術のオープンイノベーションを加速させる「コーポレートベンチャリング制度」を立ち上げました。この制度では、社員個人の起業や技術アイデアの実用化を準備段階から支援するとともに、革新的で持続可能なビジネスモデルについては、新会社設立時に当社も一部出資することを視野に入れています。

「SHIMZ VISION 2030」URL:https://www.shimz.co.jp/company/about/strategy/pdf/shimzvision2030.pdf



■『STARTUP STUDIO by Creww』について

Crewwは、2012年の創業以来、企業・自治体とスタートアップによる新規事業創出やDX推進を目的としたオープンイノベーションプログラムを300社以上と開催し、国内でもトップクラスの約1000件の協業実績を有しています。国内でトップクラスの実績・ノウハウを元に、企業内起業家(イントレプレナー)の育成や複業で新規事業に挑戦する人のためのゼロイチ支援サービス『STARTUP STUDIO by Creww』を提供しています。

新規事業の立ち上げ・起業の準備・プロジェクトメンバーを集めたい人のためのプラットフォームとして、約8300人のイノベーターが登録しています。プラットフォーム上では、ゼロイチの新規事業を行うために必要なメンバーを募集をすることが可能です。また、法人向けのソリューションとして企業の新規事業開発の課題に合わせてイノベーター人材の募集やコーポレートベンチャー設立支援の専用プログラムなどを提供しています。

URL:https://studio.creww.me/



■清水建設株式会社の概要

所在地:東京都中央区京橋二丁目16番1号

代表者:取締役社長 井上 和幸

創業:1804年

資本金:743.65億円(2022年3月末日時点)

主な事業内容:総合建設業、不動産開発事業、エンジニアリング事業、フロンティア事業

URL:https://www.shimz.co.jp/



■Creww株式会社の概要

所在地:東京都渋谷区道玄坂1丁目19−9 4階

代表者:代表取締役 伊地知 天(いじち そらと)

創業:2012年8月13日

資本金:9億6455万円(資本剰余金含む)

主な事業内容:国内最大級のオープンイノベーションプラットフォームの運営。スタートアップコミュニティの運営。

URL:https://creww.in/



Creww株式会社は「大挑戦時代をつくる。」をビジョンに掲げ、スタートアップ、起業家、事業会社、個人を問わず、挑戦したいすべての人のトータルサポート企業として、それぞれのニーズにマッチした様々なサービスを提供しています。

2012年の創業以来、企業・自治体とスタートアップによるオープンイノベーションプログラムを300社以上と実施しこれまで約1000件の協業を実現しています。現在、Crewwが運営するオープンイノベーションプラットフォームには約6,500のスタートアップが登録しています。



