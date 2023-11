[イノベーションリーダーズサミット(ILS)]

NTTデータのオープンイノベーションの取り組みやビジネス創発・実績のご紹介とテーマに沿った先進的なスタートアップによるピッチ、登壇者と参加者の交流会を開催



アジア最大級のオープンイノベーションイベント イノベーションリーダーズサミット

12/4~12/7@虎ノ門ヒルズ(東京)&オンライン





前回、16,000人が参加したアジア最大のオープンイノベーションの祭典「イノベーションリーダーズサミット2023(略称:ILS2023) 運営:株式会社プロジェクトニッポン 後援:経済産業省」は、12月4日(月)-12月7日(木)に虎ノ門ヒルズ(東京)にて開催します(一部オンライン同時配信)。







NTTデータのオープンイノベーションフォーラム「豊洲の港から」をILSの会場にて開催します。

スタートアップとの協業に積極的な事業部が登壇し、取り組みやビジネス創発の実績などについてご紹介します。

各事業部の取り組むテーマに沿った先進的なスタートアップによるピッチもございます。

また、本セッション後には隣接会場(ホールA2)にて、登壇者と参加者のカジュアルな交流会を開催します。名刺交換をご希望の方は、この時間をご利用ください。







日時:12月4日 13:00 - 14:20



場所:虎ノ門ヒルズ5階 ホールA1







<登壇者>

佐藤 昌弘氏│株式会社NTTデータ 「豊洲の港から」船長

山田 達司氏│株式会社NTTデータグループ XR/アイデンティティエバンジェリスト



<ピッチ登壇者>

[心理学テック]社会シミュレータ開発

株式会社エモスタ



感染対策に効果的な非接触UIおよび現実拡張を可能とする空中映像技術

株式会社パリティ・イノベーションズ



The innovator of AR technologies

Cellid株式会社



人類の創造力を加速する

クラスター株式会社



Democratization of the Digital Twinデジタルツインの民主化

DataMesh Pte. Ltd.



14:00-14:20 交流会



▼詳細・ご予約はこちら

https://app.ils.tokyo/summit/programs/73?utm_source=media&utm_medium=prtimes&utm_campaign=NTTDATA







日時:12月5日 13:00 - 14:20



場所:虎ノ門ヒルズ5階 ホールA1







<登壇者>

佐藤 昌弘氏│株式会社NTTデータ 「豊洲の港から」船長

安藤 亮氏│株式会社NTTデータ 戦略デザイン室 シニアビジネスディベロッパ

神山 肇氏│株式会社NTTデータ 部長



<ピッチ登壇者>

ウェルビーイング向上に特化した世界初の個別化エンジン

株式会社Godot



マーケティングリサーチ業界の概念を変えるデータ分析プラットフォーム事業

ノウンズ株式会社



プロファイリングAI×生成AIをコアに仮想人財を創出するDX事業

AIQ株式会社



においセンサーとAI解析でDXを進める世界的スタートアップ

株式会社レボーン



特許技術により、感性、潜在意識を紐解き、マーケティングに活用

株式会社BBStoneデザイン心理学研究所



月経血を試料にした子宮内環境に関するヘルスケアデバイスの研究開発

株式会社VVV



14:00-14:20 交流会



▼詳細・ご予約はこちら

https://app.ils.tokyo/summit/programs/74?utm_source=media&utm_medium=prtimes&utm_campaign=NTTDATA







日時:12月6日 13:00 - 14:20



場所:虎ノ門ヒルズ5階 ホールA1





<登壇者>

佐藤 昌弘氏│株式会社NTTデータ 「豊洲の港から」船長

王 志華氏│株式会社NTTデータ 第一インダストリ統括事業本部 自動車事業部スマートモビリティ企画室 課長代理



<ピッチ登壇者>

悪天候でも見たいものを見れるソリッドステートLIDAR

株式会社SteraVision



独自のAIを活用し「移動のシェア」により、第4の公共交通機関を目指す

株式会社NearMe



Europe's 1st AI Smart Driving App Making Driving Safer & Greener初のAIスマートドライビングアプリ:運転をより安全で環境に優しいものに

Artificient Mobility Intelligence GmbH



言葉、映像だけでは伝えられない体感を共有可能にする初めての動画メディア

東北大学 昆陽研究室



High quality synthetic data for machine perception and mobility機械の知覚と移動性のための高品質合成データ

AILiveSim



ACAT(Automated-driving Car Accident-analysis Tool)ACAT(自動運転車事故解析ツール)

CP6



14:00-14:20 交流会



▼詳細・ご予約はこちら▼

https://app.ils.tokyo/summit/programs/75?utm_source=media&utm_medium=prtimes&utm_campaign=NTTDATA







日時:12月7日 13:00 - 14:20



場所:虎ノ門ヒルズ5階 ホールA1





<登壇者>

佐藤 昌弘氏│株式会社NTTデータ 「豊洲の港から」船長

高阪 容平氏│株式会社NTTデータ 課長



<ピッチ登壇者>

AIx衛星データ/宇宙から一歩先を行く意思決定を加速するデジタル地球儀

株式会社天地人



現場(エッジ)にてカメラ映像をAI処理し活用する製品とソリューション

EDGEMATRIX株式会社



衛星間光通信ネットワークを通じて宇宙のデータに即時アクセス

株式会社ワープスペース



危ない!はAIが防ぐ 労災対策のGAUDiEYE/Hub

株式会社GAUSS



バーチャル避難訓練

株式会社ジオクリエイツ



14:00-14:20 交流会



▼詳細・ご予約はこちら▼

https://app.ils.tokyo/summit/programs/76?utm_source=media&utm_medium=prtimes&utm_campaign=NTTDATA







日時 : 2023年12月4日(月)~7日(木) 10:00 - 18:00

会場 : 虎ノ門ヒルズ 森タワー ※一部オンライン配信

東京都港区虎ノ門一丁目23番1号

参加対象 : 大企業の協業関連部署、スタートアップ、VC・投資家・支援機関・政府関係者など



▼詳細はこちら▼

https://ils.tokyo/event_2023/?utm_source=media&utm_medium=prtimes&utm_campaign=NTTDATA



